Just Join IT łączy światy HR-u i IT

Portal pracy dla programistów Just Join IT wspólnie z domem produkcyjnym Truskavka zrealizował pierwszą kampanię mediową, w której pokazuje kulisy codziennego życia w branży IT. Pierwszy spot odkrył dwie perspektywy jednej rozmowy kwalifikacyjnej. Spot otwiera serię, w której zostanie poruszone wiele aspektów codzienności w świecie IT.

25 maj 2022





Spot otwiera serię, w której zostanie poruszone wiele aspektów codzienności w świecie IT (fot. mat. pras.)

– W kuluarach często mówi się o zderzeniu dwóch światów: HR-u i programistów. Ci pierwsi robią wszystko, by dotrzeć do najlepszego kandydata i zaproponować mu pracę. Ci drudzy są przyzwyczajeni do dziesiątek wiadomości od rekruterów i rekruterek na LinkedInie każdego dnia. Coś sprawia jednak, że mimo różnic oba te światy łączą się i koniec końców dochodzi do współpracy. Spot zdradza kulisy jednej, wydaje się, zwyczajnej rozmowy rekrutacyjnej, która przyniosła odmienne emocje dla każdej ze stron - wyjaśnia Marcin Jaskółka, head of marketing w Just Join IT.

W spocie widzimy dwie perspektywy: rekruterki i starającego się o prace programisty.

- Staraliśmy się pokazać kulisy życia społeczności IT, którą znamy jak nikt inny, ponieważ tworzymy największe community w Polsce. Tylko w samych grupach na Facebooku mamy ponad 170 tys. programistów. W końcu ten świat, w pozornie nic nieznaczących gestach, skrywa w sobie wiele tajemnic, które chcieliśmy ukazać za pośrednictwem relacji: “programiści versus świat”, całość okraszając delikatnym uśmieszkiem – dodaje.

Just Join IT to job board dla branży IT w Polsce, który zatrudnia obecnie blisko 200 osób. W skład grupy wchodzą: Just Join IT – job board dla branży IT, RocketJobs.pl – portal pracy przyszłości dla marketingu, nowoczesnej sprzedaży, finansów inżynierii oraz HR, HelloHR – pierwszy w Polsce job board dla branży HR, ale także serwisy takie jak Just Geek IT, RocketSpace i Oh My Dev.

