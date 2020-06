Jaki powinien być HR w czasie i po pandemii? BCC daje ważne wskazówki

Reorganizacje, walka o utrzymanie ciągłości działania, niepewność, lęk, a czasem nawet panika związana z troską o zdrowie ludzi towarzyszyły zarządzaniu zespołami ludzkimi w większości firm w Polsce i na świecie w ostatnim czasie.

Zdaniem BCC teraz rysuje się 7 obszarów, na jakich należy skoncentrować uwagę:

1. Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie firmy postawiły na bezpieczeństwo i bezpieczne powroty do pracy, a co za tym idzie wypracowanie standardów i procedur w czasie pandemii i odmrażania gospodarki.

2. Obawy pracowników związanych z powrotem do pracy

Dużym wyzwaniem jest poradzenie sobie z wątpliwościami związanymi z powrotem do pracy. To lęki o zdrowie, wyzwanie z organizacją opieki nad dziećmi, ponownym dostosowaniem do nowych wyzwań. Zachęcanie do pracy, sprawdzanie gotowości do powrotów to duże wyzwanie.

3. Blaski i cienie pracy zdalnej

Zorganizowanie pracy zdalnej na niespotykaną dotychczas skalę było ogromnym wyzwaniem dla całej kadry zarządzającej. Wymagało to dopasowania narzędzi pracy, metod zarządzani oraz stylu. Pojawiło się przeciążenie i demotywacja, ale też satysfakcja z dużej autonomii w samoorganizacji pracy.

4. Test z przywództwa

Oprócz HR-u test z przywództwa zdaje kadra kierownicza. Koronawirus pokazał nam postawy i zachowania kadry kierowniczej, które nie zawsze do końca wpisała się w rzeczywistość biznesową - zaznaczają HR-owcy. Umiejętność dopasowania zarządzania oraz panowania nad emocjami i podejmowania trudnych i racjonalnych decyzji w kryzysie to były sprawdziany, które zdała tylko część menedżerów. Konsekwencje tego stanu rzeczy będą wpływać na zmiany personalne w kadrze zarządzającej.

5. Komunikacja wewnętrzna

HR-owcy zgodnie zauważają, że wzrasta rola komunikacji wewnętrznej. Z jednej strony pracownicy jej potrzebują, z drugiej – ograniczone są kanały komunikacji nieformalnej. Gdy jednak pojawią się plotki, trudniej je dementować, ponieważ trafiają z opóźnieniem, a często sieją panikę i wprawiają ludzi w niepotrzebny niepokój.

CZYTAJ DALEJ »

6. Zachowanie spójności Z jednej strony HR-owcy chcą uwzględniać różne preferencje pracowników i zespołów, z drugiej strony stoją na straży zasad równego traktowania. Jak zachować spójność organizacji w lawinie zmian? Jak zachować wrażliwość na potrzeby i sprawiedliwość równocześnie? To kwestie na najbliższe tygodnie, które wyraźnie wybrzmiewały w dyskusji dyrektorów personalnych. 7. Elastyczność Gdy rozmawiamy o tym, jaki będzie HR po pandemii, to przede wszystkim trzeba zachować elastyczność. Dziś należy reagować na potrzeby pracowników i biznesu. Trudno wyrokować, w którą stronę pójdą zmiany. Dopóki nie mamy szklanej kuli prawdopodobnie zwinne i elastyczne podejście będzie dla HR-u jedyną realistyczną drogą. Ważne jednak, aby zdawać sobie sprawę z tego, że istniejące wcześniej trendy w gospodarce nabrały tempa i działania HR-owców będą za nimi podążać, uważają dyrektorzy personalni skupieni w BCC. Czytaj też: Więcej zwolnień grupowych, mniej ogłoszeń o pracę. Lockdown zmroził gospodarkę