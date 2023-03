ING startuje z konkursem dla programistów

ING rusza z konkursem skierowanym do programistów. Konkurs polega na napisaniu określonego kodu programistycznego w taki sposób, by zużywał jak najmniej energii. Konkurs jest elementem kampanii employer brandingowej.

Green coding, czyli idea tworzenia kodu programistycznego w taki sposób, by zużywał jak najmniej energii, to jeden z elementów strategii ING. Zgłoszenia do konkursu "Zielona Tesla za zielony kod" można przesyłać do 14 maja.

W ramach zadania konkursowego uczestnik musi stworzyć kod źródłowy programu i programów uruchamiających zoptymalizowanych pod kątem zapotrzebowania na energię niezbędną do ich prawidłowego działania. Na zadanie konkursowe składają się 3 niezależne zadania. Kod źródłowy programu musi zostać przygotowany w języku programowania Java, a programy uruchamiające, czyli build.sh i run.sh, muszą być przygotowane w języku skryptowym bash.