ING rusza z nową kampanią wizerunkową

ING startuje z nową kampanią employer brandingową, która ma pokazać przede wszystkim kulturę organizacyjną firmy.

• 21 paź 2021 10:23





ING startuje z nową kampanią employer brandingową (fot. mat. pras.)

- Marka pracodawcy to odzwierciedlenie tego, jak pracuje się w naszej firmie i jak wygląda nasza kultura organizacyjna. Zapytaliśmy pracowników, co myślą o pracy w ING i aż 91 proc. młodych osób przyznało, że jako pracodawca doceniamy kreatywność i pomysłowość. Z kolei 84 proc. pracowników, docenia, że może pracować z zespołami z dowolnego kraju, a 79 proc. - że można u nas liczyć na wzajemne wsparcie - wyjaśnia odpowiedzialna za komunikację marketingową w ING Banku Śląskim Barbara Pasterczyk.

Głosy pracowników postanowiono wykorzystać, tworząc nową kampanię.

- W tej kampanii postanowiliśmy oddać głos pracownikom, a ich opinie na temat pracy w ING zainspirowały nas do podkreślenia, dlaczego właśnie z nami łatwiej jest robić swoje - dodaje Barbara Pasterczyk.

Jak komentuje Maja Chabińska-Rossakowska, dyrektor HR w ING, kultura organizacja to jeden z podstawowych elementów przyciągających utalentowanych pracowników.

- ING jest miejscem, w którym organizację tworzą ludzie, dlatego to właśnie im powierzamy również kreowanie naszej marki pracodawcy. W kampanii employer brandingowej, ale też w bieżącej komunikacji na pytania związane z pracą w ING odpowiadamy wspólnie z pracownikami. To jeden z wielu sposobów, które pozwalają nam razem budować przyszłość ING i kształtować nasze miejsce pracy – komentuje - Praca z nami to szansa na rozwój w różnych kierunkach. Niezależnie od roli, miasta czy kraju łączą nas te same wartości i zachowania, które promujemy. I chociaż rozwój każdego z nas jest w jego własnych rękach, jako organizacja aktywnie wspieramy ścieżki karier, także te, które biegną z dala od utartych szlaków - dodaje.

Kampania będzie wspierana przez działania wizerunkowe, które zostały zaplanowane w formie reklam zewnętrznych w największych miastach w Polsce oraz działania wizerunkowo-rekrutacyjne prowadzone w internecie i mediach społecznościowych. Całość uzupełnią m.in. filmy oraz cykl artykułów z udziałem pracowników.

