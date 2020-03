Imprezy firmowe - inwestycja w pracownika z gwarantowanym zyskiem

Według danych OECD w 2019 r. polski pracownik przepracował średnio 1792 godziny rocznie. W Europie ten wynik pobiła jedynie Grecja. Jednocześnie okazało się, że Polska znajduje się w gronie najmniej produktywnych krajów Unii Europejskiej.

Co to oznacza? Polscy pracownicy są przepracowani i mało wydajni. W obliczu tych faktów, spotkanie integracyjne może stać się inwestycją oferującą najlepszą stopę zwrotu.

Dzisiaj stwierdzenie, że firmę tworzą ludzie, jest aktualne jak nigdy wcześniej. To przecież pracownicy, ich zaangażowanie w pracę, przekładają się na sukces firmy i tworzenie przewagi konkurencyjnej. Nawet najnowocześniejsza technologia nie zastąpi człowieka, tymczasem nadal nie każda firma jest świadoma, że zasoby ludzkie to jej najcenniejszy kapitał. Przepracowani, przemęczeni, zestresowani - tacy pracownicy naprawdę nie służą kształtowaniu wizerunku firmy.

Jak to zmienić? Jedną z form inwestycji w pracowników są imprezy firmowe. Jak wynika z danych Briefly, średni budżet na osobę na imprezę firmową w Polsce wynosi 235 zł. I bez wątpienia są to bardzo dobrze wydane pieniądze.

Badanie Gallupa wykazało, że tylko 13 proc. pracowników jest zaangażowanych w pracę. Istnieje ogromna różnica między zaangażowanymi i nie zaangażowanymi pracownikami. Ci drudzy pojawiają się w firmie tylko po to, by otrzymać wypłatę. Zaangażowani pracownicy są aktywną częścią kultury firmy. Praca sprawia im radość i dokładają wszelkich starań, by przyczynić się do sukcesu firmy. Są przy tym świadomi roli, jaką pełnią w tym procesie. Organizacja imprez firmowych jest więc świetną okazją by docenić pracowników i okazać im wdzięczność za codzienne zaangażowanie, a tym samym - upewnić w słuszności ich działań.

Organizacja imprez firmowych jest świetną okazją by docenić pracowników i okazać im wdzięczność za codzienne zaangażowanie (fot. mat. pras)

Imprezy firmowe są także świetnym sposobem na zbliżenie do siebie członków zespołu - spójne zespoły są bardziej produktywne i kreatywne. Ponadto jeśli ma się w firmie przyjaciela lub zgrany zespół, przyjście do pracy staje się o wiele bardziej ekscytujące, a sama praca wiąże się z wkładaniem wszelkich starań w realizowane projekty. Co przekłada się dla firmy na wymierne efekty.

- Imprezy integracyjne zawsze cieszyły się dużym powodzeniem zarówno w Polsce, jak i w środowiskach międzynarodowych - mówi Rafał Jatczak, manager ds. rekrutacji EMEA w CWT oraz autor bloga Sposoby na zasoby.

W jego ocenie imprezowa luźniejsza atmosfera pozwala poznać lepiej własnego szefa i współpracowników.

- Nie zawsze jest na to czas w godzinach pracy. Pracownicy chętnie w nich uczestniczą, i nie ma znaczenia, czy jest to w trakcie godzin pracy, czy poza nimi - przypomina Jatczak.

Tradycyjne podejście już nie wystarcza

Jeszcze kilka lat temu normą było spotkanie integracyjne przy piwie, w pobliskiej restauracji. Dzisiejsze imprezy firmowe nie mają z tym nic wspólnego. Jeśli piwo, to w browarze, albo w formie warsztatów piwowarskich. Skala możliwości sprawiła, że organizację imprez firmowych coraz częściej zleca się profesjonalistom.

- Przedsiębiorcy zmienili podejście do integracji pracowników. Przestali myśleć, że wysłanie ich raz na jakiś czas na imprezę mocno zakrapianą alkoholem, podczas której będą mogli się wyszaleć, pomoże w prawdziwym zintegrowaniu się. To nie oznacza, że integracja przestała być ważna. Jest bardzo istotna. Ale tak, że pracodawcy chcą, by trwała przez cały rok. Ma ona polegać na odpowiednim traktowaniu swoich podwładnych przez szefów oraz wsłuchiwaniu się w ich potrzeby. Daje to dużo lepszy efekt niż coroczne wojaże - mówi Andrzej Lech, członek zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Firmom mającym doświadczenie w organizowaniu eventów szytych na miarę, w świetnie skomunikowanych obiektach, gdzie imprezy firmowe są organizowane według kilkudziesięciu scenariuszy.

- Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że wysokie wynagrodzenie nie jest najważniejsze. W dobie ogromnej rotacji pracowników coraz trudniejsze staje się także zatrzymanie największych talentów w obecnym miejscu pracy. Dostarczanie pracownikom unikatowych, pozapłacowych benefitów w postaci imprez firmowych, staje się więc standardem - wyjaśnia Joanna Hoc-Kopiej, ekspertka Dworu Korona Karkonoszy.