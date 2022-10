Ikea oczami pracowników. Startuje nowa kampania firmy

- Uzyskanie autentyczności i naturalności bohaterów to dla mnie jeden z najważniejszych aspektów tworzenia reportaży i dokumentów. Zawsze chcę ich jak najlepiej poznać oraz sprawić, aby czuli się w moim towarzystwie komfortowo. Mało mówię i dużo słucham. Staram się niczego nie sugerować i nadmiernie nie kreować. Podążam za to za ludźmi i historią. W trakcie pracy nad filmem jestem sobą i dzięki temu bohaterzy zaczynają czuć się swobodnie – mówi Szymon Wasylów, reżyser i scenarzysta filmu „Znaczy więcej”.

- IKEA. Akcja! to projekt, który zaangażował wiele osób z naszej organizacji. W zależności od etapu projektu, brali oni udział między innymi w pracach koncepcyjnych czy spotkaniach grupy reżyserskiej. W trakcie trwania projektu zorganizowaliśmy także wewnętrzny konkurs dla pracowniczek i pracowników, który polegał na przygotowaniu krótkiego filmu o tym, co dla nich oznacza praca w IKEA. Produkcje wybrane przez komisję konkursową zostały poddane głosowaniu, w które włączyło się ponad 20 proc. wszystkich osób zatrudnionych w IKEA Retail - tłumaczy Aleksandra Hajecka, liderka ds. pozyskiwania talentów i budowania marki pracodawcy w IKEA Retail w Polsce.

- Nasze bohaterki i bohaterowie mają odwagę do bycia po prostu sobą, nie tylko w życiu prywatnym, ale także w czasie swojej pracy. Udowadniają, że w IKEA można wyrażać siebie, swoją wyjątkowość i być za to zauważanym i docenianym. To część wartości, którymi się kierujemy w codziennej pracy. W naszej komunikacji chcemy podkreślać naszą autentyczność, dlatego do działań employer brandingowych zawsze angażujemy nasze pracowniczki i pracowników, ponieważ to oni są najlepszymi ambasadorami marki i, tak jak w tym przypadku, swoimi postawami najlepiej pokazują, że praca w Ikei znaczy więcej – tłumaczy Paweł Bechciński, Dyrektor ds. Ludzi i Kultury Organizacji w IKEA Retail w Polsce.

