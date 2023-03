HR-owy Thermomix: firmy usprawniają zarządzanie, pracownicy dostają wybór

Karolina Markowska/materiał powstał przy współpracy z Lux Med

Budowanie doświadczeń pracowników, zarządzanie zmianą i projektowanie procesów dziejących się wewnątrz organizacji to wyzwania jakie stoją przed działami HR w 2023 roku. Carrotspot to stworzona przez MC2 Innovation platforma do zarządzania produktywnością, wykorzystująca narzędzia angażowania pracowników i automatyzacji pracy działów HR. W maju 2022 roku platforma stała się częścią Grupy Lux Med. Platforma pomaga zautomatyzować działania HR i zarządzać talentami (fot. Jason Goodman/Unsplash)

- Współpracujemy z pracodawcami, którzy sygnalizują, że fajnie by było, gdybyśmy mieli dodatkowe rozwiązania benefitowe, które pozwalałyby na jednej platformie, przy jednej współpracy, oferować pracownikom szeroki wachlarz możliwości benefitowych - wyjaśnia Anna Rulkiewicz.

Carrotspot zasadniczo wspiera trzy grupy: działy HR, menadżerów i pracowników.

Platforma pomaga zautomatyzować działania HR i zarządzać talentami, dzięki czemu działy zarządzania zasobami ludzkimi mogą łatwiej skoncentrować się na strategicznych wyzwaniach. Od 2020 roku proces zarządzania zespołami ludzkimi przechodzi rewolucję. Zarządzanie zespołami rozproszonymi, upowszechnienie zdalnego i hybrydowego modelu pracy, wzrost znaczenia work-life balance czy usprawnienie procesów obiegu dokumentów to wyzwania działów HR. W usprawnieniu procesów zarządzania zespołami ludzkimi pomaga platforma Carrotspot. Stworzona przez MC2 Innovation platforma pomaga nie tyko zarządzać produktywnością, ale także wspiera automatyzację pracy działów HR i wpływa na budowanie kultury organizacyjnej firm. Carrotspot zasadniczo wspiera trzy grupy: działy HR, menadżerów i pracowników. - Ile firm i organizacji tyle jest wdrożeń Carrotspot. Każda ma nieco inny pomysł i inne potrzeby, dlatego nasi eksperci wspierają każde wdrożenie Carrotspot, żeby jak to ujął jeden z naszych klientów, powstała platforma marzeń. Dla pracowników najbardziej cenne są kudosy i konkursy, i zaraz potem kafeteria. To nawet oczywiste, bo daje satysfakcję osobistą i materialną. Dla HRu wszystko to co go odciąża, ale także to co świadczy o human touch w podejściu do pracownika, a zatem indywidualizacja oferty i personalizacja natychmiastowego feedbacku. Dla menedżerów możliwość feedbacku instant i nagradzania na różne, niekoniecznie materialne sposoby. Dla wszystkich komunikacja, którą jeszcze bardziej rozwijamy – wyjaśnia Anna Streżyńska, CEO MC2 Innovations, wcześniej m.in. minister cyfryzacji. W maju 2022 roku platforma stała się częścią Grupy Lux Med. - Współpracujemy z pracodawcami, którzy sygnalizują, że fajnie by było, gdybyśmy mieli dodatkowe rozwiązania benefitowe, które pozwalałyby na jednej platformie, przy jednej współpracy, oferować pracownikom szeroki wachlarz możliwości benefitowych. Wychodzimy im naprzeciw, stąd współpraca z MC2 Innovation. Projekt po wywiadach z pracodawcami został dostosowany do naszych, ale przede wszystkim ich potrzeb - tłumaczy prezes Lux Medu Anna Rulkiewicz.

- Zdiagnozowanie potrzeb tych trzech „stanów” społeczności firmowej było bardzo trudne i zarazem bardzo łatwe. Bardzo łatwe było zdiagnozowanie całego obszernego katalogu trendów HR, nowych trendów środowiska pracy, także zmian wynikających z post-covidowej rewolucji. Internet przecież aż huczy od raportów, wypowiedzi HRowych influencerów i ekspertów psychologii HR. Mamy też ekspertów w zespole i współpracujemy z zespołem SWPS. Bardzo trudne natomiast było odcedzenie „chciałabym” od „chcę”, „byłoby fajnie” od „jestem gotowa zarówno za to zapłacić jak i mam pomysł jak z tego korzystać”. To są dwa różne światy. Powszechnie zaleca się startupom słuchanie klienta – rzadko mówi się: „sprawdzaj”. Puszczone wodze fantazji czy nawet bardzo ciekawe aspiracje HR nie są równoznaczne z decyzją CFO, że firma jest gotowa za to zapłacić – dodaje Anna Streżyńska. Mniej papierologii, więcej czasu na motywację Platforma pomaga zautomatyzować działania HR i zarządzać talentami, dzięki czemu działy zarządzania zasobami ludzkimi mogą łatwiej skoncentrować się na strategicznych wyzwaniach. Funkcjonalności platformy zostały opracowane we współpracy z praktykami HR i psychologii, co realnie odpowiada na potrzeby działów HR. - Wszystkie działy HR dzięki funkcjom platformy zostają odciążone. Nasze rozwiązania pozwalają bowiem skrócić wiele trudnych i długotrwałych procedur administracyjnych. W przyszłości, platforma da długofalowe korzyści, co w efekcie odczują wszyscy pracownicy. Dodatkowo poprawiamy ich doświadczenia związane z miejscem pracy – wyjaśnia Dorota Sawicz, dyrektor personalny w Grupie Lux Med. Wykorzystywane na platformie moduły pozwalają skrócić w znaczny sposób procesy, które do tej pory zajmowały działom HR najwięcej czasu. Szacuje się, że tygodniowo tracą one średnio 14 godzin na „papierkową robotę”, którą można zautomatyzować. Co więcej. Z przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Strategicznych Homo Homini badań wynika, że znaczna część z nich 70 proc. czasu pracy przeznacza się na wypisywanie raportów, wniosków urlopowych oraz uzupełnianie danych. - Oszczędności czasowe dla pracowników HR, a także możliwość rezygnacji z działań, które są dla większości pracowników HR po prostu drobiazgowe i nużące, powodują że uwalnia się czas na rzeczywiste, te wymarzone zadania HR w zakresie rozwoju pracowników, ich motywowania, personalizacji polityki HR i uwzględniania współczesnych wymagań środowiska pracy. Programy motywacyjne są jednym z nich i Carrotspot posiada bardzo rozbudowane funkcje dotyczące motywacji i zaangażowania oraz tworzenia aktywnego środowiska pracy, w którym wielostronna komunikacja jest ważnym elementem – tłumaczy Anna Streżyńska. Szacuje się, że tygodniowo działy HR tracą średnio 14 godzin na „papierkową robotę” (fot. Romain Dancre/Unsplash) Co zmienia Carrotspot? Dla przykładu, „moduł wnioski” digitalizuje papierowe formularze, np. wnioski urlopowe. Online’owy wniosek urlopowy dostępny jest dla każdego pracownika przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wysłanie go jest odnotowane w systemie i widoczne dla zainteresowanych osób, a system automatycznie sygnalizuje złożenie akceptu przez przełożonego. W podobny sposób działa moduł do zarządzania zakładowym funduszem świadczeń. Wszystkie niezbędne wnioski i decyzje dostępne są w jednym miejscu, są łatwe do prześledzenia i przeanalizowania. Dzięki modułowi „abonamentów” każdy pracownik samodzielnie zamówi świadczenie benefitowe (i dla siebie, i dla rodziny), samodzielnie z niego zrezygnuje czy powiększy pakiet. A to wartość nie tylko dla działów HR, ale także dla pracowników. - Carrotspot robi konkretnie dwie ważne rzeczy – umożliwia szybkie cyfrowe procedowanie nie tylko dowolnego wniosku pracownika ale i każdej innej dotychczas żmudnej i czasochłonnej oraz bardzo rutynowej procedury, a ponadto oddaje w tych procedurach inicjatywę samym pracownikom. Przykładem takiej samoobsługi są świadczenia zdrowotne, ubezpieczeniowe i wszelkie świadczenia abonamentowe, gdzie pracownik dokonuje przystąpienia, zmian i odstąpienia całkowicie samodzielnie, zawsze w ramach przysługujących mu uprawnień do świadczenia – dodaje prezes MC2. Twarde analizy i motywacja pracowników Feedback, wzmacnianie komunikacji i budowanie przynależności pomagają zarządzać zespołami i są pożądane przez pracowników. A w tych aspektach, firmy mają sporo do poprawy. Z przeprowadzonego w październiku 2022 roku badania Hays Poland wynika, że regularną informację zwrotną od przełożonego otrzymuje 42 proc. pracowników. Oznacza to, że ponad połowa specjalistów nie może liczyć na cykliczne wsparcie i uwagi na temat swojej pracy. Przebadani specjaliści (przepytano 339 osób) wskazują, że polscy menedżerowie najczęściej udzielają feedbacku rzadziej niż raz w miesiącu. Zaledwie 18 proc. ankietowanych profesjonalistów zadeklarowało, że informacja zwrotna jest im udzielana kilka razy w tygodniu. Czytaj więcej Przed menedżerami rok pełen wyzwań i być może kompletna zmiana stylu zarządzania Z jednej strony informacja zwrotna, z drugiej strony motywacja. - Mamy na przykład znakomite rozwiązania grywalizacyjne, które sprzedają się w Azji, w Polsce zaś wzbudzają podziw, entuzjazm ale rynek jest ograniczony, bo HR nie ma pomysłu na rozwój pracowników lub ma pomysły inne niż grywalizacja. Mamy rozwiązania dla firmowej polityki CSR, powstałe na zamówienie konkretnej organizacji, która musiała wstrzymać wdrożenie ponieważ wymagania związane z wojną w Ukrainie są w sposób oczywisty ważniejsze. Na szczęście inne organizacje zainteresowały się nimi. Mamy nawet rozwiązanie dla sygnalistów – ale ustawa nie nadąża za gotowością biznesu i skoro nie trzeba ich jeszcze mieć, wiele firm wstrzymuje korzystanie. Carrotspot to HRowy termomix czy kombajn, mamy tak wiele rozwiązań, że zaspokajamy potrzeby biznesu z nadwyżką, ale trzeba być gotowym na to, że niektóre rozwiązania z tego wachlarza zaczekają na swoją wielką chwilę - Ponadto, dzięki platformie zarządzający zespołami na bieżąco monitorują postępy pracowników czy otrzymują dostęp do ocen rocznych. Pracownicy zarządzają swoim abonamentem benefitowym Dobrze prowadzona komunikacja, motywacja i feedback to istotne rozwiązanie, szczególnie w czasach nadal dużych problemów kadrowych. To podstawa budowania zaangażowania, bez której trudno wyobrazić sobie dobrze prosperujące organizacje. Pracownik, otrzymując czas i uwagę przełożonego, niejednokrotnie wykazuje się większym zaangażowaniem i może chcieć pozostać w firmie na dłużej. Jednak co najistotniejsze, platforma pozwala pracownikowi wybrać benefit, które w danym momencie jest dla niego najistotniejszy. Jak pokazują badania, oferta benefitowa nie powinna być narzucona z góry. Dziś liczą się benefity „uszyte” indywiduwalnie. - Ważne jest by zindywidualizować benefity. Jeżeli mamy platformę, która oferuje różne benefity, wówczas pracownik wybiera ten, który w danym momencie jest dla niego najlepszy. Platforma Carrotspot właśnie temu służy. Nie chcemy dawać wszystkim tego samego, chcemy dawać indywidualny wybór – mówi Anna Rulkiewicz. Z badania Sodexo „Bez maski. Pracownik tu i teraz” wynika, że elastyczność benefitów jest kluczowa dla 58 proc. pracowników. Czytaj więcej Ważny dodatek do pensji. Dostaje go już prawie 90 proc. pracowników

