HPE wprowadza w Polsce płatny program rodzicielski

- Chcemy, żeby wszyscy pracownicy HPE w Polsce w pełni wykorzystywali swój potencjał zawodowy. To oznacza wspieranie ich także w czasie, kiedy zakładają swoje rodziny - mówi dyrektor HPE. (fot. Prowly/materiały prasowe)

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ogłosiło nowy element swojego programu Work That Fits Your Life. Jest to 26-tygodniowy płatny program rodzicielski, w ramach którego matki i ojcowie pracujący dla HPE otrzymają dodatkowy czas dla rodziny.