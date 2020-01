Grupowe polisy na życie atrakcyjnym benefitem pracowniczym

60 proc. pracowników chce skorzystać z oferty ubezpieczeń od pracodawcy. (fot. pigwa)

Grupowe ubezpieczenia to atrakcyjny i pożądany przez pracowników benefit. W czasach niskiego bezrobocia traktowane są jako atrybut w walce o pracowników. Prawie połowa pracodawców oferuje grupowe ubezpieczenia na życie. Z nowego badania Unum Insight wynika, że częściej taka opcja pojawia się w większych firmach. Sondaż pokazuje też, że wszystkie dodatkowe ubezpieczenia oferowane w firmach wzbudzają duże zainteresowanie – ok. 60 proc. ankietowanych pracowników jest chętnych, by z nich skorzystać.