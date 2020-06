Google i Microsoft na czele najnowszego rankingu Universum Poland

Autorzy badania zapytali, co przyciąga uwagę kandydatów i sprawia, że uznają pracodawcę za atrakcyjnego. Najważniejszymi atrybutami marki pracodawcy dla studentów kierunków biznesowych, inżynieryjnych i IT są dobre zarobki w przyszłości i dobre perspektywy kariery. Następne w kolejności dla studentów kierunków biznesowych i przyszłych inżynierów są: szacunek dla pracowników, bezpieczeństwo zatrudnienia oraz szkolenia i rozwój. Studenci kierunków informatycznych wymieniają: szkolenia i rozwój, szacunek dla pracownika i przyjazne środowisko pracy.

Anna Macnar, CEO HRM Institute, partner Universum w Polsce, zwraca uwagę na to, że szacunek dla pracowników wkradł się do ścisłej czołówki najważniejszych atrybutów marki pracodawcy dość niedawno, ale wydaje się, że zagości tam na dłużej. Kandydaci chcą mieć pewność, że pracodawca będzie dbał o swoich ludzi i ich szanował, niezależnie od ich poglądów.

Jak dodaje, tylko pozornie może się wydawać, że w porównaniu do ubiegłego roku zmiany w preferencjach studentów nie są bardzo duże, bo Top 5 najważniejszych atrybutów pracodawców kształtował się w 2019 r. podobnie. Warto jednak zwrócić uwagę na atrybuty, które zyskały najwięcej punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego roku.

Studenci kierunków informatycznych znacznie większą uwagę przywiązują do standardów etycznych pracodawcy (+9 punktów proc.), szacunku dla pracowników (+6 punktów proc.), jasnej ścieżki awansu oraz bezpieczeństwa zatrudnienia (po +5 punktów proc.). Wśród studentów kierunków inżynierskich największe przyrosty zanotowały takie atrybuty jak: bezpieczeństwo zatrudnienia (+6 punktów proc.) oraz dobre perspektywy kariery (+5 punktów proc.). Wśród studentów kierunków biznesowych największy przyrost mają dobre perspektywy kariery (+6 punktów proc.).

Pracodawcy w dalszym ciągu często kuszą kandydatów w ogłoszeniach pracą w kreatywnym i dynamicznym środowisku, tymczasem jest to atrybut, który najbardziej stracił na znaczeniu (od -8 do -9 punktów proc., w zależności od kierunku studiów). Studenci w mniejszym stopniu patrzą również na sukces rynkowy pracodawcy (od -3 do -5 punktów proc.). Co ciekawe, wśród studentów IT straciło na znaczeniu wykorzystywanie przez pracodawców nowych technologii (spadek o 7 punktów proc.), a przyszli inżynierowie mniejszą wagę przykładają do możliwości szybkiego awansu (-7 punktów proc.).

Jak podkreśla Anna Macnar, bezpieczeństwo zatrudnienia od lat ma duże znaczenie dla kandydatów. - Ten atrybut marki pracodawcy zwykle znajduje się w czołówce najbardziej pożądanych cech, a w sytuacji, w której się teraz znajdujemy, zarówno kandydaci, jak i zatrudnieni pracownicy częściej myślą o bezpiecznym pracodawcy. W czasie pandemii do stabilności zatrudnienia dochodzi dodatkowy czynnik: fizyczne bezpieczeństwo w miejscu pracy, w tym skuteczna ochrona przed zakażeniem koronawirusem. Młodzi kandydaci, szukając pierwszej pracy, będą też szukać informacji, jak firma działa w czasie pandemii, jak komunikowała się z pracownikami i o nich dbała - komentuje wyniki badania.

Tu chcę pracować

Ranking Universum informuje również o tym, jakie branże najbardziej interesują studentów oraz ile chcieliby zarabiać. W tej pierwszej kwestii ich preferencje są następujące - wśród studentów kierunków biznesowych największą popularnością cieszą się branże: bankowość (41 proc. wskazań), marketing, reklama i PR (39 proc.) oraz audyt i księgowość (25 proc.). Studenci kierunków inżynieryjnych wskazują na branżę przemysłową i mechaniczną (26 proc.), budowlaną (21 proc.) oraz architekturę i urbanistykę (20 proc.). Studentów IT kuszą branże związane z oprogramowaniem i technologią komputerowa (73 proc.) oraz grami komputerowymi (41 proc.). Studenci medycyny stawiają najczęściej na: rozrywkę, kulturę i rekreację (38 proc. wskazań), marketing, reklamę i PR (35 proc.) oraz branżę edukacyjną (31 proc.). Dla studentów nauk ścisłych najbardziej interesujące są branże: farmacja i biotechnologia (31 proc.) oraz chemiczna (29 proc.). Studenci kierunków medycznych chcieliby przede wszystkim pracować w szpitalach i ochronie zdrowia (66 proc.), a dla studentów kierunków prawniczych najbardziej interesujący będą pracodawcy oferujący usługi prawnicze (65 proc. wskazań).

Jak wygląda kwestia zarobków? Oczekiwania płacowe różnią się nie tylko ze względu na kierunek studiów, ale także ze względu na płeć. Najwyższych zarobków po zakończeniu edukacji oczekują studenci kierunków informatycznych – średnio 5167 zł brutto (mężczyźni – 5450 zł, kobiety – 4586 zł). Nieco mniejsze oczekiwania mają studenci kierunków inżynieryjnych, którzy deklarują, że chcieliby zarabiać średnio 4602 zł brutto (mężczyźni – 5242 zł, kobiety – 4166 zł). Najmniejszych zarobków oczekują studenci kierunków biznesowych – 4334 zł brutto (mężczyźni – 5143 zł, kobiety – 4084 zł).

W poszukiwaniu pracodawcy

Z badania Universum Poland wynika, że studenci zanim zaaplikują do danego pracodawcy, sprawdzają informacje o nim w kilku kanałach. Najbardziej popularne są oczywiście kanały komunikacji online. Wśród nich na pierwszym miejscu znalazły się media społecznościowe, następnie portale z ogłoszeniami i strony karierowe pracodawcy. Wiedzę zdobytą online chętnie weryfikują w czasie realnych spotkań, takich jak targi pracy (które cieszą się większą popularnością wśród studentów kierunków inżynieryjnych i IT niż kierunków biznesowych) oraz spotkania z pracodawcami na uczelniach.

Czego chcą się dowiedzieć przed podjęciem pracy? Najważniejszą informacją jest wysokość wynagrodzenia i benefity (bardzo ważne lub ważne dla 95 proc. uczestników badania). Na kolejnych miejscach znalazły się: szkolenia i rozwój (92 proc. wskazań), możliwości awansu (91 proc.), codzienne zadania wykonywane w pracy (86 proc.) oraz samo miejsce pracy (82 proc.).

Oto TOP 10 najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce w rankingu Universum 2020 w poszczególnych kategoriach:





Ranking Biznes/ Commerce

1. Google

2. Microsoft

3. Polskie Linie Lotnicze LOT

4. Facebook

5. NBP Narodowy Bank Polski

6. TVN

7. PKO Bank Polski

8. Amazon

9. Volkswagen Group

10. Deloitte

Ranking Inżynieria

1. Mercedes-Benz Manufacturing Polska

2. Google

3. Volkswagen Group

4. Budimex

5. Microsoft

6. Polskie Linie Lotnicze LOT

7. Volvo Group

8. Toyota

9. Grupa Skanska

10. PGE (Polska Grupa Energetyczna)

Ranking IT

1. Google

2. Microsoft

3. Facebook

4. Intel

5. Ubisoft

6. Amazon

7. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT RED

8. Samsung Electronics Polska

9. IBM Polska

10. Techland

Ranking Nauki Ścisłe

1. Google

2. Polpharma

3. Ziaja

4. L'Oréal Polska

5. Dr Irena Eris

6. Microsoft

7. Bayer

8. Wedel

9. Nestlé Polska

10. Nivea Polska

Ranking Nauki humanistyczne / Sztuka / Edukacja

1. Google

2. TVN

3. Polskie Linie Lotnicze LOT

4. Grupa Empik

5. Facebook

6. Microsoft

7. Polskie Radio

8. Telewizja Polsat

9. IKEA

10. Sephora

Ranking Prawo

1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2. Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

3. Google

4. Polskie Linie Lotnicze LOT

5. Microsoft

6. PKO Bank Polski

7. TVN

8. SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci

9. Deloitte

10. Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Ranking Zdrowie / Medycyna

1. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

2. Ministerstwo Zdrowia

3. Grupa Lux Med

4. Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

5. Medicover

6. Centrum Medycyny Sportowej

7. Centrum Medyczne ENEL-MED

8. Polpharma

9. Bayer

10. EMC Instytut Medyczny