Firmy zapewniają wirtualną opiekę nad dziećmi w czasie pandemii koronawirusa

Praca pod ogromną presją (konsekwencje koronawirusa są już odczuwalne w niektórych branżach), potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań, zmiany strategii, przemodelowanie działań i dodatkowa konieczność całodobowej opieki nad dziećmi stanowi spore wyzwanie dla wielu pracowników. Problem zauważają co raz częściej pracodawcy. Jednym z najnowszych benefitów proponowanych pracownikom staje się wirtualna opieka nad dziećmi. Takie rozwiązanie stosuje co raz więcej firm.

Wirtualną przestrzeń dla dzieci w wieku 6-10 lat animuje m.in. firma Femmeritum. Zajęcia odbywają się w grupach 18-20 osobowych w wydzielonych wirtualnych pokojach tematycznych pod opieką doświadczonych animatorów. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach manualnych, artystycznych czy ruchowych. Z rozwiązania korzystają już takie firmy jak: Robert Bosch czy Nationale Nederlanden.

Do zalogowania się w wirtualnym pokoju potrzebne jest urządzenie mobilne z kamerą i mikrofonem oraz podłączeniem do internetu. Jeśli rodzice nie posiadają wymaganego sprzętu, firma dostarcza je pod wskazany adres.

- Dzieci z natury potrzebują interakcji i rozmowy. Podczas zajęć uczestnicy mogą liczyć na możliwość dyskusji, wymiany opinii, wspólnej zabawy i interakcji z prowadzącymi zajęcia. To bardzo ważne, gdyż po pierwsze zaspokaja potrzeby dzieci, których domowa kwarantanna nie jest w stanie spełnić. Po drugie daje szansę na utrzymanie ich uwagi na dłużysz czas. Jest to szczególnie ważne, w przypadku pracy zdalnej, która trwa tyle samo co praca w biurze, czyli 8 godzin – wyjaśnia Paulina Janiak, prezes Femmeritum.

Dzieci zapraszane są o wyznaczonej porze do wirtualnego pokoju, w którym czeka na nie jeden lub dwóch animatorów. Rodzic przed rozpoczęciem zajęć otrzymuje listę potrzebnych rzeczy do zabawy i np. przyborów szkolnych. Każdy dzień jest poświęcony wybranemu tematowi np. kosmos, środowisko naturalne, emocje czy sztuka. Co więcej, na każdy dzień jest przygotowana pula aktywności – w tym również ruchowych, które są codziennie zmieniane aby utrzymać zaangażowanie dzieci.

- Bardzo cieszymy się, że możemy wesprzeć pracodawców i pracujących rodziców. Wiemy, że wirtualne zajęcia nigdy nie zastąpią tych na żywo, ale staramy się aby były najlepszym ich zamiennikiem online – dodaje Paulina Janiak.

Wirtualne pokoje

Z pomocą przychodzi także sieć przedszkoli dwujęzycznych Kids&Co, tworząc wirtualne pokoje.

– Usługa skierowana jest do klientów korporacyjnych. Wirtualne Pokoje to nic innego, jak zajęcia z naszymi nauczycielami, którzy przez określony czas opiekują się dziećmi pracowników, by ci mogli zająć się obowiązkami, a dziecko w ten sposób zachowuje swoją codzienną rutynę. Wystarczy, że pracownik ma laptopa, tablet, czy telefon komórkowy podłączony do telewizora z opcją smart TV. Na ekranie dziecko widzi nauczycieli znajdujących się w naszej placówce. Zajęcia są w pełni interaktywne, zatem dziecko może zadawać pytania i czuć obecność pedagoga. Mamy dopracowany i wyjątkowy program zajęć, ułożony z bloków tematycznych i dostosowany do wieku grupy – wyjaśnia Karina Trafna, prezes sieci Kids&Co.

W jednym wirtualny pokój prowadzone są zajęcia dla grup do 15 dzieci w wieku przedszkolnym lub klas 1-3. Zajęcia trwają od godziny do 4 godzin i prowadzi je dwóch nauczycieli. Zajęcia podzielone są na różne bloki tematyczne dostosowane indywidualnie do wieku i preferencji każdej grupy, w tym zajęcia ruchowe, plastyczne, a w starszych grupach eksperymenty i doświadczenia – wszystko bez konieczności angażowania rodziców.