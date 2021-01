Firmy muszą zadbać o komunikowanie prawdy o pracodawcy i pracy

- To, ile wizerunkowo stracili pracodawcy w 2020 roku, zależy od sytuacji, w jakiej się znaleźli. Mamy takich, którzy nie ogarnęli komunikacji... Skupiając się na biznesie, zapomnieli o ludziach - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Zyta Machnicka, CEO hubu edukacyjnego Lightness i autorka książki "Lepszy pracodawca". Pandemia zweryfikowała obietnice i postawiła nowe wyzwania. Niektórzy dzięki otwartości i szczerości sporo zyskali - nie tylko w oczach obecnych czy przyszłych pracowników, ale także swoich klientów.

Zyta Machnicka, CEO hubu edukacyjnego Lightness i autorka książki "Lepszy pracodawca"

- Od lat podkreślam, że employer branding to komunikowanie prawdy o pracodawcy i pracy do dobrze targetowanych grup - przy korzystaniu z kanałów i narzędzi, z których one faktycznie korzystają - wyjaśnia Zyta Machnicka.

Jak dodaje, ostatnie miesiące w wielu firmach minęły pod znakiem dużych kryzysów wizerunkowych.

EB jest ważną kwestią dla wielu organizacji, choć jego waga i znaczenie widocznie spadły w stosunku do 2019 roku.

Z raportu "Employer Branding w Polsce 2020" wynika, że owa kwestia dla polskich pracodawców jest ważna, ale nie najważniejsza. Jedynie 2 proc. przepytanych pracodawców uważa, że to jedno z priorytetowych działań; w 2019 roku było to najważniejsze działanie w 3 proc. firm.

Z jednej strony konsekwencje pandemii postawiły w firmach akcent na inne działania. Z drugiej jednak - jak podkreśla Zyta Machnicka, CEO hubu edukacyjnego Lightness i autorka książki "Lepszy pracodawca" - w Polsce nadal pokutuje stereotypowe podejście do działań emloyer brandingowych.

- Dla wielu pracodawców to budowa wizerunku firmy i pracodawcy. Od lat podkreślam, że employer branding to komunikowanie prawdy o pracodawcy i pracy do dobrze targetowanych grup - przy wykorzystaniu kanałów i narzędzi, z których one faktycznie korzystają. Przed pandemią wielu pracodawców uważało, że wystarczy usiąść i raz a dobrze stworzyć odpowiednie strategie na lata. Marzec pokazał, że strategie employer brandingowe muszą być dopasowane do aktualnej sytuacji i bardzo bieżące - podkreśla Zyta Machnicka.

Kryzys komunikacji wewnętrznej

Jak wyjaśnia Zyta Machnicka, ostatnie miesiące w wielu firmach minęły pod znakiem dużych kryzysów wizerunkowych. Z tą różnicą, że dotychczas mówiliśmy o kryzysach zewnętrznych, mocno odbijających się echem w mediach. Pandemia pokazała, że firmy mogą stanąć w obliczu kryzysów wewnętrznych, których powodem jest słabo prowadzona komunikacja.

- Niezbyt szybkie zakomunikowanie ludziom nowych zasad pracy czy współpracy, nieuwzględnienie obostrzeń czy np. niewystarczające zadbanie o bezpieczeństwo pracowników i klientów były tymi sytuacjami, z których pracodawców bardzo szybko rozliczano. Przed marcem 2020 roku z przymrużeniem oka patrzyliśmy na kryzysy wizerunkowe, zwłaszcza w "obszarze wewnętrznym". Dziś okazuje się, że jest to temat dla organizacji bardzo ważny - podkreśla Zyta Machnicka.

Jak pokazały ostatnie doświadczenia, dużą rolę odegrała tu także komunikacja na linii kadra menedżerska-pracownicy. - Na atmosferę w danej organizacji największy wpływ ma kadra zarządzająca. Na niej spoczywa to, jak wygląda nasza codzienność w pracy, w jakim stopniu sprawnie wykorzystywaliśmy i wykorzystujemy narzędzia do wideorozmów, no i to, jak blisko byliśmy ludzi, którzy "byli na froncie" i najmocniej mierzyli się z konsekwencjami pandemii - wyjaśnia Machnicka. Zobacz: Zapomnij o spotkaniach bez kamerki. Komunikacja musi się zmienić Nie masz pieniędzy na premię? Daj dzień wolnego Z grudniowego badania Pracuj.pl wynika, że wśród benefitów świątecznych, które powinien dostarczać pracownikom dobry pracodawca, dominują zdecydowanie premie finansowe (73 proc. wskazań). Na drugim miejscu wybierano upominki i prezenty dla pracowników (56 proc.), a na trzecim - dodatkowy urlop na święta (33 proc.). Dalsze lokaty przypadły bardziej nietypowym inicjatywom, czyli akcje charytatywne (20 proc.) i nagrody dla pracowników roku (16 proc.). Zobacz: Święta inne niż zwykle. Pandemia zniechęciła do długich urlopów O ile w obecnej sytuacji wielu pracodawców nie będzie mogło sobie pozwolić (lub nie będzie chciało) na świąteczne premie czy upominki, o tyle dodatkowy urlop może być dla pracowników miłym i - jak się okazuje - potrzebnym prezentem. - Ważne, w jaki sposób jako pracodawcy potraktujemy ten czas wolny dla naszych pracowników. Dziś bowiem okazuje się, że jeśli nie jesteśmy w stanie ich finansowo wynagrodzić czy to poprzez premie, czy np. podwyżki), to zapewnienie im czasu dla siebie jest dobrym rozwiązaniem. W obecnej sytuacji to bardzo ważny i potrzebny benefit. Istotna jest także reakcja pracodawcy na pytanie pracownika o taki czas dla siebie. To wszystko w gruncie rzeczy są drobiazgi, jednak to one w 2021 roku będą świadczyły, jak silną marką (jako pracodawcy) są firmy - wyjaśnia Zyta Machnicka.

