Firma intive wspiera pracowników. Uruchamia "Less stress"

Firma technologiczna intive uruchomiła program „Less stress”. W jego ramach zapewni pracownikom wsparcie psychologiczne, które w czasie pandemii jest jeszcze bardziej potrzebne.

Autor:KDS

• 12 lut 2021 17:19





Pandemia COVID-19 i przejście na pracę zdalną zaburzyło poczucie bezpieczeństwa wielu pracowników, którym nadal ciężko się jest odnaleźć w nowej sytuacji. (Fot. Pixabay)

REKLAMA

Na początku 2021 działająca w branży IT firma intive uruchamia program wsparcia psychologicznego dla swoich pracowników - „Less stress”.

Podeszliśmy do tematu całościowo, wprowadziliśmy procedurę działania w sytuacjach stresowych wewnątrz organizacji oraz dzielimy się wiedzą na temat stresu i tego, jak sobie z nim radzić - mówi Anna Cyrańska z intive.

To kolejna firma, która w tym trudnym czasie zdecydowała się na zapewnienie wsparcia psychologicznego swoim pracownikom.

Pandemia COVID-19 i przejście na pracę zdalną zaburzyło poczucie bezpieczeństwa wielu pracowników, którym nadal ciężko się jest odnaleźć w nowej sytuacji. Konieczność organizacji pracy w domu, brak fizycznego kontaktu ze współpracownikami, a także poczucie izolacji to jedne z wielu wyzwań, które powodują zwiększone zmęczenie i mniejszą odporność na stres.

- Już dawno zauważyliśmy, że należy podjąć działania edukacyjne i prewencyjne w kwestii ochrony zdrowia psychicznego naszych pracowników – że to jest bardzo ważne i bardzo często pomijane w organizacjach - powiedziała Urszula Mojska, HR Business Partner w intive, jedna z inicjatorek i koordynatorek akcji „Less stress”.

Czytaj więcej: Założyły Avigon, żeby pomóc każdemu z nas. Korzystają także pracodawcy

W ramach programu intive proponuje pracownikom uczestnictwo w sesjach coachingu indywidualnego, webinarach, spotkaniach i dyskusjach grupowych. W program została także zaangażowana kadra menadżerska. Menadżerowie zapoznają się z tematami dotyczącymi zdrowia psychicznego w organizacji np. poznają objawy wypalenia zawodowego, które mogą obserwować u pracowników w swoich zespołach i szybko oraz właściwie na nie reagować.

- Podeszliśmy do tematu całościowo, wprowadziliśmy procedurę działania w sytuacjach stresowych wewnątrz organizacji oraz toolbox, w którym dzielimy się wiedzą na temat stresu i tego, jak sobie z nim radzić. Program przystosowany jest do działań na kilku płaszczyznach: wsparcie jednostki, wsparcie dla menadżerów oraz działania skierowane do zespołów i całej organizacji. Każdy może skorzystać z pomocy działu HR, BHR, natomiast menadżerowie zostali zaznajomieni ze ścieżkami postępowania w zależności od potrzeb – powiedziała Anna Cyrańska, event manager w intive, kolejna inicjatorka i koordynatorka akcji „Less stress”.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl

Podobne rozwiązanie w lipcu 2020 wprowadził Lidl Polska. Poinformował wtedy o wprowadzeniu darmowej pomocy psychologicznej dla swoich pracowników i ich rodzin. Pomoc psychologa gwarantuje zwalnianym pracownikom Santander Bank Polska.. - Będąc odpowiedzialnym pracodawcą, zdecydowaliśmy się na uwzględnienie szczególnie trudnej sytuacji życiowej pracownika już w kryteriach podstawowych. Ponadto uruchomiliśmy autorski program wsparcia, który oprócz warsztatów i szkoleń, zapewni także wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe i ofertę rozwojową dla pracowników objętych procesem - czytamy w komentarzu banku.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.