Finanse firmy podane na talerzu. To sposób na zmotywowanie pracowników

Amerykanie należą do pracowników, których interesuje bilans finansowy firmy, w jakiej pracują. Aż 82 proc. zatrudnionych w USA chce dowiadywać się od dyrektorów finansowych swoich firm, jak wyglądają konta przedsiębiorstwa. To wyniki badania, które zrealizował Robert Half Management Resources.

Pytamy, jak ten problem wygląda w Polsce.

Odpowiedź nie jest jednak łatwa. Po pierwsze o tym, czy firma podaje wyniki finansowe do publicznej wiadomości, decyduje jej status. Spółki publiczne podają swoje wyniki. Są zobowiązane do tego prawem. O tym, ile zarobiły takie spółki, jak Tauron, Enea czy KGHM, można się dowiedzieć, nawet nie będąc pracownikiem tych firm. Gdy firma nie ma statutu spółki publicznej, jest przedsiębiorstwem prywatnym, średnim lub małym, sytuacja się komplikuje. To od zarządzających takimi firmami de facto zależy, kiedy oraz w jakim stopniu zdecydują się informować pracowników o sytuacji na kontach firmy.

Jeśli już do tego dochodzi, to warto zadać pytanie: jak ujawniane przez firmy wyniki finansowe wpływają na pracowników?

- Świadomość, że spółka osiąga dobre rezultaty, przekłada się na poczucie stabilności zatrudnienia - mówi portalowi PulsHR.pl Agnieszka Kolenda, dyrektor w Hays Poland. - Pamiętajmy, że w dobie mediów społecznościowych kandydaci szybko znajdują informacje o kondycji spółki, tyle że nie zawsze potwierdzone i prawdziwe.

W ocenie naszej rozmówczyni zadbanie o jawność w tym zakresie może zapobiec szerzeniu się krzywdzących, często niesprawdzonych informacji.

- Wiele firm łączy więc informowanie o kondycji spółki z programami motywacyjnymi skierowanymi do zatrudnionych. Przykładem może być premia powiązania z osiągniętym przez firmę wynikiem. Pracownicy zyskują poczucie realnego wpływu swych działań na rozwój firmy, co pozytywnie przekłada się na ich postrzeganie sensu wykonywanej pracy, a w konsekwencji jest bardzo motywujące - informuje Agnieszka Kolenda.

- Na podstawie tegorocznego raportu płacowego Hays Poland wiemy, że zdaniem pracodawców w rekrutacji najbardziej pomaga - oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia - oferowanie kandydatom stabilnego zatrudnienia, ciekawych wyzwań, możliwości kariery, elastyczności, ale też dobrego środowiska pracy dla rozpoznawalnej marki - dopowiada dla nas Agnieszka Kolenda. - Informacje o kondycji spółki wpisują się w poczucie stabilności zatrudnienia w zdrowym środowisku, choć nie jest to element decydujący. Potwierdzeniem są też powody, dla których pracownicy najczęściej decydują się na zmianę pracy. Tu znów prym wiedzie poziom wynagrodzenia, ale w odpowiedziach pojawia się także brak zaufania do firmy oraz kadry zarządzającej, co wiąże się z poczuciem braku dostępu do informacji o kondycji spółki.

- Pamiętajmy przy tym, że tak jak w wielu innych aspektach zatrudnienia, pracownikom często potrzebna jest sama świadomość, że dane są dostępne i nie są owiane tajemnicą. Nie każdy będzie do nich sięgał, ale każdy będzie wiedział, że firma "nie ma nic do ukrycia" - kończy swoją wypowiedź specjalistka.

Na pytanie "czy czujesz się dobrze poinformowany o tym, co dzieje się w firmie?" w nowym raporcie Hays twierdząco odpowiedziało tylko 12 proc. respondentów (odpowiedź "Zdecydowanie tak"). Dowodzi to, że świadomość sytuacji przedsiębiorstwa nie jest wśród pracujących bardzo wysoka. Podobnie niewielki odsetek zatrudnionych (18 proc.) zdecydowanie potwierdza, że zna strategię organizacji, w której pracuje. To kolejny element, który w polskich firmach warto brać pod uwagę, jako element komunikacji z pracownikami, który można poprawić.

Firmy w Polsce. Mniej upadłości

W ostatnich latach sytuacja finansowa polskich firm wygląda dobrze. Jak dowodzą statystyki Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), w 2019 r. ogłoszono 968 upadłości i restrukturyzacji, podczas gdy w 2018 r. było ich 1081. Ta sama organizacja informowała w styczniu, że w 2020 r. liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) będzie oscylować wokół 1000.

