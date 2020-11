Federacja Przedsiębiorców Polskich ma pomysł jak pomóc gastronomii

Wprowadzenie zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – dobrowolnie finansowanych przez pracodawcę – to 7,6 mld zł dodatkowego PKB. To szczególnie ważne dla branży gastronomicznej, dotkniętej mocno skutkami pandemii koronawirusa, której wzrost mógłby dzięki temu sięgnąć ponad 4 mld zł rocznie, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Z kart i bonów żywieniowych w Polsce korzysta 3 proc. uprawnionych ze względu na nieprecyzyjność przepisów prawnych i niską wartość kwoty zwolnionej z ZUS (fot. pixabay/Ira Lee Nesbitt)

- Uwzględniając przepływy między gałęziami gospodarki oraz efekty mnożnikowe, wzrost liczby zakładów pracy przekazujących pracownikom dofinansowania posiłków w formie karty przedpłaconej lub bonu z 3 proc. do 18 proc. zatrudnionych przyczyniłby się do zwiększenia PKB o 7,6 mld zł – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Jego zdaniem system benefitów związanych z wyżywieniem korzystnie wpłynąłby również na kondycję branży gastronomicznej, będąc najbardziej stabilnym ze źródeł stałych przychodów dla wielu podmiotów. Obecnie rynek benefitów związanych w wyżywieniem działa na niewielką skalę, co oznacza, że zwolnienie ze składek nieistniejącego jeszcze obrotu nie skutkowałoby uszczupleniem dochodów sektora finansów publicznych. Wygenerowany przez zachęty fiskalne popyt stałby się przedmiotem opodatkowania na dalszym etapie obrotu gospodarczego – w momencie opodatkowania konsumowanych posiłków VAT oraz dochodów z działalności sektora gastronomicznego

Obecnie pracodawca może zapewnić dobrowolnie pracownikowi benefit w postaci posiłków i artykułów spożywczych, wykorzystując do tego karty lub bony żywieniowe (z pominięciem przypadków, w których jest to jego obowiązek wynikający z przepisów) – jednak zwolnienie tych świadczeń ze składek może być jedynie do kwoty 190 zł miesięcznie. Limit ten nie był zmieniany od 2004 r. – w przeliczeniu na dzień roboczy zwolnienie wynosi zaledwie ok. 9 zł.

Z kart i bonów żywieniowych w Polsce korzysta 3 proc. uprawnionych ze względu na nieprecyzyjność przepisów prawnych i niską wartość kwoty zwolnionej z ZUS. W krajach Unii Europejskiej, gdzie benefity te korzystają z szerszego zakresu zwolnienia ze składek oraz PIT – np. Belgii, Słowacji, Rumunii – udział pracowników korzystających z kart lub bonów żywieniowych przekracza średnio 30 proc.

