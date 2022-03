Erbud szuka pracowników wśród fanów esportu

Polska firma budowlana Erbud kontynuuje poszukiwania kandydatów do pracy wśród fanów esportu, wśród których nie brakuje studentów i absolwentów kierunków technicznych. W ramach najnowszej akcji #esportpiszemyjakerbud marka zaangażowała środowisko esportowe do poruszenia tematu pisowni słowa „esport”.

Erbud rozpoczął kolejną kampanię EB skierowaną do fanów esportu (fot. Twitter/Krystian Terpiński)

Kampania #esportpiszemyjakerbud jest realizowana na Twitterze, który dla środowiska esportowego jest popularną platformą kontaktu i wymiany myśli. Pojawiły się tam posty i dyskusje na temat poprawnej pisowni słowa esport.

Do akcji zaangażowano komentatorów i publicystów esportowych Grzegorza Łatkę, Zbigniewa Pławeckiego, Andrzeja Śledzia, Radosława Florkowskiego, Krystian Terpińskiego, Damiana Dąbrowskiego oraz Kamila Kozaka. W ten sposób firma chce promować siebie jako atrakcyjnego pracodawcę wśród osób związanych z esportem. Z resztą grupa docelowa nie jest przypadkowa, wśród fanów esportu jest wielu studentów i absolwentów kierunków technicznych, którzy są potencjalnymi przyszłymi potencjalnymi pracownikami firmy budowlanej.

Bowiem profesjonalna rywalizacja w grach wideo to obecnie popularna forma rozrywki, która ma już prawie pół miliarda odbiorców na całym świecie. Nadal trwa jednak dyskusja na temat tego, jakiego słowa używać do opisu tego rodzaju aktywności.

W rozumieniu słownikowym za poprawną wersję uznawana jest pisownia z dywizem, czyli „e-sport”. Od kilku lat osoby tworzące polską branżę esportową niemal jednoznacznie opowiadają się jednak za tym, by w języku polskim używać zapisu „esport”. Argumentów jest wiele - branża esportu jest międzynarodowa, nowoczesna i osadzona w świecie cyfrowym. Dodatkowo geneza przedrostka „e-”, która w języku polskim wskazuje na związek znaczeniowy z Internetem, zdaje się być już trochę archaiczna w realiach współczesnego świata.

Dyskusja ta nie jest zresztą czymś nowym i nie wynika ze specyfiki polskiego rynku. W 2017 roku w Stanach Zjednoczonych agencja Associated Press poruszyła tę kwestię w swoim stylebooku. Według niego poprawnym zapisem określającym profesjonalną rywalizację w grach wideo jest po prostu „esports”. Już wtedy w polskiej branży esportowej pojawiły się dyskusje i ruchy związane z tym, by przyjąć u nas pisownię bez dywizu, czyli „esport”. Dotychczas nie pojawiła się jednak inicjatywa, która pozwoliłaby to przypieczętować.

Ostatnio w komentarzach nie potrafiliście się dogadać i cała dyskusja o pisowni słowa esport przebiegła w atmosferze spruty, więc stwierdziłem, że czas wezwać posiłki i poprosić o pomoc językoznawcę - https://t.co/y3iAzlkF07



#sponsorowane #esportpiszemyjakerbud /zamykam pic.twitter.com/P6eLOeB8RB — Krystian Terpiński (@KTerpinski) March 27, 2022

- Wewnątrz firmy żartujemy, że w nazwie Erbud zawsze był element łączący firmę z esportem, czyli przedrostek „e”. Jednak całe środowisko esportowe wie, że „esport” piszemy zawsze bez łącznika, bez pierwszej litery małej i drugiej wielkiej. Sami jednak nie jesteśmy ekspertami w tym temacie, dlatego powołujemy się na opinię językoznawczą profesora Mirosława Bańko z Uniwersytetu Warszawskiego, a do akcji zaangażowaliśmy agencję Gameset oraz przedstawicieli branży esportowej - mówi Marcin Kasprzak, dyrektor ds. marketingu i PR w Gupie Erbud.

Warto przypomnieć, że już wcześniej Erbud szukał kandydatów do pracy w nietypowych, jak na firmę budowlaną źródłach. W połowie ubiegłego roku informowaliśmy, że Erbud rozpoczął współpracę z twórcami kanału Urbex History. Owocem kooperacji była wyjątkowa akcja employer brandingowa. Na specjalnie utworzonym kanale widzowie byli wprowadzeni w arkana Erbudu, poznawali ciekawostki związane z inwestycjami spółki, nowoczesne rozwiązania w budownictwie czy nietuzinkowe pasje pracowników grupy budowlanej. Oprócz kampanii wideo wystartował wtedy również konkurs, w którym stawką był staż w spółce.