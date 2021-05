Erbud podbija YouTube i szuka stażystów

Grupa budowlana Erbud rozpoczęła współpracę z twórcami kanału Urbex History. Owocem kooperacji jest wyjątkowa akcja employer brandingowa. Na specjalnie utworzonym kanale widzowie zostaną wprowadzeni w arkana Erbudu, poznają ciekawostki związane z inwestycjami spółki, nowoczesne rozwiązania w budownictwie czy nietuzinkowe pasje pracowników grupy budowlanej. Oprócz kampanii wideo wystartował również konkurs, w którym stawką jest staż w spółce.

Grupa budowlana Erbud rozpoczęła współpracę z twórcami kanału Urbex History (fot. mat. pras.)

- Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, myślenie outside the box jest wpisane w nasze biznesowe DNA. YouTube to obecnie druga pod względem liczby użytkowników wyszukiwarka internetowa na świecie. To także naturalne środowisko młodych ludzi. Chcąc skutecznie docierać do jak najszerszego grona odbiorców, a przy tym nieszablonowo opowiedzieć o naszej organizacji, postanowiliśmy nawiązać współpracę z uznaną grupą twórców wideo. Efektem jest seria wyjątkowych filmów, pokazująca współczesne budownictwo w sposób, jakiego w Polsce jeszcze nie było – wyjaśnia Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu.

Ambasadorami akcji są zrzeszeni w sieci LifeTube twórcy „Urbex History”, którzy popularność na YouTube osiągnęli dzięki eksplorowaniu trudno dostępnych budynków.

W ramach kampanii powstanie siedmioodcinkowa seria filmów. Od 28 maja do 9 lipca widzowie odwiedzą wirtualnie obiekty z portfolio grupy budowlanej. W pierwszej odsłonie serii – Urbex History i eksperci ERBUD-u oprowadzili widzów po Morskim Centrum Nauki w Szczecinie. W rolę przewodników wcielili się twórcy kanału Urbex History Łukasz Dąbrowski, Konrad Niedziułka, Jakub Stankowski oraz eksperci firmy.

- Współpraca z marką taką jak Erbud to nie tylko wyróżnienie, ale i ogromne wyzwanie. Chcieliśmy pokazać jak wygląda współczesne budownictwo od podszewki. Uzmysłowić jak wiele aspektów musi ze sobą współgrać żeby budynek był: estetyczny, funkcjonalny, ekologiczny i wkomponowywał się w tkankę miejską. W tym względzie obiekty wybudowane przez Erbud mogą służyć za wzorcowe i inspirujące przykłady. Być może, co jest naszą ambicją, zachęcimy widzów do dalszego zgłębienia tajników budownictwa, a część z nich weźmie udział w specjalnym konkursie – tłumaczą twórcy kanału.

Wraz z akcją w serwisie YouTube wystartował konkurs dla studentów budownictwa, architektury i ochrony środowiska. Do wygrania jest staż w firmie. Zadanie polega na przygotowaniu własnej wizji budowli, która sprawdziłaby się w lokalnej przestrzeni uczestnika. Ogłoszenie wyników przewidziane jest w połowie lipca.

