Employer branding zaczyna się i kończy wewnątrz organizacji. Pandemia to udowodniła

Budowanie wizerunku pracodawcy w czasach, kiedy o dobrych pracowników było wyjątkowo trudno, stało się standardem. Jak będzie wyglądał employer branding po pandemii? Na to pytanie odpowiada m.in. Joanna Kucharska (Sii), Andrzej Borczyk (Grupa Żywiec), Anna Dudzińska (Velux), Gabriela Kahl (CCC), Magdalena Jankowska (O-I Glass).

Autor:Justyna Koc

• 30 gru 2020 6:00





Joanna Kucharska, dyrektor ds. HR i komunikacji w Sii

Rok 2020 i kryzys, który mu towarzyszył, był swego rodzaju sprawdzianem obietnic składanych kandydatom i pracownikom przez pracodawców przed pandemią, w czasach „dobrobytu”. W niektórych przypadkach obnażył smutną rzeczywistość, ale jest też wiele firm, które ugruntowały swoją pozycję. To te firmy, które poprzez employer branding rozumieją realne działania zmierzające do dbania o pracowników i przyciągające tym kandydatów ze względu na autentyczność i spójność pomiędzy rzeczywistością a tym, co komunikują na zewnątrz. Od zawsze powtarzam, że employer branding nie jest „kreowaniem” wizerunku – jest budowaniem firmy przyjaznej ludziom, która komunikuje to wewnątrz i na zewnątrz, w sposób autentyczny i transparentny, nawet gdy jest trudno.

Mam takie poczucie, obserwując rynek, że employer branding, być może w trochę wymuszony przez sytuację sposób, ale jednak zmierza właśnie w tę stronę. I to mnie cieszy. Rola takich działań według mnie znacząco wzrośnie. Być może budżety się zmniejszą, ale wbrew pozorom taki employer branding, w porównaniu np. z kosztami kampanii billboardowej, nie wymaga ogromnych nakładów. Wymaga natomiast budowania zaangażowania pracowników i ich zaopiekowania, zmiany podejścia do procesów rekrutacji i candidate experience oraz coraz bardziej modnej zwinności w HR. Jedną z oczywistych zmian jest jeszcze większe przekierowanie działań do strefy online, co wiąże się z bardziej intensywną aktywnością firm w social media, a także zwiększenie komunikacji w formie wideo – i to na pewno czeka nas w kolejnym roku. (Fot. mat. pras.)

