Employer branding w Polsce nadal kuleje. "Brakuje przede wszystkim zrozumienia tej kategorii"

30 proc. pracodawców uważa, że employer branding to jedna z najważniejszych kwestii w firmie. Rok temu w ten sposób wypowiadało się 48 proc. firm. Dlaczego polscy pracodawcy coraz mniej doceniają EB?

Niemal co trzeci respondent (30 proc.) sądzi, że to employer branding należy do najważniejszych kwestii, ale w 2019 r. tę odpowiedź wskazało jeszcze 48 proc. firm. (Fot. Shutterstock)

Jak pokazuje raport HRM Institute "Employer Branding w Polsce 2020", waga i znaczenie employer brandigu (EB) w firmach spada. Zaledwie 2 proc. (rok wcześniej 3 proc.) pracodawców wskazuje, że EB to najważniejszy z priorytetów. Niemal co trzeci respondent (30 proc.) sądzi, że to jedna z najważniejszych kwestii – dla porównania w 2019 r. tę odpowiedź wskazało 48 proc. firm. Dla 52 proc. (wzrost o 12 proc.) pracodawców employer branding jest ważny, ale nie jest priorytetem...

Autorzy raportu przyczyn tej zmiany upatrują w konsekwencjach działań związanych z walką z pandemią. Liczą, że to przejściowa zmiana priorytetów i sytuacja wróci do normy. Inaczej na sprawę patrzy Maciej Noga, partner zarządzający Funduszu Pracuj Ventures, współzałożyciel Grupy Pracuj.

- Niestety, mimo że analizuję działania employer brandingowe w Polsce od blisko 20 lat, nadal nie mogę powiedzieć, by zyskały one odpowiednie znaczenie i pełnią w organizacjach taką rolę, jaką powinny. Nie uważam też, że pracodawcy mają dziś wysoką świadomość i wynikającą ze strategii potrzebę prowadzenia działań EB. Nadal w firmach brakuje przede wszystkim zrozumienia tej kategorii, a co za tym idzie - konsekwencji i spójności w działaniach. Employer branding zbyt często rozumiany jest jedynie jako działanie promocyjne wspierające rekrutację poprzez kreowanie pewnych oczekiwanych obrazów, a nie zaś poprzez realne odzwierciedlanie kultury organizacji – komentuje wyniki badania Maciej Noga.

Na jakich aktywnościach będą koncentrować się firmy w ciągu najbliższego roku? Zgodnie z raportem HRM Institute, będą to działania wewnętrzne.

48 proc. ankietowanych wskazuje, że będzie budować markę pracodawcy wewnątrz firmy, a 45 proc. firm deklaruje, że będzie się koncentrować na komunikacji wewnętrznej firmy. Pracodawcy także wskazują, że chcą skoncentrować się na budowaniu komunikacji marki online i przyroście obecności w mediach społecznościowych.

Firma może tylko zyskać

Korzyści z długoterminowej strategii employer brandingowej jest wiele - m.in. spójna komunikacja, lepsze dopasowanie kandydatów do kultury organizacyjnej i łatwość przyciągania talentów.

Pomimo tych korzyści nadal niemal co piąta firma (19 proc.) w Polsce nie stworzyła wspomnianej strategii. 26 proc. pracodawców jest w trakcie jej opracowania. A dobra wiadomość? Wzrasta liczba firm ze strategią EB. Grono to zwiększyło się aż o 10 proc. - z 13 proc. wskazań na 23 proc.

Efektywny employer branding

Spora grupa pracodawców nadal prowadzi kampanie bez jasnego określenia celów czy sposobów pomiaru, a głównym kryterium oceny działań jest w ich przypadku to, czy był efekt "wow"...

Tymczasem strategia EB wymaga opracowania EVP (Employer Value Proposition), czyli zestawu korzyści z zatrudnienia oferowanych i kandydatom i pracownikom już zatrudnionym. Jak podkreślają autorzy raportu, zyski z EVP są nie do przecenienia, a firmy, które raz zidentyfikowały owe korzyści, wykorzystują je latami.

Z badania HRM Institute wynika, że 51 proc. ankietowanych deklaruje, że ich firma opracowała EVP marki pracodawcy – to o 13 proc. więcej niż rok wcześniej. 38 proc. pracodawców nie ma EVP. Warto jednak dodać, że 47 proc. z nich deklaruje, że zamierza opracować EVP w najbliższym czasie.

- Niefortunnie employer branding to działanie na styku dwóch obszarów – human resources i public relations. Widzę, jak co jakiś czas przechodzi z „rąk do rąk”... Niestety ten brak konkretnej przynależności jest jego przekleństwem. O ile w rękach PR-owców EB zyskuje atrakcyjną otoczkę, o tyle brakuje mu głębokiego uzasadnienia i zakorzenienia w realnych działaniach oraz wartościach organizacji. Innymi słowy: ma ładne „opakowanie”, ale zionie łatwą do zdemaskowania pustką – ocenia wyniki raportu Maciej Noga.

I dodaje, że z kolei HR zarządzający employer bandingiem również niewiele wnosi bez zdefiniowania, czym jest faktyczna oferta i EVP danej firmy, jakie są realne doświadczenia kandydatów (Employee Experience) w różnych punktach styku z marką pracodawcy, czy też pracowników na różnych etapach ich życia w organizacji (Talent Life Cycle).

- Te braki to praca do odrobienia nie tylko przez działy HR, ale również menedżerów i zarządy, które muszę przemyśleć swą strategię dbałości o pracowników, by skutecznie walczyć o talenty. Rynek pracy pod tym względem się nie zmienił i - podobnie jak wcześniej - nadal doskwiera nam deficyt pracowników, których kompetencje są w organizacjach potrzebne. Ten deficyt i luka kompetencyjna będą się zresztą tylko pogłębiały, bo też demografia coraz mniej nam sprzyja – dodaje.

Koronawirus zmieni zasady gry?

Eksperci podkreślają, że nawet w czasie pandemii pracodawcy nie powinni rezygnować z działań EB, szczególnie że ten trudny okres może okazać się papierkiem lakmusowym dobrego i odpowiedzialnego pracodawcy.

Potwierdza to badanie MJCC „Marka pracodawcy w obliczu pandemii”, w którym aż 74 proc. respondentów przyznało, że śledzi działania pracodawców (innych niż ich własny), a blisko 30 proc. badanych przekonały one nawet do wysłania aplikacji.

- To pokazuje, jak wiele mogą stracić firmy, które aktualnie nie dbają o własną markę. Kluczowe jest oczywiście dopasowanie działań do kontekstu - w tym trudnym czasie priorytetowe były: odpowiedzialne podejście do bezpieczeństwa i stabilności miejsc pracy, komunikacja wewnętrzna czy podtrzymanie zaangażowania w nowych warunkach – mówi Anna Mikulska, EB director w agencji MJCC. - Podejście do działań zewnętrznych stało się natomiast mocno uzależnione od specyfiki organizacji: część firm wstrzymała je zupełnie, inne musiały dostosować się do zmienionych warunków, przebudować plany komunikacji na czas pandemii. Nie było to łatwe, bo wytyczne zmieniały się z dnia na dzień, a towarzyszyły nam też silne emocje. Wierzę jednak, że pandemia jest testem dla marki pracodawcy i im pracodawca go lepiej zda, tym silniejszy wyjdzie z tego kryzysu.

Jak z kolei employer branding będzie wyglądał po pandemii? Czy zejdzie na drugi plan?

Tomasz Polewczyński, employer reputation and engagement consultant w McDonald’s Polska zauważa, że te firmy, które do budowania marki pracodawcy podchodziły strategicznie, nie zrezygnują z tych działań. Większy niż do tej pory będzie natomiast nacisk na budowę zaangażowania, komunikację wewnętrzną, rozwijanie aktualnych zespołów.

- Zewnętrzne aktywności mogą nieco stracić na znaczeniu, ale w większości przypadków nie znikną całkowicie. Także w tych nowych dla nas wszystkich warunkach firmy – jeśli nie są w krytycznej sytuacji biznesowej – będą potrzebowały nowych pracowników; dla niektórych mniejsza aktywność konkurentów może się też okazać szansą, aby zbudować własną markę – dodaje Tomasz Polewczyński.