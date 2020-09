Employer branding w czasach pandemii. Jest ważny, ale to nie priorytet

Pandemia zmniejszyła znaczenie employer brandingu. Jak wynika z najnowszej edycji raportu HRM Institute "Employer Branding w Polsce 2020", obecnie tylko 2 proc. pracodawców traktuje EB jako najważniejszy priorytet. Rok temu wskazywało na to 3 proc. badanych.

Z raportu wynika, że tylko dla 2 proc. (spadek z 3 proc.) pracodawców EB to najważniejszy priorytet (Fot. Shutterstock)

Badanie Employer Branding w Polsce jest przeprowadzane przez HRM Institute od 2012 roku. W tegorocznej edycji wzięło udział 577 przedstawicieli firm z całej Polski.

EB jest ważnym tematem dla wielu organizacji, choć jego waga i znaczenie widocznie spadły w stosunku do 2019 roku.

Spójna komunikacja to najczęściej wymieniana korzyść, jaką firmie daje długofalowa strategia EB.

Z raportu wynika, że tylko dla 2 proc. (spadek z 3 proc.) pracodawców EB to najważniejszy priorytet. 30 proc. ankietowanych twierdzi, że jest to jeden z najważniejszych priorytetów (spadek o 18 proc.), a dla 52 proc. to ważny temat, choć nie priorytet (wzrost o 12 proc.). Autorzy raportu przyczyn tej zmiany upatrują w konsekwencjach działań związanych z walką z pandemią koronawirusa. Liczą, że jest to przejściowa zmiana priorytetów i sytuacja wróci do normy.

Grafika: HRM Institute

Firmy zapytane o ich priorytetowe działania związane z EB w najbliższym roku, najczęściej wskazują na EB wewnątrz organizacji. 48 proc. badanych wskazuje, że będą budować markę pracodawcy wewnątrz firmy, a 45 proc. skupi się na komunikacji wewnętrznej firmy. 41 proc. badanych wskazuje na budowanie komunikacji marki online, zaś 29 na zwiększenie obecności w mediach społecznościowych.

- W czasie ograniczonych kontaktów bezpośrednich i pracy w rozproszonych zespołach wydaje się, że koncentracja na wnętrzu firmy i obecności w sieci to naturalne priorytety dla organizacji - komentują autorzy raportu.

Grafika: HRM Institute

Przy jednoczesnym zmniejszeniu znaczenia EB wzrasta liczba firm, które posiadają strategię EB. Grono to zwiększyło się aż o 10 proc., z 13 proc. wskazań na 23 proc.. Jak podkreślają autorzy badania, jest to bardzo dobra wiadomość. Pokazuje, że pracodawcy chcą działać w sposób uporządkowany i planowany. Jednak nadal niemal co piąta firma (19 proc. wskazań) w Polsce nie posiada strategii. 26 proc. pracodawców jest w trakcie opracowania strategii.

- To bardzo pozytywne, że większość firm planuje swoje działania EB w sposób strategiczny. Po pierwszym okresie zamrożenia działań EB w organizacjach widać też, że firmy chcą zrewidować swoje plany EB i planować działania dopasowane do sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej firmy - komentują autorzy raportu. Budżet na EB Okazuje się też, że w odniesieniu do ubiegłego roku zwiększyła się liczba firm, które mają osobny budżet na działania EB – jest to wzrost o 15 proc., do 52 proc. Natomiast 39 proc. badanych nie

miało wydzielonego budżetu. Patrząc na branże, w których wydzielony budżet jest czymś powszechnym wymienić należy branże outsourcingowe, finansowe, FMCG, logistyczne i informatyczne. COVID-19 negatywnie wpłynął na wysokość EB-owych budżetów. 47 proc. pracodawców przyznaje, że zmniejszy budżet. 5 proc. wstrzyma wszystkie wydatki na EB. 44 proc. utrzyma jego wysokość na podobnym poziomie, a 4 proc. zwiększy budżet z racji większych potrzeb rekrutacyjnych. Grafika: HRM Institute Autorzy raportu zwracają jednak uwagę na pewną niekonsekwencję niektórych organizacji. - Jeśli działalność firm prowadzona jest na takim samym poziomie jak przed pandemią, to dlaczego obniżać budżety EB, jak deklaruje 52 proc. ankietowanych? Może to być pytanie retoryczne, a może okazuje się, że budżety EB nie były dobrze przygotowane? Może także okazać się, że firmy w obawie przed rozwojem pandemii obcinają budżety na wszelki wypadek - wskazują nietypowe zjawisko autorzy raportu. Grafika: HRM Institute O jakich kwotach mówimy? Wszystko zależy od wielkości organizacji. Im firma jest większa, tym też kwota jest bardziej okazała. 15 proc. firm zatrudniających powyżej 5 tys. pracowników na EB przeznacza rocznie ponad 1 mln zł. W firmach zatrudniających do 100 osób najwyższa kwota wynosi 300 tys. zł, zadeklarowało ją 7 proc. badanych firm. Najwięcej, bo 43 proc. podało, że roczny budżet na EB wynosi nie więcej niż 20 tys. zł. Korzyści z EB Spójna komunikacja, lepsze dopasowanie kandydatów do kultury organizacyjnej i łatwość

przyciągania talentów. To trzy główne korzyści, jakie zdaniem pracodawców daje posiadanie długofalowej strategii EB. Dalej na liście znajdziemy jeszcze takie elementy jak: większe zaangażowanie pracowników, uznanie firmy za idealnego pracodawcę (wysoka pozycja rankingowa), zmniejszenie rotacji pracowników, obniżenie kosztów związanych z rekrutacją, zwiększenie poziomu obsługi klienta, zadowolenie udziałowców firmy, zwiększenie wiedzy o rynku talentów oraz zwiększenie zyskowności firmy. Grafika: HRM Institute - EB to zarządzanie firmą przez pryzmat ludzi, którzy ją tworzą. Rozmawiajmy więc o nim przez pryzmat „MY”. Kompleksowo i prawidłowo przeprowadzane działania employer brandingowe to wspólna praca wszystkich pracowników organizacji, w tym zarządu i managerów. EB należy przedstawiać od strony korzyści, które z sobą niesie. Strategię EB powinno się opierać na indywidualnych uwarunkowaniach przedsiębiorstwa, trzeba znaleźć argumenty, które wyróżniają firmę i na nich budować strategię (atrybuty marki). Oferta pracodawcy (EVP), powinna uwzględniać różnice w oczekiwaniach różnych grup kandydatów i pracowników, co jest szczególnie istotne pod kątem wspierania różnorodności w organizacji i adresowania potrzeb różnych grup - mówi cytowany w raporcie Maciej Herman, prezes Lotte Wedel.

