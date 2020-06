Employer branding nie traci na znaczeniu. Specjaliści mają i będą mieć dużo pracy

Jak zauważa Monika Szyperek, people field consultant w McDonald’s Polska, pandemia była – i ciągle jest – sporym wyzwaniem, ale nie spowodowała, że EB-owcy mieli mniej pracy.

Budowanie marki pracodawcy nie ogranicza się do działań związanych z pozyskiwaniem kandydatów.

Równie ważne są elementy skierowane do wewnątrz, do aktualnych pracowników, a ci w trakcie kryzysu wymagają szczególnego wsparcia.

Budowanie wizerunku pracodawcy w czasach, kiedy o dobrych pracowników było wyjątkowo trudno, stało się standardem. Firmy stawiały na coraz bardziej oryginalne pomysły, by przekonać kandydatów do pracy. W kampanie employer brandigowe angażowani byli pracownicy – wszystko po to, by przyciągnąć do spółki talenty.

Pandemia koronawirusa wywróciła świat biznesu do góry nogami. Postawiła szereg wyzwań przed firmami, menedżerami, a także działami HR. Na pierwszy plan wysunęła się ochrona miejsc pracy, szukanie nowych sposobów efektywnej pracy, zmiana jej stylu, a w tej chwili – organizacja bezpiecznego powrotu do biur. Czy w zaistniałej sytuacji jest miejsce na employer branding? Eksperci jednogłośnie podkreślają, że pracodawcy nie powinni rezygnować z działań EB, szczególnie że pandemia może okazać się papierkiem lakmusowym dobrego i odpowiedzialnego pracodawcy.

Potwierdza to badanie MJCC „Marka pracodawcy w obliczu pandemii”, w którym aż 74 proc. respondentów przyznało, że śledzi działania pracodawców (innych niż ich własny), a blisko 30 proc. badanych przekonały one nawet do wysłania aplikacji.

– To pokazuje, jak wiele mogą stracić firmy, które aktualnie nie dbają o własną markę. Kluczowe jest oczywiście dopasowanie działań do kontekstu – w tym trudnym czasie priorytetowe były: odpowiedzialne podejście do bezpieczeństwa i stabilności miejsc pracy, komunikacja wewnętrzna czy podtrzymanie zaangażowania w nowych warunkach. Podejście do działań zewnętrznych było natomiast mocno uzależnione od specyfiki organizacji – część firm wstrzymała je zupełnie, inne musiały dostosować się do zmienionych warunków, przebudować plany komunikacji na czas pandemii. Nie było to łatwe, bo wytyczne zmieniały się z dnia na dzień, a towarzyszyły nam też silne emocje. Wierzę jednak, że pandemia jest testem dla marki pracodawcy i im pracodawca go lepiej zda, tym silniejszy wyjdzie z tego kryzysu – mówi Anna Mikulska, EB Director w agencji MJCC.

W podobnym tonie wypowiada się Monika Szyperek, people field consultant w McDonald’s Polska, która podkreśla, że budowanie marki pracodawcy nie ogranicza się do działań związanych z pozyskiwaniem kandydatów. Równie ważne są elementy skierowane do wewnątrz, do aktualnych pracowników, a ci w trakcie kryzysu wymagają szczególnego wsparcia. – Sytuacja była zmienna i wymagała bieżącego dopasowywania priorytetów – początkowo zespoły potrzebowały wprowadzenia odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz jasnej, otwartej komunikacji związanej z bezpieczeństwem i sytuacją biznesową, następnie potrzeby się zmieniały. W McDonald’s postawiliśmy na rozwój kompetencji przydatnych w obecnej sytuacji (np. edukację menedżerów z obszaru zarządzania zespołem w kryzysie), zapewnienie pracownikom wsparcia psychologicznego, a także regularną, otwartą komunikację – komentuje Monika Szyperek. – Nie zapomnieliśmy również o docenianiu – to obszar dla nas szczególnie ważny, a w czasie pandemii nabrał jeszcze większego znaczenia. Zaangażowanie naszych ludzi pozwoliło nam utrzymać ciągłość biznesu, chcieliśmy więc, żeby wiedzieli, że to dostrzegamy i doceniamy. Po uruchomieniu kolejnych możliwości sprzedaży, a tym samym otwarciu kolejnych restauracji, ponownie dopasowaliśmy nasze działania: przygotowujemy menedżerów do prowadzenia rekrutacji w nowych warunkach, także w formie zdalnej, odmroziliśmy rekrutację i przywracamy działania zewnętrzne. Podsumowując, pandemia była – i ciągle jest – sporym wyzwaniem, ale nie spowodowała, że EB-owcy mieli mniej pracy – dodaje Szyperek. Również w Nationale-Nederlanden komunikacja wewnętrzna i stały kontakt z pracownikami wysunęły się na pierwszy plan. Jak zaznacza Aleksandra Paszkiewicz, chief HR officer w Nationale-Nederlanden, każdy pracodawca, któremu zależy na zespole, powinien na bieżąco komunikować najważniejsze informacje na temat funkcjonowania firmy oraz tego, jak organizacja radzi sobie w czasie epidemii. – Taka postawa budzi w zatrudnionych zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa, a budowanie relacji w oparciu o te wartości pozytywnie wpływa na kulturę organizacyjną – podkreśla Paszkiewicz. – Komunikacja w Nationale-Nederlanden jest oparta na szczerości, zgodnie z naszym hasłem: „O tym, co ważne, mówimy wprost”. Na bieżąco informujemy pracowników o tym, jak wygląda sytuacja firmy w dobie pandemii, jakie kroki planujemy podjąć i co może się zmienić. Zdanie naszych pracowników jest dla nas bardzo ważne, dlatego zależy nam na dialogu i stałym kontakcie z nimi. Otwartą narrację prowadzimy także w stosunku do kandydatów, którzy uczestniczą w procesach rekrutacyjnych. Chcemy, aby każdy z nich już na początku naszej wspólnej przygody zrozumiał nasze podejście do budowania i zarządzania zespołami oraz ich pracą – wyjaśnia Aleksandra Paszkiewicz. Pandemia postawiła firmy w trudnej sytuacji i dla wielu okazała się papierkiem lakmusowym (Fot. Shutterstock) Test z wiarygodności Autentyczność i spójność to jedne z najważniejszych zasad, jeśli chodzi o budowanie strategii employer brandingowych. Pandemia koronawirusa jest z kolei swego rodzaju testem z prawdomówności – pracodawcy mają okazję pokazać, czy wartości firmy to nie tylko puste hasła, podobnie jak zapewnienia o elastyczności i możliwościach rozwojowych. – Marka pracodawcy zawsze powinna być osadzona w rzeczywistości. Prawdą jest natomiast, że w „zwykłych czasach” wybacza się więcej, a kryzys obnaża wszelkie braki w strategii. Koronawirus przetestował całe firmy, ale przede wszystkim liderów. Ich odpowiedzialność za zespoły i rzeczywiste podejście do deklarowanych wartości przeszły twardą weryfikację, kiedy trzeba było podejmować trudne decyzje w skomplikowanej pandemicznej rzeczywistości. Wydźwięk opinii, np. tych w mediach społecznościowych, pokazuje, że nie wszyscy sobie poradzili z opanowaniem emocji zespołu i komunikacją – wyjaśnia Anna Mikulska. – Co prawda w trudniejszej sytuacji na rynku pracy rozczarowanie działaniami kadry menedżerskiej niekoniecznie od razu będzie wywoływało decyzję o zmianie pracodawcy, ale nadwerężone zaufanie będzie wpływało na obniżone zaangażowanie. Poszczególne elementy oferty pracodawców będą jeszcze podlegać weryfikacji, a spełnienie niektórych z nich będzie wymagało szerokiej współpracy w ramach organizacji. Jak zapewnić szkolenia, kiedy możliwości spotkań są ograniczone? Co w nowej rzeczywistości oznacza elastyczność? Jak powinna się zmienić oferta benefitów? Te pytania są ciągle przed nami – dodaje Mikulska. Renata Prys, dyrektor działu people w McDonald’s Polska, również podkreśla, że pandemia postawiła firmy w trudnej sytuacji i dla wielu okazała się papierkiem lakmusowym. Jej zdaniem komunikacja pracodawców powinna odzwierciedlać rzeczywistość. Tylko dzięki temu firmy mogą pozostać wiarygodne, budować spójną kulturę i zatrudniać w zespole odpowiednie osoby. – Nam bardzo zależało, by ten test zdać – wraz z licencjobiorcami zatrudniamy 25 tysięcy osób w całej Polsce i wiemy, że to ogromna odpowiedzialność. Od początku położyliśmy duży nacisk na zapewnienie naszym pracownikom bezpieczeństwa, a także przejście przez kryzys z całym zespołem, ale dbaliśmy też o to, aby nie ucierpiały inne obietnice, jakie składamy kandydatom. Przykładem mogą być możliwości rozwoju. Choć wstrzymaliśmy szkolenia w formie bezpośredniej, w szybkim tempie dopasowaliśmy się do sytuacji i zaczęliśmy prowadzić część naszych warsztatów, np. dla kierowników zmiany, w formie zdalnej – ocenia Renata Prys. – Zadbaliśmy również o osoby z grup podwyższonego ryzyka, wysyłając pracowników 60+ i z niepełnosprawnościami na pełnopłatne postojowe. Tam, gdzie musieliśmy podejmować trudne decyzje, np. o obniżeniu wymiaru etatu, staraliśmy się transparentnie je komunikować. Działaliśmy w trybie kryzysowym. Na bieżąco badaliśmy nastroje, identyfikowaliśmy potrzeby pracowników i sprawnie na nie reagowaliśmy. Zintensyfikowaliśmy działania komunikacyjne wewnątrz, wyposażaliśmy kadrę manedżerską w narzędzia do podtrzymania zaangażowania i zarządzania zespołem, zapewniliśmy wsparcie psychologiczne. Zrobiliśmy wiele, aby ułatwić pracownikom zaadaptowanie się do nowych warunków i docenić ich zaangażowanie w pracę w czasie pandemii. Wierzę, że to wszystko pozwoli nam utrzymać, a może i wzmocnić markę pracodawcy w tym niełatwym czasie – dodaje Prys. Odpowiedzialny pracodawca w dobie koronawirusa Pandemia oraz radzenie sobie z jej skutkami są ogromnym wyzwaniem dla wielu firm. Nie wszędzie udało się zachować dotychczasowy poziom zatrudnienia. – Choć powszechnym oczekiwaniem było, by pracodawcy za wszelką cenę chronili miejsca pracy, nie da się o tym mówić bez szerszego kontekstu. Liderzy stanęli przed koniecznością połączenia odpowiedzialności za zespół z odpowiedzialnością za długoterminową kondycję swoich firm, co w tak dynamicznej sytuacji i przy ogromnej niepewności było trudnym wyzwaniem. Odpowiedzialność oznaczała więc znalezienie balansu między perspektywą krótko- a długoterminową, otwartą komunikację i dotrzymywanie obietnic, szybkie dostarczanie nowych narzędzi wspierających pracę zespołu w kryzysowej sytuacji. W skrajnych przypadkach wymagała też zapewnienia opieki w zakresie zdrowia psychicznego i dbanie o osoby odchodzące z organizacji. Dobrych pracodawców poznaje się jednak właśnie w kryzysie, to teraz pracują oni na siłę zespołów w przyszłości – komentuje Adrian Juchimiuk, EB director w MJCC. Jak zauważa Aleksandra Paszkiewicz, obecna sytuacja to czas, kiedy pracodawcy powinni wykazać się dużą odpowiedzialnością. Do dyspozycji mają szereg działań i nowoczesnych narzędzi wspierających zespoły nie tylko w obszarach zawodowych. Jak to robić efektywnie i osiągać założone efekty? – Pomocne mogą okazać się regularne badania opinii pracowników oraz dbanie o stały dialog i informację zwrotną na temat problemów i trudności, jakie wiążą się z pracą zdalną – wyjaśnia Paszkiewicz. – W tym okresie dodatkową uwagę należy poświęcić również mentalnemu i emocjonalnemu wsparciu zespołu. Szczególnie w pierwszych tygodniach epidemii mogliśmy zaobserwować, że wielu pracowników odczuwało niepokój o zdrowie swoje oraz swoich najbliższych. Jako firma ubezpieczeniowa czujemy przede wszystkim dużą odpowiedzialność za kondycję zdrowotną i dobre samopoczucie naszych pracowników. Dlatego wprowadziliśmy możliwość bezpłatnych wideokonsultacji z psychologiem, dodatkowo nasi pracownicy mogli brać udział w zdalnych lekcjach, dotyczących profilaktyki zdrowotnej w czasie pandemii – dodaje. Odpowiedzialność w czasie pandemii to także zadbanie o work-life balance pracowników. Pracodawca musi mieć też na uwadze, że pozostając w domu, wiele osób łączy pracę z opieką nad dziećmi. Odpowiedzialny pracodawca powinien wspierać rodziców, aby ci mogli w komfortowych warunkach wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Rozwiązaniem dla pracowników z dziećmi, które spotkało się z dużym zainteresowaniem w Nationale-Nederlanden, było wprowadzenie zdalnych atrakcji dla dzieci, takich jak na przykład zajęcia online z animatorami. Dzięki temu rodzice mogli skupić się na pracy, a dzieci miały okazję do aktywnego spędzania czasu i kontaktu z rówieśnikami. Powstało też forum skierowane do rodziców, na którym pracownicy dzielili się pomysłami na spędzanie czasu z całą rodziną w trakcie kwarantanny – dodaje Aleksandra Paszkiewicz. Kryzys przypomniał pracownikom o wadze stabilności i bezpieczeństwa, również finansowego, miejsca pracy (Fot. Shutterstock) Employer branding po nowemu Eksperci podkreślają, że świat po pandemii nie będzie już taki sam. Zmieni się również sytuacja na rynku pracy – już w tej chwili osób bezrobotnych przybywa, a ofert pracy ubywa. W jaki sposób wpłynie to na kreowanie marki pracodawcy – czy employer branding zejdzie na drugi plan? – Finalny efekt pandemii trudno jeszcze przewidzieć, ale na pewno możemy się spodziewać wielu zmian na rynku pracy. Widać to już teraz – zainteresowanie rekrutacjami, które prowadzimy w tej chwili, jest ogromne, a wielu kandydatów wprost mówi, że nasza oferta jest dla nich atrakcyjna. Umowa o pracę, pewne, bezpieczne zatrudnienie, możliwości rozwoju, które przecież nie zniknęły z powodu koronawirusa – to wszystko w aktualnej sytuacji jest szczególnie poszukiwane – mówi Tomasz Polewczyński, employer reputation and engagement consultant w McDonald’s Polska. Niemniej jednak, jak przekonuje Tomasz Polewczyński, te firmy, które do budowania marki pracodawcy podchodziły strategicznie, nie zrezygnują z tych działań. Większy niż do tej pory będzie natomiast nacisk na budowanie zaangażowania, komunikację wewnętrzną, rozwijanie aktualnych zespołów. – Zewnętrzne aktywności mogą nieco stracić na znaczeniu, ale w większości przypadków nie znikną całkowicie. Także w tych nowych dla nas wszystkich warunkach firmy – o ile nie są w krytycznej sytuacji biznesowej – będą potrzebowały nowych pracowników, a dla niektórych mniejsza aktywność konkurentów może się też okazać szansą, aby zbudować własną markę – dodaje Tomasz Polewczyński. Badanie MJCC potwierdza, że kryzys przypomniał pracownikom o wadze stabilności i bezpieczeństwa, również finansowego, miejsca pracy. – Do tego obszaru do niedawna nie przywiązywaliśmy dużej wagi – przyzwyczailiśmy się do niskiej stopy bezrobocia i relatywnej łatwości znalezienia pracy. Na zachwianym rynku pracy te atrybuty ponownie zyskały na znaczeniu – mówi Adrian Juchimiuk. Ekspert MJCC dodaje też, że kierunek pozostałych zmian trudno jeszcze ocenić, wszystko zależy od tego, jak długo potrwa zawieszenie gospodarki i jak głęboki będzie kryzys, który nas czeka. – Firmy powracające do pracy niewątpliwie będą potrzebowały działań odbudowujących zaangażowanie zespołu, zadbania o jakość komunikacji wewnętrznej – te obszary powinny być nawet ważniejsze niż przed wybuchem pandemii. Z kolei w przypadku działań zewnętrznych stoimy przed wieloma pytaniami: w jakiej skali będą potrzebne, czy będą możliwe – i czy mają sens – w dotychczasowej formie, jak zmieni się skuteczność poszczególnych kanałów. Jednego jestem pewien: jeśli employer branding miał strategiczny charakter, EB-owca czeka dużo pracy – podsumowuje Juchimiuk.