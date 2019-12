Droga do sukcesu firmy wiedzie przez szczęście pracowników

Autor: AT

Odczuwanie szczęścia w pracy ma pozytywny związek ze zwiększoną produktywnością i kreatywnością. Z drugiej strony, gdy ludzie są nieszczęśliwi, ich stan wpływa niekorzystnie nie tylko na ich codzienne życie, ale także na wyniki firmy. Właśnie dlatego odczuwanie szczęścia przez pracowników powinno stanowić priorytet dla pracodawców, jeśli chcą, by ich firma osiągnęła sukces.

W celu zgłębienia zagadnienia Mindspace, globalny operator butikowych przestrzeni coworkingowych, przeprowadził w kwietniu 2019 r. ankietę wśród 5000 pracowników biurowych w 7 krajach (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Izrael, Polska i Rumunia), aby dowiedzieć się, co myślą o pracy.

Dobrą wiadomością jest to, że 30 proc. pracowników biurowych jest bardzo szczęśliwych, a 54 proc. - umiarkowanie. W globalnym porównaniu 7 krajów amerykańscy pracownicy najbardziej cieszą się z wyjścia do pracy, przy czym 54 proc. z nich twierdzi, że są bardzo szczęśliwi, a 39 proc. jest zazwyczaj szczęśliwych.

Oznacza to, że najszczęśliwszych pracowników biurowych znajdziemy w Stanach Zjednoczonych. Polscy pracownicy biurowi plasują się w środku rankingu - 25 proc. z nich jest bardzo szczęśliwych, a 58 proc. - zazwyczaj szczęśliwych. W przeciwieństwie do innych krajów, w Polsce to kobiety odczuwają wyższy poziom szczęścia w pracy niż mężczyźni.

Najmniej zadowoleni są pracownicy brytyjskich biur, ogółem prawie jedna czwarta z nich nie jest szczęśliwa w ogóle lub nie jest bardzo szczęśliwa w pracy.

Szczęśliwy pracownik to zaangażowany pracownik

Niezwykle ważne jest również zrozumienie, co leży u podstaw prawdziwego, długotrwałego zaangażowania pracowników. Należy się zastanowić, dlaczego ludzie nie czują się zaangażowani. Według badania Mindspace, 34 proc. osób nie było zaangażowanych w pracę, ponieważ uważały one, że nie zarabiają wystarczająco. Jednak niemal tyle samo pracowników - 35 proc. - stwierdziło, że brak zaangażowania wynika z nieinspirującego środowiska pracy, w którym na co dzień pracują.

W skali świata zaangażowanie pracowników jest najwyższe w Stanach Zjednoczonych i w Polsce (3,5 na 4 w każdym z tych krajów), a najniższe w Wielkiej Brytanii (2,7 na 4). Zazwyczaj, ludzie chcą mieć poczucie celu oraz osiągać wyznaczone założenia i wyniki. W Polsce i Izraelu 22 proc. pracowników poszukuje w pracy możliwości rozwoju osobistego, natomiast w USA i Europie Zachodniej tylko 12 proc.

Poczucie szczęścia w miejscu pracy jest ważne nie tylko dla stworzenia panującej w nim atmosfery - ma też znaczenie dla biznesu

- Poczucie szczęścia w miejscu pracy jest ważne nie tylko dla stworzenia panującej w nim atmosfery i ma też znaczenie dla biznesu - mówi Dan Zakai, dyrektor generalny i współzałożyciel Mindspace.

- Staramy się analizować, co sprawia, że pracownicy są zadowoleni, ponieważ wiemy, że szczęśliwy zespół to osoby bardziej zaangażowane, produktywne, kreatywne, o wyższej wytrzymałości i odporności. Tacy pracownicy mają również pozytywny wpływ na swoich kolegów i dłużej pozostają w firmie. Czego chcieć więcej? - zaznacza.

Firmy muszą słuchać pracowników

Badanie zaangażowania pracowników jest kluczowe, jednak w wielu krajach nadal nie jest powszechne.

Aby poziom szczęścia i zaangażowania wzrósł, firmy muszą słuchać swoich pracowników. Około jedna piąta firm (21 proc.) nie przeprowadza oceny zaangażowania pracowników. Wygląda to jednak różnie w poszczególnych krajach. Na przykład w Stanach Zjednoczonych 18 proc. firm nie przeprowadza oceny zaangażowania pracowników, natomiast w Izraelu nie robi tego aż 31 proc. - wynika z badania Mindspace.

W Polsce tylko 16 proc. pracodawców nie bada zaangażowania pracowników, przez co nigdy nie dowiedzą się, co mogliby poprawić i ulepszyć w swojej firmie. Wśród tej grupy, prawie jedna trzecia małych przedsiębiorstw (2-20 pracowników) nie przeprowadza takiej oceny, ale aż 90 proc. dużych korporacji robi to regularnie. Liczby te jednak oznaczają, że setki pracodawców na polskim rynku nie wykonują pierwszego i najważniejszego kroku w kierunku zwiększenia poziomu szczęścia i zaangażowania pracowników, a w konsekwencji nie wykorzystują narzędzia służącego poprawie wyników firmy, nie pytając bezpośrednio pracowników o ich ocenę miejsca pracy i samopoczucie w nim - wynika z raportu Mindspace

Jak zadbać o szczęście?

Jak podaje Global Workforce Happiness Index promocja szczęścia w pracy wcale nie wymaga kosmicznych budżetów. Dużo ważniejsza jest tu pomysłowość i otwarcie na pracowników. Jak zatem sprawić, aby pracownik czuł szczęście w pracy?

W Ceneo od 2013 r. działa mood manager, czyli menedżer ds. dobrego nastoju. Jest to funkcja przechodnia, której podejmują się pracownicy z pomysłem na ciekawą aktywność dla innych.

Z kolei w Future Processing aż sześć osób dba o atmosferę w pracy. Zespół Culture zajmuje się zagadnieniami związanymi ze szczęściem pracowników i kulturą organizacyjną budującą zaangażowanie.

- Szczęście pracowników, ich dobrostan jest bardzo istotny dla funkcjonowania firmy, dzięki temu tworzymy lepsze oprogramowanie, w milszej atmosferze lepiej się po prostu pracuje. Zespół Culture zajmuje się tym, żeby nasi ludzie, którzy tworzą Future Processing, czuli się maksymalnie komfortowo. W jego składzie jest również coach - mówi Jarosław Kacprzak, PR menedżer w Future Processing.

Natomiast spółka Vivus powołała w 2016 r. grupę „Power Rangers”, której zadaniem jest dbanie o dobrą atmosferę w zespole i dobry humor pracowników. To właśnie członkowie tej grupy zachęcają do założenia koszulek piłkarskich, gdy gra polska reprezentacja, czy śmiesznych sweterków z motywem świątecznym przy okazji firmowej wigilii.

Oprócz standardowych działań, takich jak: wspólne śniadania i obiady, lody w upalne dni, mecze siatkówki plażowej czy wspólne oglądanie piłki nożnej, warto zadbać o wyjątkowe akcje.

- Świetną sprawą są Welcome boxy, czyli powitalne pudełka dla osób, które dołączają do organizacji. Z kolei ducha zespołu budują takie inicjatywy jak nasz Happy Devire Wall. Zamieszczamy tam pamiątkowe zdjęcia zrobione firmowym instaxem. Kandydatów przyciągają również kreatywne rozwiązania grywalizacyjne, takie jak Gamfi, z którego korzystamy. Pracownik rozwiązuje tam różne zadania/wyzwania, zbiera punkty i może angażować się we współtworzenie akcji - od charytatywnych po decyzje dotyczące rozwiązań biurowych czy imprez integracyjnych - wymienia Michalina Jabłońska-Sprawnik,chief happiness officer w Devire.