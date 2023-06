Czym jest employer branding? To budowanie pozytywnego wizerunku firmy

Employer branding to budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Korzyści mogą być spore. Skuteczne działania wizerunkowe to poprawa dopływu kandydatów, spadek kosztów rekrutacji i przyspieszenie samego procesu, ale też poprawa zaangażowania aktualnych pracowników, a w dalszej konsekwencji – pozytywny wpływ na wyniki biznesowe. To także działania związane z komunikacją wewnętrzną firmy oraz dbaniem o dobre samopoczucie i work-life balance pracowników.

Konieczność walki o pracownika spowodowana była niskim poziomem bezrobocia w połączeniu z rynkiem kandydata. Dlatego też niektóre kampanie tworzone były z prawdziwym rozmachem.

Employee advocacy, czyli pracownik najlepszą wizytówka firmy

Ważnym elementem employer brandingu jest employee advocacy, czyli rzecznictwo pracowników polegające na uczynieniu ich ambasadorami firmy. Opinie pracowników o swojej firmie to jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o pracodawcy. Posty pracowników w mediach społecznościowych dotyczące firmy to także magnes dla partnerów biznesowych i kandydatów do pracy - szacuje się, że osiem na dziesięć osób ufa rekomendacjom szeregowych pracowników, a nie ich szefom. To powód, by starania o wizerunek zacząć od środka firmy.

Decyzja o tym, kto powinien „stać się twarzą” naszych działań, nie może być podjęta pochopnie. Zgodnie z zasadą, że przykład idzie z góry, dobrze, gdy to zarządzający zespołem zacznie w mediach społecznościowych mówić o sukcesach czy wartościowych inicjatywach w firmie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl