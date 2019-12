Czworonożny przyjaciel w miejscu pracy redukuje stres i pomaga podnieść produktywność

Pozytywny wpływ obecności zwierząt w miejscu pracy na zespół została udowodniona naukowo. Pupile podnoszą motywację i redukują stres.

Polacy lubią zwierzęta, a możliwość przyprowadzenia ich do pracy zaczyna być postrzegana jako dodatkowy plus w wyborze miejsca pracy.



Kluczem do dobrego dnia z psem lub kotem czy innym zwierzęciem w firmie jest dobre rozeznanie, czy inni zaakceptują obecność pupila. Warto też zapytać o ewentualne alergie czy niechęć współpracowników i podwładnych do zwierząt.

Są także branże, które wykluczają obecność zwierząt w miejscu pracy, takie jak branża medyczna czy gastronomia.

Stres w miejscu pracy powoduje duże problemy. Menedżer, który ignoruje to ryzyko lub postrzega je jako motywator do intensywnej pracy, może się przeliczyć. To kończy się zaniedbaniem pracownika i w końcu jego odejściem. Jak tego uniknąć?

Na pewno warto zapobiegać. Ważna jest rozmowa, współdziałanie zarówno pracodawcy, jak i pracowników, a niedawne badania pokazują, że ciekawym pomysłem na niwelowanie stresu w miejscu pracy mogą być zwierzęta.

Jak przekonują badacze z Uniwersytetu Południowej Kalifornii, obecność zwierząt w miejscu pracy wpływa korzystnie na motywację, zmniejsza absencje pracowników i poprawia równowagę między życiem prywatnym a zawodowym.

"Zwierzęta przypominają pracującym o niezbędnych dla zdrowia przerwach" - czytamy w artykule zamieszczonym na stronach portalu appliedpsychologydegree.usc.edu. "Krótki spacer, zabawa, chwilowe oderwanie od obowiązków pozwala na potrzebny relaks".

Amerykańscy naukowcy wymieniają firmy, które zdecydowały się wprowadzić zwierzęta do swoich biur. Znajdziemy wśród nich Etsy, serwis internetowy o zasięgu międzynarodowym, umożliwiający dokonywanie sprzedaży i zakupów, czy Inverse-Square - firmę oferującą oprogramowanie mobilne.

W obu przypadkach obecność zwierząt podnosiła motywację pracujących i sprzyjała komunikacji. Czworonogi uspokajały, zmniejszały ciśnienie krwi i podnosiły produktywność.

Polacy lubią zwierzęta

Zwierzęta w miejscu pracy coraz częściej pojawiają się także w Polsce. Jak wynika z raportu TNS przeprowadzonego w 2017 r., ponad połowa Polaków posiada w domu psa, kota lub inne stworzenie, które zajmuje ich czas i dostarcza pozytywnych emocji oraz przeżyć.

Czytaj też: Stres w pracy i problemy ze snem to śmiertelne połączenie Nic dziwnego zatem, że w krajowych serwisach z ofertami pracy przybywa ogłoszeń zawierających informację, że pracodawca zapewnia miejsce pracy przyjazne zwierzętom. Coraz więcej organizacji wykorzystuje nastawienie do pupili pracowników jako element budujący wizerunek firmy. Według badania „Zawodowy styl życia” przeprowadzonego przez Pracuj.pl, 56 proc. pracowników w Polsce dopuszcza obecność pupili w firmie, a co trzeci uznaje ją za dodatkową motywację do udziału w rekrutacji. Uczestnicy badania Pracuj.pl dostrzegli zarówno zalety, jak i wady obecności zwierząt w miejscu pracy. Respondenci niemal tak samo często podkreślali okazję do wprowadzenia przyjaznej i miłej atmosfery oraz redukcji stresu w zespole, jak i obszar do występowania potencjalnych konfliktów czy wprowadzania dyskomfortu dla współpracowników. Zgodnie z uzyskanymi wynikami otwartością w tym obszarze częściej wykazują się młode firmy, związane często z pracą kreatywną, niż sformalizowane organizacje z wieloletnim doświadczeniem. Odwieczne pytanie: kot czy pies? Jakie więc zwierzęta powinno się dopuszczać do miejsca pracy? Jak pokazały badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, psy są najczęściej wybierane przez pracujących. Ich obecność w pracy zachęcała do większej współpracy, komunikacji i przyjaznego nastawienia pracujących w grupie względem siebie. Prawie połowa badanych stwierdziła, że przyprowadzenie swojego pupila do firmy pozytywnie wpływa na ich wydajność. Dla tych, którzy nie zabierali swoich zwierząt do pracy, pojawienie się pupili innych nie miało większego znaczenia dla ich efektywności. W obu grupach około 20 proc. stwierdziło, że obecność zwierząt była pomocna, choć również dla 20 proc. była pewną przeszkodą w osiąganiu wydajności. To wyniki z badań publikowanych w Scientific American w 2017 r. Wiele plusów, które nie mogą przesłonić minusów Rozważając decyzję o wpuszczeniu zwierząt do firmy, należy pamiętać o doświadczeniach i odczuciach wszystkich stron - zarówno zatrudnionych, ale także samych pupili. - Alergie, traumatyczne przeżycia z przeszłości czy zwyczajna niechęć do zwierząt mogą negatywnie wpływać na samopoczucie niektórych pracowników - przypomina Grzegorz Święch z Grupy Nowe Motywacje. Sugeruje on, że warto wytyczyć oddzielne miejsca pracy dla chcących współpracować ze zwierzętami, warto ograniczyć liczbę dni, w których czworonogi mogą być obecne w biurze lub też pozwolić na ich przebywanie tylko na smyczy lub w odpowiednim przeznaczonym do tego miejscu. Wśród wad, które trzeba brać pod uwagę, gdy zdecydujemy się na obecność zwierząt w miejscu pracy są problemy z obecnością sierści oraz utrzymaniem czystości w biurze. (fot. pixabay.com) - Nie można jednak zapominać również o tym, jak same zwierzęta odbierają taką praktykę i czy nie wpływa ona na ich komfort, bo w takich sytuacjach łatwo o stronniczość na korzyść ludzi i ich potrzeb. A przecież zwierzęta też czują i również mają potrzeby - zaznacza Święch. Niektóre firmy decydują się nawet na zakładowego psa lub kota. Wówczas to już od pracodawcy i pracowników zależy, jak opiekują się zwierzętami i jak wpływa to na ich środowisko pracy. Wśród wad, które trzeba brać pod uwagę, gdy zdecydujemy się na obecność zwierząt w miejscu pracy, wymienić należy również: obniżenie jakości funkcjonowania związane z hałasem (choćby szczekanie), problemy z obecnością sierści oraz utrzymaniem czystości w biurze. Informacja to podstawa Konieczne jest, by uprzedzić współpracowników lub podwładnych o obecności zwierzęcia np. dzień wcześniej. Pracownicy powinni wiedzieć więcej o psie lub kocie, warto powiedzieć, jak był tresowany, czy daje się głaskać, jak lubi się bawić. Trzeba spytać o ewentualne alergie innych osób. Ocenia się, że 30 proc. ludzi jest uczulonych. Alergenem dla wielu jest właśnie sierść. Trzeba się liczyć także z pewnymi kosztami. Zwierzęta mogą zniszczyć sprzęt firmowy, naturalnie trudno potrącić to z ich wypłaty. Jedzą i brudzą, co także trzeba wkalkulować w koszty. Warto, by jednoznacznie wskazać wcześniej, kto po pupilu posprząta i kto kupuje karmę dla czworonoga. No i chyba najważniejsze – bezpieczeństwo. Jak przekonuje Jordan Smith pisząca o zwierzętach w pracy dla inc.com, są branże, w których obecność psiaka w miejscu pracy nie jest wskazana, także dla samego pupila. Trudno sobie wyobrazić psa lub kota w laboratorium medycznym lub chemicznym. Na pewno nie są mile widziane w lokalach gastronomicznych, w części, gdzie przygotowuje się jedzenie dla gości i klientów.