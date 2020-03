Czas spowolnienia w firmach można dobrze wykorzystać

- Umożliwienie rozwoju pracowników i podnoszenie kwalifikacji w ramach ścieżki rozwoju to jedne z ważniejszych elementów współczesnego employer brandingu. Pracownicy doceniają, że pracodawca dba o ich rozwój i udostępnia narzędzia, które go ułatwiają - wyjaśnia Maciej Kabaciński ekspert firmy Quercus, specjalizującej się we wdrożeniach SAP w zakresie HR.

Jak podkreślają specjaliści szkolenia dotyczyć mogą wielu aspektów, w tym m.in. komunikacji w firmie. W ten sposób w ich realizację nie trzeba angażować osób z zewnątrz.

Sposobem na szkolenia jest także wykorzystanie funkcjonujących już na rynku narzędzi.

- W obecnej sytuacji stanu epidemii sprawdzą się zintegrowane systemy, jak SuccessFactors Learning Management System (LMS), które są narzędziem pozwalającym pracownikom na zdalną realizację szkoleń, a pracodawcom na sprawne zarządzanie tym obszarem - dodaje Kabaciński.

SAP SuccessFactors Learning Management System umożliwia naukę i rozwój poprzez: kursy online, e-learning czy coaching, zgodnie z wytyczoną ścieżką kariery oraz wymaganymi na jej kolejnych etapach kwalifikacjami.

- Manager może przydzielać kursy na dwa sposoby - poprzez indywidualne przypisanie do danego pracownika lub udostępniając szkolenie konkretnym grupom lub zespołom. Ta ostatnia opcja sprawdzi się świetnie w obecnych czasach, kiedy np. przeprowadzenie szkoleń produktowych dla dealerów jest utrudnione w związku ze stanem epidemii - podkreśla Maciej Kabaciński.

