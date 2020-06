Czas na zmianę benefitów? Komfort w miejscu pracy wysuwa się na pierwszy plan

Epidemia koronawirusa zmieniła tryb życia i pracy milionów Polaków, rzucając wyzwanie setkom pracodawców - do nowej sytuacji dopasowuje się także rynek świadczeń pozapłacowych.

Dziś benefity z czasów przed koronawirusem muszą przejść transformację i dostosować się do aktualnego trybu naszego życia.

Przykładem nowych rozwiązań jest Wirtualna Stołówka czy Free Now to Work, czyli darmowe dojazdy do pracy.

Polakom brakuje dawnej normalności. Mimo, że 64 proc. pracowników przyznaje, że jeżeli będą mieli taką możliwość, będą częściej korzystać z możliwości pracy zdalnej, to według ankiety przeprowadzonej przez firmę Cateringoo, 30 proc. pracowników biurowych nie może się doczekać powrotu do biura. W domu brakuje im wygodnego i odosobnionego miejsca do pracy (88 proc.), przestrzeni na tzw. cichą pracę (67 proc.) i integracji ze znajomymi z biura (46 proc.). Ponad połowa jest zmęczona sytuacją i “życiem w zawieszeniu”.

Lunch w pracy po nowemu

Szacuje się, że w pierwszej fali powrotów do pracy stacjonarnej za biurko wróci ok. 10-15 proc. pracowników. Obowiązek zadbania o ich bezpieczeństwo spoczywa na pracodawcy. Wspólny lunch pełnił dotąd funkcję integracyjną. Dziś to wrażliwy punkt na mapie bezpieczeństwa w biurze. Zatłoczone stołówki czy dziesiątki rowerzystów dostarczających codziennie lunch do biurowców to elementy, które wiele firm musi dziś ograniczyć.

Firmy szukają rozwiązań, które nie zabiorą pracownikom możliwości zjedzenia obiadu w pracy, chociaż jest to trudny orzech do zgryzienia, jeśli chce się dostosować do wszystkich obowiązujących procedur. Pomóc w tej kwestii może Wirtualna Stołówka. To rozwiązanie, które powstało na początku pandemii i pomogło w zarządzaniu procesem zamawiania i dostarczania posiłków do firm, których pracownicy wciąż musieli pracować z biur.

- Jeden z naszych klientów zwrócił się do nas na początku pandemii z prośbą o zorganizowanie codziennych dostaw lunchy dla pracowników. Zarządzający firmą chcieli ograniczyć wyjścia pracowników w czasie przerwy na lunch na zewnątrz, a także zminimalizować liczbę dostawców/kurierów przewożących jedzenie. Ryzyko zarażenia wirusem chociaż jednej osoby wiązało się z kwarantanną dla całego zespołu, dlatego wprowadzenie naszego rozwiązania było strzałem w dziesiątkę - komentuje Natalia Myszkowska, CEO Cateringoo.

Kłopotliwy dojazd do pracy

CZYTAJ DALEJ »

Pandemia zmieniła także zwyczaje transportowe Polaków. Z badań wewnętrznych Free Now, dotyczących zmiany sposobu przemieszczania się w mieście po pandemii, wynika, że co czwarty (25 proc.) Polak planuje rzadziej korzystać z transportu publicznego, a 5 proc. zrezygnuje z niego całkowicie. Natomiast 14 proc. postanawia przerzucić się na prywatne auto, a podobny odsetek (15 proc.) - na przejazd taxi zamawiany przez aplikację. Jako powód, co drugi badany przyznaje, że auto jest obecnie bezpieczniejsze niż inne środki codziennego transportu. W tym przypadku pomóc może Free Now to Work, czyli nowy program platformy do zamawiania przejazdów, uruchomiony z myślą o pracownikach powracających do biur w okresie pandemii. - Zauważamy, że wśród firm zmieniają się priorytety, jeśli chodzi o benefity dla pracowników. Z naszych rozmów z firmami wynika, że już nie tylko “owocowe czwartki” albo darmowe karnety na siłownię są przekonującym dla pracownika świadczeniem, które podnosi jego poczucie komfortu w miejscu pracy. Wielu pracodawców budżety na benefity pracownicze przerzuca na darmowe dojazdy do pracy taksówką - mówi Katarzyna Kram, Head of Sales we Free Now. W ramach Free Now to Work, firma może wykupić kody zniżkowe (kwotowe lub procentowe) do rozdysponowania wśród pracowników lub w całości pokrywać ich koszty przejazdów lub założyć konto firmowe, dzięki któremu pracownicy mogą samodzielnie zamawiać przejazdy przez aplikację. Koszty rozliczane są na podstawie zbiorczej faktury na koniec miesiąca.