CPK rozwija współpracę z uczelniami

Wspólne projekty, organizacja szkoleń i staży dla studentów - to tylko kilka z licznych założeń zainaugurowanej współpracy między Centralnym Portem Komunikacyjnym a Politechniką Warszawską. Przedstawiciele instytucji podpisali porozumienie, na mocy którego spółka i uczelnia będą prowadzić wspólne działania m.in. na rzecz rozwoju projektu CPK, a także dostosowania programów kształcenia studentów do potrzeb rynku, w tym infrastrukturalnego.

Autor: AW

• 1 lut 2022 9:20





Ze strony spółki porozumienie podpisał prezes Mikołaj Wild, a w imieniu Politechniki Warszawskiej – rektor uczelni, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba (fot.mat.pras.)

Głównym celem współpracy jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia społeczności akademickiej - zarówno pracowników naukowych, jak i studentów - w działaniach związanych z pracami przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Zainicjowana współpraca wynika przede wszystkim z dynamicznego rozwoju nowych technologii i potrzeby zaangażowania potencjału uczelni wyższych w prace nad tak zaawansowanym projektem jak Centralny Port Komunikacyjny.

Inicjatywa ma wesprzeć prace związane z budową CPK oraz otoczenia, w tym systemu kolei dużych prędkości, a z drugiej strony umożliwić studentom i pracownikom Politechniki współpracę w zespołach projektowych oraz rozwijać działalność naukową.

Działania, które będą prowadzone w ramach współpracy spółki CPK i Politechniki, to m.in. wspólne projekty naukowe i badawcze, praktyki i wizyty studyjne dla studentów czy prowadzenie doktoratów wdrożeniowych.

Stawiają na naukowców

Współpraca z Politechniką Warszawską to jedno z wielu planowanych porozumień między CPK a uczelniami wyższymi. Wraz z postępem prac spółka planuje zaangażować szersze grono środowiska naukowego w działania związane z realizacją inwestycji.

Przypomnijmy też, że w ubiegłym tygodniu CPK podpisało porozumienie z Siecią Badawczą Łukasiewicza.

- Współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz ma zapewnić Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu zaplecze badawczo-rozwojowe, a docelowo stymulować powstawanie nowych technologii, które pozytywnie wpłyną zarówno na realizację CPK, jak i na konkurencyjność polskiej gospodarki - podała spółka w informacji prasowej.

Współdziałanie obu podmiotów zakłada wykorzystanie potencjału badawczego Łukasiewicza w tak perspektywicznych obszarach, jak np. inteligentna infrastruktura logistyczna, nowoczesne materiały budowlane i konstrukcyjne czy systemy zarządzania informacją o zagrożeniach w transporcie lądowym i powietrznym.

Spółka przekazała, że wspólne projekty CPK i Łukasiewicza mają być częściowo finansowane ze środków unijnych w ramach programu Horyzont Europa.

Podpisanie umowy. Mikołaj Wild, prezes CPK, i Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. (fot.mat.pras.)

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.





