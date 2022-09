Chcą przyciągnąć specjalistów na Warmię i Mazury. "Nie będzie to kolejny reklamowy landing page"

jk

• 5 wrz 2022 16:35





Powstała aplikacja, która łączy osoby pracujące zdalnie z miejscami sprzyjającymi temu nowemu stylowi pracy. To część większego projektu, który ma przyciągnąć do regionu pracowników z branży IT i branż kreatywnych. Zespół oraz ambasadorzy projektu Kurs na IT (Fot. mat. pras.)

"Kurs na IT" to program, którego twórcy chcą stworzyć aplikację internetową z informacjami o Warmii i Mazurach - zaletach regionu istotnymi dla specjalistów z branż IT i kreatywnych.

Nie zabraknie także wypowiedzi i porad od osób, które przeprowadziły się w ten region Polski.

- Nie będzie to kolejny reklamowy landing page w stylu "przyjeżdżajcie na Mazury, bo mamy jeziora" - zapowiada Rafał Rybnik, prezes stojącej za projektem Fundacji Cadmus.

"Kurs na IT" to działania promujących województwo warmińsko-mazurskie, ze szczególnym uwzględnieniem zachodniej części regionu, jako miejsca do życia dla specjalistów branż IT i kreatywnych, którzy pracują zdalnie.

Program zakłada stworzenie aplikacji internetowej, na której przedstawione zostaną informacje o regionie i jego zaletach istotne dla specjalistów z branż IT i kreatywnych oraz wypowiedzi i porady od osób, które przeprowadziły się na Warmię i Mazury.

- Nie będzie to kolejny reklamowy landing page w stylu "przyjeżdżajcie na Mazury, bo mamy jeziora" - zapowiada Rafał Rybnik, prezes stojącej za projektem Fundacji Cadmus. - Portal ma dostarczać realną wartość użytkownikom, m.in. poprzez bazę miejsc sprzyjających pracy zdalnej, artykuły z poradami i opiniami.

Praca zdalna otwiera możliwości

Pandemia wymusiła zmiany i otworzyła przedsiębiorców na pracę zdalną, w większym stopniu niż do tej pory. Według danych Inkubatora Technologicznego w Iławie, proces osiedlania się przedstawicieli branż IT i kreatywnych w zachodniej części województwa (wzdłuż linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia) już trwa. Planowane inwestycje komunikacyjne, jak budowa drogi ekspresowej S5 czy zwiększenie prędkości pociągów, zwróci uwagę na region kolejnych grup, które mogą pracować zdalnie.

Pandemia wymusiła zmiany i otworzyła przedsiębiorców na pracę zdalną, w większym stopniu niż do tej pory. Według danych Inkubatora Technologicznego w Iławie, proces osiedlania się przedstawicieli branż IT i kreatywnych w zachodniej części województwa (wzdłuż linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia) już trwa. Planowane inwestycje komunikacyjne, jak budowa drogi ekspresowej S5 czy zwiększenie prędkości pociągów, zwróci uwagę na region kolejnych grup, które mogą pracować zdalnie.

Ideą projektu "Kurs na IT" jest zintensyfikowanie tego procesu poprzez stworzenie produktu, który uświadomi osobom pracującym zdalnie, że mogą żyć na terenach atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo - nie tylko bez poświęcania swojego rozwoju i planów zawodowych, ale także szeroko pojętej jakości życia. - Niższe koszty utrzymania, brak codziennego stresu związanego z przeciskaniem się przez zatłoczone ulice oraz życie bez pośpiechu. Po prostu balans pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz mnóstwo twórczej energii. Któż nie chciałby sprawdzać swojej porannej poczty podziwiając jachty pływające po mazurskich jeziorach? - mówi o swojej przeprowadzce na Mazury Damian, iOS Developer, jeden z ambasadorów projektu.

