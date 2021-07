Chcą przełamać stereotypy. Udowadniają, że to świetna branża dla kobiet

„Tak pracują #Zawodowcy” to hasło nowej, powstałej w Polsce kampanii wzmacniającej wizerunek pracodawcy firmy FM Logistic. Działania employer branding będą prowadzone na czterech rynkach - w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Autor: jk

• 27 lip 2021 15:30





W kampanię zaangażowały się m.in.operatorki wózków widłowych (zdj. ilustracyjne, fot. Shutterstock)

REKLAMA

Nowa kampania FM Logistic ma wesprzeć ewolucję postrzegania pracy w branży logistycznej jako interesującej, dającej realną możliwość rozwoju i satysfakcję, bez względu na wiek czy płeć. Dlatego, zamiast modeli czy aktorów, w działania wizerunkowe zaangażowani zostali pracownicy firmy. I tak bohaterami kampanii zostali przedstawiciele i przedstawicielki różnych działów i specjalizacji, na wszystkich poziomach organizacji. Łączy ich jednak to, że lubią swoją pracę i są dobrzy w tym, co robią.

Czytaj też: Kobiety w nieoczywistych zawodach. Branża morska, transport czy logistyka chcą je zatrudniać

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

FM zawodowcy. materiał prasowy.jpg

- Obok wzmocnienia wizerunku FM Logistic jako atrakcyjnego pracodawcy chcemy też odczarować pracę w logistyce jako zajęcia typowego dla mężczyzn. W kampanię zaangażowały się m.in. nasze operatorki wózków widłowych czy spedytorki, które są rewelacyjne w swoim fachu i dumne z tego, czym się zajmują – mówi Dawid Strzyżak, recruitment & employer branding manager Central Europe w FM Logistic.

Kampania, poza realizacją celów wizerunkowych, będzie m.in. wspierać rekrutację do nowych oraz już istniejących lokalizacji FM Logistic, w tym w Polsce, w związku z dynamicznym rozwojem firmy. W najbliższych miesiącach planowane są bowiem dalsze rekrutacje, a do końca roku FM Logistic w Polsce planuje powiększyć swój zespół o kolejnych kilkaset osób. Za koncepcję i realizację kampanii odpowiada agencja MJCC.

FM Logistic to niejedyna firma, która stawia na kobiety. Niedawno grupa Deutsche Post DHL ogłosiła globalną strategię, której jednym z kluczowych elementów jest różnorodność. W całym klastrze Europy Środkowo-Wschodniej DHL Supply Chain rozpoczęła kampanię rekrutacyjną skierowaną do kobiet.

- Połowę naszych pracowników stanowią kobiety. To świetne specjalistki, które spełniają się, awansują i odnoszą sukcesy we wszystkich działach firmy. Zależy nam, żeby i kobiety, i mężczyźni czuli się w DHL Supply Chain dobrze, każdego dnia mieli takie same możliwości realizowania się w pracy i byli ocenieni za to, jakie kompetencje posiadają i jak wykonują swoją pracę, a nie za to jakiej są płci – mówi Monika Duda, która pełni funkcję dyrektor zarządzającej, będąc jednocześnie pierwszą kobietą w strukturze DHL Supply Chain w Polsce, która objęła tak wysokie stanowisko kierownicze.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.