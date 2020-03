Chcą mieć więcej kobiet liderek. Nowa strategia Danfoss

- Danfoss prowadzi swoją działalność w świecie, który wciąż się zmienia i ewoluuje. Dlatego też musimy tworzyć różnorodne środowisko pracy, w którego skład wchodzą najlepsi pracownicy potrafiący rzucać nam nowe wyzwania i będący w stanie opracowywać nowe pomysły oraz nowatorskie podejścia, uważa Kim Fausing, prezes zarządu w firmie Danfoss. - W świecie, w którym około połowa ludności to kobiety, właściwym jest, aby taki stan rzeczy odzwierciedlało zatrudnienie. Potrzebujemy również jak najlepszych pracowników. Różnorodność, w szerokim pojęciu i na każdym szczeblu w hierarchii firmy, jest bardzo ważnym czynnikiem pozwalającym na tworzenie jak najlepszych rozwiązań dla naszych klientów oraz sprawiającym, że Danfoss pozostaje wspaniałym miejscem pracy oferującym możliwości awansu.

Jakie działania będą podejmowane?

Ilonka Nussbaumer, szefowa działu HR w Danfoss mówi: - Proces rekrutacyjny otrzyma nowe priorytety, skoncentrujemy się na zatrzymywaniu utalentowanych kobiet w naszej firmie, jak również na ich rozwoju oraz oferowaniu im szansy stania się jednym z naszych przyszłych liderów.

Oznacza to między innymi, że firma będzie chciała docierać do kobiet już na etapie studiów, poprzez staże, pracę dla studentów, plany mentoringowe czy sieci Danfoss.

- Musimy upewnić się, że istnieje równy podział na kobiety i mężczyzn w oferowanych przez Danfoss programach studiów podyplomowych i programach rozwoju talentów. Do kobiet biorących udział w tych ostatnich, przypisane zostaną osoby z wyższej kadry managerskiej, które, poprzez mentoring, będą pomagały im się rozwijać. Częścią planu rozwoju zawodowego każdego żeńskiego pracownika Danfoss będzie coaching kariery. Ponadto, każdy z liderów w naszej firmie będzie przeszkolony pod kątem naszego nowego planu, co pozwoli nam zwiększyć procentowy udział kobiet w kadrze przywódczej przynajmniej do 30 proc. do roku 2025 - dodaje Nussbaumer.