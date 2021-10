Chatbot zamiast pracowników na Instagramie. Zadba o markę firmy

W czerwcu 2021 roku Instagram ogłosił, że wprowadza możliwość wdrożeń chatbotów dla profili marek, by tym samym dać swoim biznesowym użytkownikom większe opcje docierania do klientów. Hi hybrid skorzystała z tej opcji i we współpracy z KODA Bots wdrożyła narzędzie, które na starcie będzie obsługiwać prawie 78 000 followersów profilu.

Autor: jk

• 12 paź 2021 10:32





Chatbot na Instagranie ma angażować klientki Hi hybrid i wciągać je do świata marki m.in. poprzez inicjowanie z nimi kontaktu (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

Chatbot na Instagranie ma angażować klientki Hi hybrid (producenta lakierów hybrydowych i akcesoriów do hybrydowego manicure) i wciągać je do świata marki m.in. poprzez inicjowanie z nimi kontaktu. Dodatkowo narzędzie umożliwi fankom marki szybkie zakupy w sklepie online. Chatbot po reakcji użytkowniczki na relację zamieszczoną przez Hi hybrid lub skomentowaniu przez nią wybranych zdjęć zamieszczonych na profilu marki, wysyła do niej automatycznie wiadomość i inicjuje rozmowę.

Narzędzie zostało wyposażone w handover protocol, czyli funkcję pozwalającą automatycznie rozdzielić rozmowy prowadzone przez chatbota i przez moderatora na dwie różne skrzynki odbiorcze. Dzięki temu nawet przy większym ruchu, spowodowanym wdrożeniem chatbota i inicjowaniem przez niego konwersacji, rozmowy z pytaniami do moderatora są dostępne w osobnym folderze dla osób na co dzień prowadzących dialog z klientkami.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Chatboty na Instagramie są zupełną nowością. Kiedy 3 lata temu planowaliśmy wdrożenie chatbota na facebookowym profilu drugiej marki Nesperty - Semilac - był to pierwszy w Polsce tak zintegrowany ze sklepem online bot w branży beauty. W krótkim czasie okazał się dużym sukcesem i do dziś znacząco pomaga w budowaniu społeczności wokół marki. Teraz automatyzacja znacznej części kontaktów ze społecznością hi hybrid i pozwoli docierać do jeszcze większej grupy użytkowników. Inicjowanie rozmów, bezpośrednie relacje z klientkami, inspirowanie czy kierowanie do sklepu online, ma szansę szybko przełożyć się na wymierne korzyści biznesowe – komentuje Ola Bilińska, head of customer success w KODA Bots.

Warto przypomnieć, że chatboty nie tylko dbają o markę firmy w social media. Coraz więcej firm decyduje się na użycie algorytmów sztucznej inteligencji jako wsparcia poszczególnych etapów lub nawet całego procesu rekrutacji. Zespoły HR oszczędzają czas dotychczas poświęcany na odpowiadanie na powtarzalne pytania kandydatów oraz zyskują bardziej świadomych, lepiej przygotowanych aplikujących.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.