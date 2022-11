British Airways aktualizuje zasady. Piloci i stewardzi będa mogli nosić makijaż i kolczyki

Jak podaje "The Guardian", linia lotnicza British Airways zaktualizowała wytyczne dotyczące zasad ubioru - będą one uwzględniały wszystkich pracowników. Piloci i stewardzi mogą używać maskary, nosić sztuczne rzęsy i kolczyki, a także malować paznokcie. Mogą też nosić dodatki, np. torebki.

Firma zachęca do stosowania „subtelnych odcieni” makijażu i dążenia do „naturalnego wyglądu”. Nadal zabronione są czarne i neonowe lakiery do paznokci. Mężczyźni będą jednak mogli spinać włosy w kok.

Jak wyjaśnia "The Guardian", przewoźnik próbuje w ten sposób poprawić swój wizerunek i podnieść motywację pracowników po zwolnieniach i obniżkach wynagrodzeń wprowadzonych w czasie pandemii.

Również piloci i personel naziemny linii lotniczych Virgin Atlantic mogą nosić mundury, w jakich czują się najwygodniej - czerwoną spódnicę lub bordowe spodnie, niezależnie od płci.

Linie Virgin podkreślają, że ​​krok ten miał na celu odzwierciedlenie różnorodności załogi oraz wzmocnienie kampanii brandingowej. Wcześniej firma złagodziła przepisy dotyczące widocznych tatuaży .

