Biedronka rusza z nową kampanią i rekrutuje specjalistów IT

Biedronka szuka specjalistów IT. To do nich kieruje swoją najnowszą kampanię employer brandingową: „Robimy wielkie rzeczy. Deal with IT”. Biedronka w Polsce to prawie 3300 sklepów stacjonarnych, 17 centrów dystrybucyjnych, sklep internetowy i 80 tysięcy pracowników(Fot. Shutterstock)

Biedronka w Polsce to prawie 3300 sklepów stacjonarnych, 17 centrów dystrybucyjnych, sklep internetowy i 80 tysięcy pracowników. Sklepy w całej Polsce odwiedza 4 mln osób dziennie. Aby skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów i pracowników, podążać za światowymi trendami na rynku i wdrażać nowe technologie, niezbędny jest nowoczesny i dynamicznie działający dział IT.

To właśnie do specjalistów IT sieć kieruje swoją najnowszą kampanię employer brandingową. Jej twarzami są pracujący w Biedronce eksperci IT. Główne przesłanie kampanii to hasło: „Robimy wielkie rzeczy. Deal with IT”.

- Nasi informatycy działają na naprawdę światowym poziomie, mierząc się z wyzwaniami, które są niespotykane w innych branżach. Retail cały czas szuka innowacji - mówi Tomasz Jeziński, dyrektor ds. infrastruktury technologicznej IT. - Bez nowoczesnego i sprawnie działającego działu IT nie byłoby to możliwe. Różnorodność obszarów i zespołów, w których można pracować: aplikacji, architektury czy infrastruktury sprawia, że każdy znajdzie w Biedronce swoją ścieżkę rozwoju - dodaje.

Zarobki w IT

Siec nie podaje stawki, jaką oferuje specjalistom IT. Wiemy jednak, że w branży można dobrze zarabiać. Z danych No Fluff Jobs, serwisu z ofertami pracy dla IT, wynika, że jeśli chodzi o umowy o pracę, najwyższe wynagrodzenia dotyczą specjalistów z zakresu Big Data (I połowa 2021 roku: od 12 tys. do 17 tys. złotych brutto – I połowa 2022 roku: od 14,5 tys. do 20 tys. złotych brutto), embedded (I połowa 2021 roku: od 9 tys. do 15 tys. złotych brutto – I połowa 2022 roku: od 10 tys. do 18 tys. złotych brutto), Backend (I połowa 2021 roku: od 10 tys. do 16 tys. złotych brutto – I połowa 2022 roku: od 12 tys. do 18 tys. złotych brutto).

- Oferowane zarobki w IT stale rosną, bo na rynku można zaobserwować wzmożoną walkę o pracowników - komentuje Tomasz Bujok, szef No Fluff Jobs. - Niedobory specjalistów IT są widoczne w każdej gałęzi sektora technologicznego, a o najlepsze talenty rywalizują już nie tylko lokalne czy skandynawskie firmy, lecz także te amerykańskie. Trend rosnących widełek w IT jeszcze będzie przybierać na sile, bo większość przedsiębiorstw wciąż jest na ścieżce transformacji cyfrowej - kończy.

