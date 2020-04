Benefity na miarę pandemii

Benefity pozapłacowe od lat rozszerzane są o rozwiązania zaspokajające różnorodne potrzeby pracowników. Pracodawcy coraz częściej decydują się na finansowanie świadczeń, które wspierają pracowników nie tylko w życiu zawodowym, ale są także bezpośrednio związane z życiem prywatnym. Społeczny lockdown mocno ograniczył nasze aktywności. Zmienić swoje przyzwyczajenia musieli pracownicy, do nowej sytuacji dostosować muszą się pracodawcy i firmy świadczące usługi dodatkowe.

Dziś benefity, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie ludzi w zmienionej rzeczywistości, dodatkowo zyskują na znaczeniu.

- Wbrew pozorom lockdown nie odsunął nas całkowicie od bieżących spraw, znacząco jednak zmienił tryb codziennego funkcjonowania. Miliony Polaków pracują zdalnie w ramach home office, który do niedawna był formą benefitu, a dziś jest koniecznością. Do tej zmiany w błyskawicznym tempie musieli dostosować się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy – mówi Adam Waszkowski, dyrektor działu analiz Benefit Systems.

Jak podkreśla, obecna sytuacja na firmach świadczących usługi dodatkowo wymusiła natychmiastowe zmiany.

- Obecny kryzys jest wyzwaniem także dla rynku świadczeń pozapłacowych. Dziś skuteczność benefitów zależy nie tylko od ich trafnego dopasowania do potrzeb, ale także szybkości dostosowywania się do nowych warunków, takich jak możliwość zdalnego świadczenia usług. Nieoczekiwana rewolucja, jaką przyniosła epidemia, nie oznacza, że dotychczasowe potrzeby aktywnych zawodowo Polaków i firm zostały wymazane. Teraz utrzymanie satysfakcjonującego poziomu efektywności, motywacji i zdrowia pracowników będzie jeszcze istotniejsze – wyjaśnia Waszkowski.

Zgodnie z wynikami badań Confidence Index w 2019 r. 52 proc. Polaków deklarowało, że od czasu do czasu chciałoby pracować zdalnie. Dziś home office to standrad dla setek firm i tysięcy pracowników. I choć początkowo takie rozwiązanie cieszyło, tak jak pokazują międzynarodowe badania praca zdalna dostarcza także sporo problemów.

Z badania „State of Remote Raport 2020” wynika, że 20 proc. osób pracujących poza biurem ma problemy z utrzymaniem efektywnej komunikacji z członkami zespołu, kolejne 20 proc. zmaga się z uczuciem osamotnienia. Poważnym utrudnieniem w trakcie home office może być także poczucie, że w pracy jesteśmy niemal całą dobę. Problem z rozgraniczeniem czasu na obowiązki zawodowe i relaks deklaruje aż 18 proc. badanych. Z kolei 12 proc. zaznacza, że ma trudności z utrzymaniem skupienia na obowiązkach zawodowych w domu.

Według sondażu Ariadny z marca 2020 r. blisko 30 proc. Polaków korzystających z pracy zdalnej przyznaje, że obowiązki zawodowe podczas home office pochłaniają więcej czasu niż w biurze. Część aktywnych zawodowo Polaków szuka odpowiedzi na pytanie „jak pracować zdalnie?”. Popularność tego hasła w wyszukiwarce Google od 15 marca 2020 r. o 100 proc. przebiła sumę zapytań z poprzednich 12 miesięcy.

MultiSport nie tylko na basenie czy siłowni

Naprzeciw potrzebom pracownikom wychodzi między innymi program MultiSport.

- Aby wesprzeć samopoczucie i efektywność pracowników, a także odpowiedzieć na potrzeby pracodawców Program MultiSport rozszerzył swoją ofertę online o dodatki przydatne w trakcie home office. To głównie materiały edukacyjne z zakresu ergonomii pracy zdalnej, redukcji stresu czy rozwoju kompetencji miękkich. Osoby, które łączą obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi, docenią inspirujące poradniki z propozycjami zabaw dla najmłodszych domowników. Istotnym elementem oferty są także aktywności wspierające czas wolny, takie jak darmowy dostęp do biblioteki ebooków i audiobooków – wyjaśnia Adam Waszkowski.

Analizy popularności haseł w wyszukiwarce Google pokazują, że tego potrzebują zamknięci w domach pracownicy. W marcu 2020 popularność haseł „ćwiczenia w domu” i „kursy online” w wyszukiwarce internetowej wzrosła o 200 procent (w porównaniu ze statystykami z marca 2019 r.).

Sport i zdrowie

Jednym z najbardziej pożądanych benefitów w najbliższym czasie będą także działania ukierunkowane na ochronę zdrowia. Z badań grupy Extensis wynika, że w 2020 roku z puli pięciu trendów związanych z benefitami pracowniczymi aż dwa dotyczą zdrowia pracowników. Jak podaje Extensis, pracownicy oczekują od firm szeroko rozumianego doradztwa medycznego. Dodatkowo w ciągu najbliższych dziesięciu lat na znaczeniu będą zyskiwać i tak już w tej chwili istotne benefity związane z zapewnieniem prywatnej opieki medycznej.

- Przewidujemy, że popularność rozszerzonego benefitu prywatnej opieki medycznej, czyli usługi assistance medycznego, będzie w następnych latach rosła. Z jednej strony będzie miało na to wpływ wejście na rynek młodego pokolenia, dla którego ważna jest „opiekuńcza” strona pracodawcy, a z drugiej pewien precedens, którego obecnie jesteśmy świadkiem, czyli rosnąca potrzeba zdalnego konsultowania się z personelem medycznym – komentuje Joanna Nadzikiewicz z firmy April.

Istotnym benefitem zdrowotnym, patrząc na skalę problemu z jakim przychodzi nam się mierzyć, jest także wsparcie psychologiczne dla pracowników. Z raportu „Bez stresu! Jak wspierać kondycję psychiczną pracowników” wynika, że na wsparcie w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa liczyło 45 proc. polskich pracowników.

Opieka nad dziećmi

Kolejnym wsparciem dla pracowników, szczególnie rodziców, są wirtualne zajęcia dla dzieci. Te pozwalają choć na kilka godzin zająć dzieci czymś kreatywnym, często zastępując zajęcia w żłobku, przedszkolu czy szkole.

Taką formę benefitu, o czym informowaliśmy już na łamach PulsHR, proponują m.in. Robert Bosch czy Nationale Nederlanden.

- Dzieci z natury potrzebują interakcji i rozmowy. Podczas zajęć uczestnicy mogą liczyć na możliwość dyskusji, wymiany opinii, wspólnej zabawy i interakcji z prowadzącymi zajęcia. To bardzo ważne, gdyż po pierwsze zaspokaja potrzeby dzieci, których domowa kwarantanna nie jest w stanie spełnić. Po drugie daje szansę na utrzymanie ich uwagi przez dłużysz czas. Jest to szczególnie ważne w przypadku pracy zdalnej, która trwa tyle samo, co praca w biurze, czyli 8 godzin – wyjaśnia Paulina Janiak, prezes firmy organizującej wirtualne zajęcia dla dzieci.