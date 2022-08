Accenture z nową kampanią EB. Film wyświetlono już ponad 11 mln razy

KDS

Accenture w Polsce z początkiem wakacji zaprezentowana nową kampanię employer brandingową promującą wartości organizacji. Jej głównym elementem jest film, który został nagrany z udziałem pracowników w biurach Accenture w Warszawie. W ten sposób firma chce poprawić rozpoznawalność swojej marki wśród potencjalnych pracowników. Film promujący Accenture wśród potencjalnych kandydatów wyświetlono już ponad 11 mln razy. (fot. Screen YouTube)

Kampania „Technologia nie buduje granic” wystartowała 25 czerwca potrwa do końca sierpnia.

Tylko do końca lipca film, czyli kluczowy element kampanii w mediach społecznościowych wyświetlono ponad 11 mln razy.

Skierowany do potencjalnych pracowników przekaz bazuje na stwierdzeniu, iż technologia nie buduje granic, tak samo - jak Accenture.

- Wiemy, że wartości, które pielęgnuje nasza firma, są kluczowym czynnikiem w wyborze miejsca zatrudnienia. Ludzie potrzebują odpowiedniej kultury i środowiska pracy, aby się rozwijać. Accenture to przede wszystkim ludzie, dlatego inwestujemy w szkolenia, przestrzenie, technologie oraz narzędzia i na każdym kroku wspieramy nasz międzynarodowy, zróżnicowany zespół utalentowanych pracowników - komentuje Jakub Smarz, Poland marketing and communication lead w Accenture.

Skierowany do potencjalnych pracowników przekaz bazuje na stwierdzeniu, iż technologia nie buduje granic, tak samo - jak Accenture. Organizacja systematycznie i konsekwentnie realizuje strategię inkluzywności i różnorodności poprzez dążenie do równości płci oraz różnorodności etnicznej i rasowej w miejscu pracy, wsparcie osób niepełnosprawnych i przedstawicieli społeczności LGBTQ+ oraz priorytetowe traktowanie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia pracowników. Kampania była poprzedzona badaniami fokusowymi metodą wywiadów, podczas których skonfrontowano i zweryfikowano pomysł na kampanię z grupami docelowymi.

Już 11 milionów wyświetleń, a kampania trwa

Do końca lipca opublikowany na oficjalnym profilu Accenture Poland na YouTube film, który jest kluczową częścią kampanii, został wyświetlony blisko milion razy. W ramach kampanii realizowane są działania promocyjne na Linkedinie, Instagramie oraz Facebooku. Accenture wkroczyło również do świata TikTokerów, gdzie do końca lipca film został wyświetlony ponad 5,3 mln razy.

Komunikacja w mediach społecznościowych została wsparta retargetingiem i działaniami programmatic. Kampania była wyświetlona w programmaticu prawie 2 mln razy przez ponad 1 milion osób.

Udział użytkowników oglądających całe wideo w niektórych kanałach wynosi 54,80 proc. Za pośrednictwem wszystkich kanałów do końca lipca kampanię wyświetlono w sumie prawie 11 mln razy. Stworzenia koncepcji i realizacji materiału video na zlecenie Accenture podjęła się agencja Black Rabbit. - Realizacja spotu dla Accenture była dla nas wielką frajdą, ale i wyzwaniem, bo zależało nam, żeby przekazać ideę różnorodności nie tylko w warstwie scenariuszowej, lecz również formalnej. Chcieliśmy, by odbiorca nie tylko o niej usłyszał, ale zobaczył ją i poczuł. Dlatego stworzyliśmy filmowy patchwork uszyty z najrozmaitszych technik: od prostych grafik w różnych stylach, przez animacje, 3D, wykorzystanie stocków video oraz standardową realizację filmową. Wszystko po to, żeby powstał film, który na każdym poziomie mógł zaangażować odbiorcę i jak najlepiej oddać czym jest dla nas różnorodność - mówi Wojtek Jeżowski, CEO & creative head w Black Rabbit.

