500+ dla pracowników. Pomysł pracodawców na nowy benefit

Pracodawcy zrzeszeni w Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) zdradzili swój pomysł na poprawę relacji z pracownikami oraz na uratowanie gospodarki. Chcą, by rząd zapewnił pracownikom kwotę 560 zł miesięcznie na posiłek finansowany przez pracodawcę. Kwota ta miałaby być zwolniona z PIT i ZUS.

Autor:KDS

• 20 paź 2020 14:34





Obecnie z kart i bonów żywieniowych w Polsce korzysta 3 proc. uprawnionych. (Fot. Pixabay)

FPP rekomenduje, by rząd w rozporządzeniu zapewnił pracownikom kwotę 560 zł miesięcznie na codzienny posiłek finansowany dobrowolnie przez pracodawcę.

Taka kwota powinna być zwolniona z podatku PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Dzięki temu pracownicy uzyskają dodatkową siłę nabywczą, pracodawcy element motywacyjny, a skarb państwa dodatkowe wpływy z VAT i CIT.

Obecnie pracodawca może zapewnić dobrowolnie pracownikowi benefit w postaci posiłków i artykułów spożywczych, wykorzystując do tego karty lub bony żywieniowe (z pominięciem przypadków, w których jest to jego obowiązek wynikający z przepisów) – jednak zwolnienie tych świadczeń ze składek może być jedynie do kwoty 190 zł miesięcznie. Limit ten nie był zmieniany od 2004 r. – w przeliczeniu na dzień roboczy zwolnienie wynosi zaledwie ok. 9 zł. Teraz przedsiębiorcy wystosowali apel, by podnieść ten limit.

Jak podaje FPP, obecnie z kart i bonów żywieniowych w Polsce korzysta 3 proc. uprawnionych ze względu na nieprecyzyjność przepisów prawnych i niską kwotę zwolnienia. W krajach Unii Europejskiej, gdzie benefity te korzystają z szerszego zakresu zwolnienia ze składek oraz PIT – np. Belgii, Słowacji, Rumunii – udział pracowników korzystających z kart lub bonów żywieniowych przekracza średnio 30 proc..

- Prawne umocowanie żywieniowych przedpłaconych kart i bonów jako sposobu realizacji świadczeń celowych w zakresie posiłku dla pracowników jest bardzo potrzebne. Dobrowolne zapewnienie pracownikom możliwości zakupu właściwych produktów przez pracodawcę, za pośrednictwem kart i kuponów żywieniowych, wpłynie pozytywnie na ich zdrowe, regularne posiłki w pracy, a skarbowi państwa przyniesie dodatkowe wpływy. Takie działanie zabezpieczy także wydatkowanie środków finansowych jedynie na terenie Polski. Bon 500 + na posiłki powinien być wolny od PIT i ZUS - podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

