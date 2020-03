100 miejsc stażowych w 40 firmach

Program Kariera to największy niezależny program płatnych staży w kraju, organizowany od 16 lat przez Polską Radę Biznesu. Z roku na rok jego popularność rośnie.

W tym roku dla studentek, studentów i absolwentów, ponad 40 firm przygotowało ponad 100 ofert stażowych.

Dla młodych to unikalna szansa zdobycia doświadczenia zawodowego. Dla firm możliwość pozyskania cennych kandydatów do pracy.

- Pracownik z potencjałem, który ma szansę przez lata wypracowywać wartość dla przedsiębiorstwa, jest na wagę złota. Szczególnie teraz, gdy firmy muszą walczyć o najlepszych jak nigdy dotąd. Dlatego warto od początku kształtować przyszłych liderów, pokazywać im, na czym polega nasz biznes i dawać szanse rozwoju. Inaczej szybko mogą je znaleźć u naszej konkurencji – mówi Marian Owerko, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, twórca i szef Programu Kariera. – Znam managerów, którzy swoją ścieżkę zawodową zaczynali od Programu Kariera. Firmom udział w tym programie się po prostu opłaca.

Wśród wielu pracodawców pokutuje przekonanie, że staż powinien być bezpłatny, bo stażysta czy stażystka wynoszą w zamian doświadczenie, a sama firma niewiele zyskuje. Tymczasem, jak pokazuje kilkanaście lat doświadczenia programu, płacenie za staże przez firmy przynosi efekty. Wielu absolwentów wiąże się z firmami na stałe zostając stałymi pracownikami, a wszyscy stają się ambasadorami marek i promują je w swoich środowiskach i wśród potencjalnych przyszłych uczestników programu.

– Jeśli dodamy do tego przemyślany program stażu, który dodatkowo jest regularnie oceniany przez uczestników, to nie dziwi, że co czwarty uczestnik programu wiąże się z firmą, w której miał praktyki – mówi Owerko. Dlatego, jak podkreśla szef Programu Kariera, firmy nie protestowały przed zwiększeniem wynagrodzenia do 3500 złotych miesięcznie, bo to niewielki koszt za lojalnego pracownika.

Uczestnikami Programu Kariera są najlepsi studenci i absolwenci z całej Polski. By do nich dotrzeć, organizatorzy współpracują z blisko trzystoma uczelniami, prowadzą kampanię w mediach społecznościowych i angażują ambasadorów Programu Kariera. Firmy mogą dzięki temu znaleźć kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Wymogi przy niektórych stażach są wysokie: na przykład perfekcyjny język angielski, doświadczenie w dziale M&A czy konieczność przeprowadzki do mniejszych miejscowości.

- Wykorzystujemy efekt skali, przez co łatwiej nam zbudować rozpoznawalność wśród młodych ludzi. I w ten sposób docieramy do najlepszych. Dla firm to bardzo atrakcyjny sposób nawiązania współpracy z tą grupą – tłumaczy dr Małgorzata Durska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Rady Biznesu.

Małgorzata Durska zwraca uwagę, że bardzo często najlepszymi kandydatami wcale nie są osoby z największych ośrodków akademickich. Studenci i absolwenci z mniejszych miejscowości potrafią często doskonale poradzić sobie merytorycznie i na ogół są silnie zmotywowani do pracy.