Znasz język niemiecki? Bez problemu znajdziesz pracę

Znajomość języków obcych to dzisiaj podstawowy argument dający przewagę w znalezieniu bardziej atrakcyjnej pracy. Posługiwanie się jednym językiem obcym to właściwie obowiązek.

Eksperci HRK przeanalizowali prowadzone procesy rekrutacyjne pod kątem popularności wybranych języków obcych. Z badania wynika, że angielski to obecnie podstawa wszystkich rekrutacji. 79 proc. pracodawców oczekuje od kandydatów znajomości tego języka na poziomie C1/C2.

Jednak oczekiwania rosną. Aż 40 proc. pracodawców wymaga znajomości słownictwa biznesowego czy technicznego. Aspekt ten jest szczególnie ważny w firmach, gdzie codzienna komunikacja ma charakter międzynarodowy lub praca wymaga działania na dokumentach technicznych sporządzanych w obcym języku. Język angielski jest również traktowany na równi z poziomem języka ojczystego zwłaszcza w branży SSC/BPO.

Drugi język to już niezaprzeczalny atut. Osoby, które mogą pochwalić się znajomością dwóch języków obcych, zarabiają o 30 proc. więcej niż ci, którzy posługują się jednym językiem. Wraz ze wzrostem inwestycji pochodzących z krajów niemieckojęzycznych na znaczeniu jako drugi język zyskuje niemiecki. Obecnie ponad 2/3 firm, z niemieckim kapitałem, w ogłoszeniach o pracę podaje wymóg bardzo zaawansowanej, zaawansowanej lub profesjonalnej znajomości języka niemieckiego. Tego typu zapis możemy spotkać na stanowiskach m.in. związanych z obsługą klienta, tzw. call center - czytamy w najnowszym raporcie Pro Progressio „Nauczanie języka niemieckiego i zapotrzebowanie na osoby niemieckojęzyczne na rynku pracy”.

- Najczęściej znajomości języka niemieckiego poszukują pracodawcy z branży finansów, księgowości, obsługi klienta, HR oraz wsparcia IT. Ze względu na brak pracowników z tą umiejętnością, oferowane wynagrodzenie bywa naprawdę atrakcyjne - mówi Ewa Trojak, ekspert HRK SSC/BPO

Wynagrodzenie zależne jest od branży – najlepiej opłacani są specjaliści IT, specjaliści z branży finansowej oraz księgowości. Na jego wysokość wpływ ma staż pracy oraz lokalizacja. Wyłączając stanowiska z branży IT, specjalista w Warszawie może liczyć na wynagrodzenie powyżej 6 000 zł brutto, a starszy specjalista nawet do 10 000 zł brutto. Z kolei w Krakowie, Gdańsku czy Poznaniu stawki te mogą być niższe, ale wraz z upływem czasu będą się one zrównywać z tymi oferowanymi w stolicy.

Zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością języka niemieckiego wciąż będzie rosnąć. Jakość usług świadczona przez zlokalizowane w Polsce centra usług wspólnych jest obecnie bardzo wysoko oceniania, przez co polski rynek wciąż jest atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów, nawet pomimo rosnących kosztów pracy.

Warto też wspomnieć, iż osoby, które biegle posługują się kilkoma językami obcymi szybciej znajdują pracę i mogą liczyć na atrakcyjniejsze zarobki. Coraz więcej firm z takich państw jak Chiny, Indie, Japonia i Brazylia otwiera swoje oddziały w dużych polskich miastach. Dlatego też warto rozważyć naukę języków tzw „egzotycznych”.

