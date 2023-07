Znajomość języków to już nie ewenement, a standard w polskich firmach

Znajomość języka obcego to coraz powszechniejsza umiejętność. Ponad połowa pracowników przyznała, że w swoim miejscu pracy współpracowała z cudzoziemcami. Jakie perspektywy zawodowe daje znajomość języków obcych? Dodatek językowy nadal nie jest normą. Oferuje go 14 proc. firm.

Zdecydowany prym pod tym względem wiedzie oczywiście język angielski - 88 proc. pracujących Polaków deklaruje znajomość języka angielskiego, w tym 60 proc. respondentów deklaruje jego znajomość na poziomie przynajmniej średnio zaawansowanym. Dla porównania w podobnym stopniu językiem rosyjskim porozumiewa się 21 proc. pracujących Polaków (głównie grupa wiekowa 45-65 lat), niemieckim 15 proc., a hiszpańskim, francuskim czy ukraińskim już tylko po 3 proc., jeszcze mniejszy odsetek - włoskim, chińskim, holenderskim czy arabskim.

Grafika: badanie Pracuj.pl - Języki obce w kontekście kariery

- Poziom umiejętności językowych w Polsce bardzo się zmienił. Mamy coraz więcej osób, które znają język bardzo dobrze, swobodnie prowadzą konwersację - mówiła w rozmowie z PulsHR.pl Teresa Sielawa, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Nexteer Automotive Poland.

Znaczenie kompetencji językowych na rynku pracy

Wraz ze wzrostem liczby pracowników z zagranicy rośnie również rola umiejętności komunikowania się w obcych językach. Środowisko to jest coraz bardziej zglobalizowane, a procesy firmowe coraz częściej wymagają interakcji z osobami z zagranicy. Ale czy to założenie znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości?

Badania Pracuj.pl pokazują obraz nieco inny od oczekiwanego. Okazuje się, że mimo postępującej globalizacji ponad połowa badanych (55 proc.) nie dostrzega istotnego wzrostu skali współpracy z zagranicznymi klientami w ciągu ostatnich pięciu lat. Co więcej, zaledwie 24 proc. badanych Polaków zaobserwowało większe umiędzynarodowienie procesów biznesowych i wzmożone wykorzystanie języków obcych w ich codziennej pracy.

- Dla wielu z kandydatów zdolność do posługiwania się językiem obcym jest jedną z kluczowych kompetencji, jakie muszą dziś posiadać. Więcej niż co piąty pracownik jest z kolei zdania, że bez znajomości języka obcego nie miałby szansy na zatrudnienie na obecnym stanowisku. A 15 proc. jest przekonanych, że to właśnie język obcy otworzył im drogę do awansu - komentuje wyniki badania HR dyrektorka w Grupie Pracuj Agnieszka Bieniak.

Jak dodaje, z jednej strony wyniki pokazują, że umiejętność posługiwania się językiem obcym, szczególnie angielskim, jest istotna dla pracodawców na etapie rekrutacji. Jednakże po zatrudnieniu wykorzystanie umiejętności językowych często nie jest tak kluczowe, co wskazuje na pewien rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami a praktyką. Z drugiej strony badania wykazały, że tylko 19 proc. kandydatów otrzymało ofertę pracy głównie ze względu na znajomość języka obcego.

Jak wynika z badań Pracuj.pl, już ponad 56 proc. Polaków miało okazję współpracować z ludźmi z różnych stron świata. (fot. Pxhere)

- W praktyce rekruterzy wydają się skupiać na specjalistycznych umiejętnościach zawodowych, co sugeruje, że równocześnie z umiejętnościami językowymi kandydaci powinni dbać o rozwój w innych kluczowych obszarach - komentuje.

Jednak znajomość języka może bardziej zacząć się opłacać w kolejnych latach pracy. Jest wyraźnym atutem w dłuższej perspektywie zawodowej i to ona może przyczynić się do awansu i wpływać na wynagrodzenia pracowników. 4 na 10 respondentów jest przekonanych, że umiejętność posługiwania się językiem obcym ma wpływ na wysokość wynagrodzenia, odwrotne zdanie ma 28 proc. respondentów. Co więcej, dla 39 proc. badanych każdy dodatkowy język poza angielskim to szansa na lepsze zarobki. Bez wątpienia języki obce są zdaniem respondentów atutem na rynku pracy.

Dodatek językowy do pensji nie jest w Polsce normą

Wyższe kwalifikacje - także językowe - powinny przełożyć się na wyższe wynagrodzenie. Mimo to tylko 14 proc. respondentów deklaruje, że ich pracodawca oferuje tzw. dodatek językowy do pensji.

Jednak 58 proc. kandydatów chętniej aplikowałoby na ofertę, która zachęca do nauki języka obcego poprzez zapewnienie wyższego wynagrodzenia po uzyskaniu certyfikatu językowego. Warto zaznaczyć, że 55 proc. kandydatów chętniej wybierze ofertę pracy, jeśli otrzymają urlopy szkoleniowe (dni wolne) przeznaczone na podnoszenie kompetencji językowych.

Grafika: badanie Pracuj.pl - Języki obce w kontekście kariery

Ponad połowa badanych pracowników (57 proc.) wskazuje, że ich pracodawcy nie oferują finansowania nauki języka obcego. Pracodawcy powinni zwrócić na tę kwestię szczególną uwagę między innymi ze względu na to, że brak możliwości rozwoju jest drugim najczęściej podawanym powodem do poszukiwania nowej pracy (28 proc.).

Większość Polaków (53 proc.) poświęca średnio 8 godzin dziennie na obowiązki zawodowe, co rodzi pytanie - czy lekcje języka obcego muszą odbywać się poza godzinami pracy? 6 na 10 respondentów twierdzi, że możliwość nauki języka obcego w ramach godzin pracy zwiększa skłonność do aplikowania na stanowisko pracy do firmy, która to umożliwia.

Wymóg znajomości angielskiego nie oznacza jednak, że ci, którzy nie posługują się angielskim na poziomie wyższym niż B2 (wyższy średnio zaawansowany stopień znajomości angielskiego), mają mniejsze szanse na zdobycie tu pracy.

- Jeśli potrzebujemy, by dany pracownik jak najszybciej podniósł swoje kompetencje językowe, organizujemy wówczas kursy indywidualne w trybie ekspresowym. Jeśli ktoś świetnie porusza się w angielskim w piśmie, jednak ma blokadę w rozmowie, organizujemy kursy grupowe, by przełamać tę blokadę. Sama praca daje duże możliwość, bo łączymy teorię i praktykę - twierdzi Teresa Sielawa z Nexteer Automotive Poland.

