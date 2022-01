Zmienia się sposób pracy. Menedżerowie nie mają złudzeń

Pandemia pokazała, że elastyczność, nauka przez całe życie, rozwój kompetencji są bardzo istotne. Czy upskilling i reskilling wpiszą się w trendy 2022? Czy przebranżowienie będzie popularnym zjawiskiem? Zapytaliśmy o to 12 menedżerów, którzy nie mają wątpliwości, że dokładnie tak będzie. - Dziś praktycznie nie zdarza się, aby pracownik spędził swoje zawodowe życie na jednym stanowisku. I nie powinno to dziwić - to znak czasu - przekonuje Stanisław Ból, dyrektor personalny ArcelorMittal Poland. Przeczytajcie, co o nauce w świecie VUCA sądzą m.in. Ewa Boguszewska, dyrektor Biura Zarzadzania Zasobami Ludzkimi w PKP Intercity, Justyna Szumińska, human capital manager w Kamikaze Altavia Group czy Iwona Grochowska, CEO Nais.

Autor: Katarzyna Domagała-Szymonek

• 24 sty 2022 0:01





Stanisław Ból, dyrektor personalny ArcelorMittal Poland

W ArcelorMittal Poland „reskilling” – stosujemy na dużą skalę. Początkiem większości procesów rekrutacyjnych jest rekrutacja wewnętrzna – najpierw szukamy odpowiednich kandydatów na dane stanowisko wśród naszych pracowników. Ze względu na zmianę konfiguracji naszych instalacji i skoncentrowanie produkcji surowcowej w naszym oddziale w Dąbrowie Górniczej, w tym roku aż 400 pracowników zmieniło miejsce pracy w ramach rekrutacji wewnętrznej.

Oczywiście wymaga to od nich otwartości na zmiany i gotowości do przekwalifikowania się, aby przygotować się do nowej roli. Żadna zmiana nie jest łatwa, dlatego wsparcie udzielone przez pracodawcę jest kluczowe. Nam z kolei zależy na tym, żeby doświadczeni pracownicy z nami pozostawali.

Z myślą o rozwoju naszych pracowników wiosną 2019 roku otworzyliśmy w Dąbrowie Górniczej Kampus ArcelorMittal University, czyli nowoczesne centrum szkoleniowe. Mogą z niego korzystać wszyscy pracownicy ArcelorMittal Poland i spółek zależnych. Powierzchnia centrum szkoleniowego wynosi 1600 m kw. Działa tutaj 10 kompleksowo wyposażonych sal szkoleniowych. Powołaliśmy specjalny zespół zajmujący się wsparciem pracowników w przekwalifikowaniu się. Ale dużą wagę przykładamy także do szkoleń umożliwiających naszym pracownikom doskonalenie umiejętności, które już posiadają.

Dziś praktycznie nie zdarza się, aby pracownik spędził swoje zawodowe życie na jednym stanowisku. I nie powinno to dziwić – to znak czasu. Zmienia się świat, zmienia się technologia, zmienia się sposób pracy – VUCA w czystej postaci. Nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że tempo zmian w hutnictwie nigdy nie było tak duże – przed nami ogromne wyzwanie związane z koniecznością dekarbonizacji naszych procesów. Oczywiście nie dokona się ona z dnia na dzień, ale te dwie cechy: otwartość na zmiany i chęć zdobywania nowych umiejętności będą w tym procesie kluczowe.

