Zdalne staże to za mało. Studenci chcą pojawiać się w firmach

Mogłoby się wydawać, że studenci mający odbywać staż będą chcieli robić to wyłącznie zdalnie. Jak się jednak okazuje, preferują inną formę i kontakt ze współpracownikami chociaż okazjonalnie. Duża część jest też zgodna, że uczelnia nie przygotowała ich do pracy.

W bieżącym roku, osoby ubiegające się o uczestnictwo w Programie Kariera, inicjatywie stażowej dla studentów i absolwentów, którą Polska Rada Biznesu prowadzi już od dwóch dekad, zostali zapytani o preferowaną przez nich formę praktyk. Odpowiedzi na to pytanie udzieliło ponad 5000 osób z różnych regionów Polski, które aplikowały do udziału w Programie Kariera.

Najbardziej preferowaną opcją stażu okazała się hybryda polegająca na równomiernym podziale czasu między pracą w firmie a wykonywaniem zadań zdalnie (27 proc. badanych). 22 proc. młodych osób zaznaczyło, że preferują model, w którym większa część okresu stażowego odbywa się w siedzibie firmy, a tylko jedna czwarta pracy jest wykonywana zdalnie. Niemal co dziesiąty kandydat (ok. 10 proc.) opowiadał się za w pełni stacjonarnym stażem.

- Ideą stażu jest zdobycie know-how i poznanie, jak pracuje firma. Najefektywniej to zrobić, będąc na miejscu i obserwując koleżanki i kolegów przy pracy, zadając pytania i próbując własnych sił. To także umożliwia kontakt z menedżerami oraz poznawanie innych działów firmy niż ten, w której młoda osoba jest zatrudniona. Dzięki temu może sobie wyrobić wyobrażenie o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i zyskać na nie szerszą perspektywę – tłumaczy twórca i szef Programu Kariera oraz wiceprezes Polskiej Rady Biznesu Marian Owerko, który jest także prezesem spółki Foodwell (d. Bakalland).

Potwierdzenie tego znajduje odzwierciedlenie w odpowiedziach na następne pytanie. Według 55 proc. ankietowanych, kontakt z zespołem, w którym odbywają staż, jest niezwykle istotny, natomiast dla kolejnych 37 proc. ma to raczej duże znaczenie. Ogólny kontakt z pracownikami w firmie jest uważany za mniej istotny przez badanych. Około 52 proc. uznało go za raczej ważny, a 27 proc. za bardzo ważny. Co szósty ankietowany nie miał jednoznacznego stanowiska w tej kwestii.

Pracodawcy coraz bardziej dostosowują się do oczekiwań studentów i absolwentów, oferując możliwość wykonywania zadań stażowych także poza siedzibą firmy. Jednak z punktu widzenia zdobywania nowych umiejętności, zwłaszcza tych miękkich, takich jak umiejętność pracy zespołowej czy nawiązywania relacji z klientami, staże zdalne nie są zbyt praktyczne - podkreśla Jakub Święcicki, assistant director i team leader w Rothschild &Co.

Staże zdalne i hybrydowe to nie tylko zalety. Studenci wskazują na pewne minusy tych rozwiązań

Osoby ubiegające się o staże w Programie Kariera wskazują zarówno pozytywne, jak i negatywne strony odbywania praktyk poza siedzibą firmy. Wśród negatywów wymieniają trudności z odczuwaniem atmosfery firmy oraz utrudnionym przepływem informacji – takie odpowiedzi podało odpowiednio 44 proc. i 24 proc. uczestników badania. Na trzecim miejscu znalazła się organizacja pracy zdalnej, która czasami sprawia trudności młodym stażystom.

Jako pozytywne strony stażowania poza siedzibą firmy kandydaci podkreślają przede wszystkim oszczędność czasu związaną z dojazdami – taką opinię wyraził co czwarty badany (26 proc.). Wyniki dodatkowych odpowiedzi wskazują, że stażyści preferują przeznaczanie tego czasu na rozwijanie się lub nawet pracę, taką jak rozwiązywanie trudnych zadań lub wspieranie innych. Elastyczna organizacja pracy, jak stwierdziło również 24 proc. osób, jest kolejnym atutem. To szczególnie istotne dla studentów, którzy widzą w tym szansę na harmonijne połączenie stażu i nauki. Co piąty respondent zauważył korzyści finansowe związane z oszczędnościami na dojazdach i posiłkach, a także z uniknięciem kosztów związanych z przeprowadzką lub wynajmowaniem mieszkania w innym mieście. 16 proc. badanych doceniło możliwość wykonywania stażu z dowolnego miejsca dla dowolnej firmy na świecie.

– Na samym początku stażu ustaliliśmy grafik: kiedy jestem w firmie, a kiedy pracuję poza nią. To ważne, bo pracy zdalnej też trzeba się nauczyć. Jednak to obecność na miejscu pozwala na bieżąco dopytać o pewne sprawy czy nauczyć się najlepszych praktyk, które często polegają na zwracaniu uwagi na detale – mówi Yaroslav Schevchenko, student Akademii Finansów i Biznesu Vistula, który odbywa swój staż w Dziale Zakupów firmy Foodwell.

Czy studenci korzystają z programów stażowych, bo z zajęć na uczelni nie wynoszą praktycznej wiedzy i umiejętności?

Tylko jedna trzecia studentów ma pozytywne doświadczenia związane z uczelnią. Instytucje szkolnictwa wyższego stoją obecnie pod presją, by zwiększyć zaangażowanie studentów i wsparcie w nauce, a także lepiej przygotować ich do rynku pracy.

Raport "Connected Student" firmy Salesforce z 2022 roku, przeprowadzony wśród studentów i specjalistów z sektora edukacji wyższej na całym świecie, ukazuje potrzebę ewolucji instytucji szkolnictwa wyższego. Z analizy wynika, że niemal połowa (47 proc.) studentów wybiera uczelnię na podstawie perspektyw zawodowych, jednak tylko 11 proc. czuje się dobrze przygotowanymi do pracy.

Jedna trzecia badanych studentów ocenia swoje doświadczenia z nauką na uczelni pozytywnie. Zaledwie 2 proc. studentów, którzy mieli negatywne doświadczenia w tym zakresie, uważa, że ogólne wrażenia ze studiów były bardzo dobre.

Prawie połowa (48 proc.) studentów przewiduje, że ich kwalifikacje będą istotne dla kariery tylko przez pięć lat lub krócej po ukończeniu studiów. Również połowa (49 proc.) studentów oczekuje, że uczelnia zapewni umiejętności i wiedzę związane z pracą, zarówno online, jak i stacjonarnie.

Podobny odsetek respondentów twierdzi, że ich uczelnia mogłaby wspierać ich w ciągłym uczeniu się poprzez darmowe kursy po ukończeniu studiów. Dodatkowo 40 proc. studentów chciałoby, aby uczelnie oferowały warsztaty dotyczące praktycznych umiejętności związanych z rozwojem kariery zawodowej.

– Przez to, że szkoły wyższe nie przygotowują studentów do pracy, młodzi korzystają z platform e-learningowych. To nowy, ogólnoświatowy trend. Najlepsze uczelnie, takie jak Harvard, organizują kursy, które pozwalają studentom zdobyć certyfikat. Ten jest z kolei przepustką do pracy w międzynarodowych korporacjach. Trend ten jest wyzwaniem dla uczelni. Studia nie dość, że trwają kilka lat, to jeszcze dają zdecydowanie mniej korzyści niż kiedyś. Studenci coraz więcej pracują i przez to coraz mniej czerpią z samego procesu studiowania. Za chwilę dodatkowo okaże się, że uczelnie nie uczą kluczowych z perspektywy rynku pracy kompetencji – uważa dr hab. Katarzyna Śledziewska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl