Zawodówka to nie jest już szkoła drugiego wyboru. Czasy się zmieniły

- W przypadku mojej szkoły trudno o takie spostrzeżenie. Jesteśmy szkołą techniczną z ponad 90-letnią tradycją, która nigdy tak naprawdę nie miała problemów z naborem. - Natomiast faktycznie obserwujemy od kilku lat problem z naborem do szkół branżowych. Wiem, że samorządy bardzo ciężko pracują nad tym, by uatrakcyjnić szkolnictwo zawodowe. Ale czy ten trend się odwrócił? W mojej ocenie niekoniecznie - komentuje sytuację w edukacji dyrektor Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych Aneta Łosiewicz.

Zaznacza jednak, że osoby, które decydują się na naukę w technikum, muszą wiedzieć, że jest to bardzo trudna szkoła. Opracowywane są w niej wszystkie zagadnienia, które są omawiane w liceum ogólnokształcącym i które są wymagane do napisania egzaminu maturalnego. Równocześnie uczniowie przygotowują się do egzaminów zawodowych, które sprawdzają ich poziom wiedzy z przedmiotów zawodowych.

Branżowe centra umiejętności stały się faktem. Czy zachęcą do nauki zawodu?

Kolejnym pomysłem, jaki resort edukacji ma na ożywienie sytuacji w szkołach zawodowych, jest utworzenie nowych instytucji, czyli branżowych centrów umiejętności (BCU). Nowelizacja tej ustawy została przyjęta w lipcu, a we wrześniu podpisał ją prezydent Andrzej Duda.

BCU to ogólnopolskie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania, dostępne dla uczniów, studentów, doktorantów, pracowników branż i innych uczących się osób, głównie dorosłych. Czy rzeczywiście zwiększą zainteresowanie nauką w szkołach branżowych?

- Za wcześnie, żeby to komentować. Do tej pory branżowe centra umiejętności już funkcjonowały w naszej szkolnej rzeczywistości. W ich ramach szkoły miały możliwość pisania programów i uzyskiwania środków na ich realizację. Wraz z nowelizacją BCU stały się ośrodkami, które posiadają swoją kadrę, będą kształciły młodych ludzi w danym zawodzie. Czy sprawdzą się? Musimy poczekać z oceną i zobaczyć, jak będą funkcjonowały. Uważam jednak, że każde działanie podejmowane po to, by uatrakcyjnić szkolnictwo zawodowe, by pokazać młodym ludziom, że warto wybrać szkoły uczące zawodu, jest dobre - podsumowuje dyrektor ŚTZN.

I przekonuje: - Szkoła zawodowa to nie jest drugi wybór. Znacznie szerzej niż liceum otwiera drzwi na rynek pracy, na zdobycie nowych umiejętności, kompetencji. Daje większą szansę na odnalezienie się w rewolucji przemysłowej, w Przemyśle 4.0.

