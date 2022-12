Zawodowe pewniaki na studiach? Te kierunki warto wybrać

Muzyka, film czy teologia, to kierunki, które nie dają dobrych perspekktyw na zawodową przyszłość. (fot. Unsplash/Becca Tapert)

Jeśli myślimy o sprawnym znalezieniu dobrze płatnej pracy zaraz po studiach, to powinniśmy wybrać jeden z tych trzech kierunków: informatyka, marketing oraz ekonomia. Jak wynika z analizy Preply, to właśnie te kierunki są na czele dających najlepsze perspektywy na przyszłość.

Platforma edukacyjna Preply zbadała, jakie kwalifikacje są w Polsce najpopularniejsze, najczęściej wymagane i najlepiej płatne.

Pierwsze miejsce w badaniu jako najlepszy kierunek edukacji zajmują ex aequo kierunki informatyczne, marketingowe oraz ekonomiczne.

Najwyższe zarobki można oczekiwać w branży matematycznej, statystycznej, ekonomicznej, a zaraz po niej w branży analizy danych. Odpowiednio jest to ponad 19 oraz 16 tysięcy złotych miesięcznie.

Ranking Preply oparty na wynikach obejmujących rozwój sektorów pracy, średnie wynagrodzenie, liczbę oferowanych stanowisk, elastyczność, dostępność kierunku studiów i popularność kwalifikacji.

Zawody w branży IT zyskały na popularności, ponieważ rozwój tego sektora z roku 2019 na 2020 wyniósł 2,37 proc., co daje drugi największy wzrost ze wszystkich analizowanych grup. Dodatkowo zawody te cieszą się dużą możliwością pracy zdalnej, która w ostatnich latach jest coraz bardziej pożądana przez pracowników. Na tle innych zawodów stanowiska związane z IT są na trzecim miejscu w rankingu najczęściej dostępnych stanowisk pracy online w Polsce.

- Analizując liczbę kierunków w Polsce, wyłoniliśmy zwycięską grupę. Miejsce pierwsze należy do specjalizacji związanych z medycyną, biomedycyną i pielęgniarstwem. W tej kategorii posiadamy największy wybór uczelni i kierunków w naszym kraju w porównaniu do innych grup zawodowych z naszego badania. Co ciekawe, studia te są również drugim najczęściej wyszukiwanym hasłem w Google na obszarze Polski - wskazują autorzy raportu.

Grafika: Preply

Pod lupę wzięto również liczbę wolnych stanowisk pracy w stosunku do branży czy kwalifikacji. W kategorii inżynierii i robotyki było najwięcej ofert (16 761 stanowisk), co daje jej status zwycięzcy w analizie Preply.

Czego się uczyć? Matematyka, statystyka i ekonomia w cenie