"Zawodowa współpraca" dalej w Częstochowie. Miasto zdobyło 3,7 mln zł

- Projekt łączy potrzeby częstochowskich pracodawców i naszych szkół. Mamy dotację unijną na zacieśnienie tej współpracy. Na to, żebyśmy mogli jeszcze więcej osób przeszkolić, kupić więcej potrzebnego sprzętu do nauki zawodu oraz żeby organizować praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Chcemy tak kształcić uczniów, aby po zakończeniu nauki byli pracownikami poszukiwanymi przez pracodawców - mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Jak dodaje, dzięki nowym środkom kolejne roczniki uczniów podniosą swoje kwalifikacje i będą je dostosowywali do aktualnych potrzeb rynku pracy, tak aby później nie mieć problemu ze znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia.

Pierwsza edycja projektu, na którą przeznaczono 10,1 mln zł, z czego uzyskane dofinansowanie wyniosło ponad 9,5 mln, zakończyła się powodzeniem. Wsparcie otrzymało 2215 uczniów i uczennic, w tym płatne staże odbyło 1164 uczniów i uczennic. Staże realizowane były u ponad 100 pracodawców. W ramach projektu kwalifikacje na specjalistycznych kursach podniosło też 117 nauczycielek i nauczycieli. Doposażono również 50 pracowni praktycznej nauki zawodu w 11 szkołach zawodowych.

- Projekt „Zawodowa współpraca” jest opisywany we wszystkich materiałach Urzędu Marszałkowskiego dotyczących projektów unijnych jako dobra praktyka - podkreśla Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM.

- Trzeba pamiętać, że dużym beneficjentem tego projektu są także częstochowscy przedsiębiorcy, którzy korzystają z niego dwukrotnie: najpierw biorąc sobie młodzież na staże i praktyki finansowane ze środków projektu, a drugi raz - zatrudniając ich już jako absolwentów. Dodam, że z budżetu projektu pokrywamy nie tylko koszty wynagrodzenia osób trafiających na staż, ale również wypłacamy za każdy miesiąc i każdą osobę ryczałt dla firmy, którą może ona przeznaczyć na odtworzenie lub zakup nowych środków potrzebnych do wyposażenia danego stanowiska pracy - dodaje.

Aktualnie trwa projekt "Zawodowa współpraca 2", którego łączna wartość to blisko 4,5 mln a dofinansowanie to ponad 4,2 mln zł (potrwa do końca sierpnia 2021 r.). Ta edycja adresowana jest do 286 uczniów i uczennic z klas I-III branżowych szkół zawodowych i klas I-IV techników oraz 37 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów ogólnych i zawodowych oraz instruktorów i instruktorek praktycznej nauki zawodu. W tej edycji doposażone zostaną 4 pracownie zawodu w częstochowskich szkołach zawodowych.

Teraz miasto zdobyło środki na kontynuację projektu „Zawodowa współpraca” przez kolejne 2 lata. Zdobyte dofinansowanie to blisko 3,7 mln zł, a wartość projektów - blisko 3,9 mln zł. Są to trzy projekty stanowiące kolejne trzy edycje projektu wspierającego częstochowskie szkolnictwo zawodowe, które będą realizowane równolegle od września br. do końca sierpnia 2022 r.

W tym okresie zorganizowane zostaną m.in. płatne staże, kursy zawodowe i zajęcia specjalistyczne dla blisko 500 uczniów i uczennic z klas I-III branżowych szkół zawodowych i klas I-IV techników, a także 45 osób z kadry nauczycielskiej przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zakładane jest też doposażenie 31 pracowni zawodu i zakup pomocy dydaktycznych. Z projektów skorzysta 6 szkół, a wsparcie dotyczyć będzie 12 zawodów, których specjaliści są poszukiwani na rynku pracy.

Na współpracę na linii edukacja - firmy liczy również KGHM Polska Miedź. Spółka podpisała umowę o kształceniu dualnym z Uczelnią Jana Wyżykowskiego. Współpraca będzie dotyczyła studiów inżynierskich kierunku Górnictwo i geologia w trzech specjalizacjach: Techniki eksploatacji złóż, Maszyny i urządzenia górnicze oraz Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż. Spółka oferuje najlepszym studentom program stypendialny, a KGHM jako patron na zakończenie roku akademickiego będzie mogło dodatkowo przyznać jednorazowe stypendium za szczególne osiągnięcia w wysokości 3000 zł dedykowane imiennie jednemu studentowi uczelni.

- Wielu naszych pracowników to absolwenci albo studenci Uczelni Jana Wyżykowskiego. Kształcenie dualne i współpraca między KGHM a uczelnią to dobre połączenie wiedzy i doświadczenia. Dla absolwentów to szansa na karierę, dla spółki potencjalni pracownicy z eksperckim przygotowaniem. To nasi pracownicy, specjaliści w swoich obszarach budują kapitał firmy - powiedział Radosław Stach, wiceprezes zarządu KGHM.