Zatrudniasz lub chcesz zatrudnić pracowników z Ukrainy? Skorzystaj z nowego programu

„Wygraj Rozwój” to program pomocowo-rozwojowy organizowany przez Fundację Totalizatora Sportowego oraz Manpower, którego celem jest długofalowe wsparcie i aktywizacja zawodowo-społeczna uchodźców z Ukrainy w Polsce. Na sierpień został zaplanowany pilotaż projektu, który startuje w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Poznaniu oraz zakłada udział 120 ukraińskich uczestników we wszystkich lokalizacjach łącznie.

Po zakończeniu trzymiesięcznego pilotażu program zostanie rozszerzony także o Gdańsk, a liczba uczestników zostanie dostosowana do lokalnych potrzeb rynku. Docelowo weźmie w nim udział 4000 ukraińskich uchodźców.

– „Wygraj Rozwój”, to nazwa i jednocześnie hasło przewodnie programu, które w pełni oddaje misję Fundacji Totalizatora Sportowego, i któremu przyświeca idea solidaryzmu społecznego. Jesteśmy dumni, że tworzymy przestrzeń, w której będziemy mogli nieść realną pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, w tym udzielanie pomocy społecznej, wpisuje się w DNA naszej Fundacji. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tak wyjątkowego projektu – powiedziała Izabela Wyżga, prezes Fundacji Totalizatora Sportowego.

- Naszym celem jest wsparcie przebywających w Polsce osób z Ukrainy poprzez wyposażenie ich w pożądane przez pracodawców kompetencje. To realne i długofalowe wsparcie, które da im możliwość usamodzielnienia się w Polsce i podjęcia legalnego, wartościowego zatrudnienia – mówi Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower.

Zwraca uwagę na jedną kwestię, bowiem ogromną wartością projektu jest jego elastyczność.

- Oznacza to, że z każdym pracodawcą, który zdecyduje się przystąpić do projektu, współpracujemy indywidualnie, a ofertę szkoleniową skierowaną do kandydatów szyjemy na miarę potrzeb firm. Dbamy o dopasowanie kwalifikacji kursantów do oczekiwań rynku pracy, oferując im szkolenia zawodowe we wskazanych przez pracodawców dziedzinach - wyjaśnia zasady współpracy.

Zaznacza też, że praca nad nowym projektem i współpraca z Fundacją Totalizatora Sportowego idealnie wpisuje się w strategię ich organizacji i jest kontynuacją wsparcia, jakiego w ramach Manpower udzielali uchodźcom z Ukrainy od momentu wybuchu wojny.

- Temat jest nam szczególnie bliski, ponieważ od wielu lat współpracujemy z osobami z Ukrainy, zarówno zatrudniając ich do naszych klientów, jak i współpracując w ramach wewnętrznych struktur firmy - zaznacza szef Manpower.

Szkolenia szyte na miarę

W ramach programu obywatele z Ukrainy otrzymają w pierwszej kolejności dostęp do szkoleń z języka polskiego. Dostanie się do programu daje także możliwość udziału w szkoleniu zawodowym uwzględniającym nabycie pożądanych na rynku umiejętności, jak m.in. prowadzenie wózka widłowego, obsługa kasy fiskalnej lub obsługa komputera. Celem jest odpowiedź na bieżące potrzeby rynku pracy, dlatego projekt zakłada otwartość na rozmowy z firmami, które potrzebują pracowników o innym profilu np. księgowych.

Dla pracodawców udział w programie to możliwość pozyskania pracowników z pożądanymi umiejętnościami, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dla osób zainteresowanych znalezieniem pracy to szansa na zdobycie nowych kompetencji i stabilnego zatrudnienia w Polsce.

Udział w programie jest bezpłatny, a firmy i kandydaci z Ukrainy, którzy są zainteresowani dołączeniem do programu Manpower i Fundacji Totalizatora Sportowego, mogą kontaktować się pod adresem wygrajrozwoj@manpower.pl. Więcej informacji znajduje się też na stronie internetowej programu pod adresem www.wygrajrozwoj.pl.

