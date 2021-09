Zatrudniają zbyt wielu mężczyzn. Oni chcą to zmienić

Trwa nabór do kolejnej edycji programu Dare IT, w ramach którego 200 ekspertek z firm technologicznych podzieli się wiedzą i doświadczeniem, by pomóc innym kobietom znaleźć pierwszą pracę w branży. Do tej pory, dzięki programowi, z IT związała się ponad setka kobiet.

15 września ruszył nabór do kolejnej, czwartej edycji programu mentoringowego Dare IT.

Zgłoszenie może wysłać każda kobieta, która wiąże swoją przyszłość z branżą technologiczną, niezależnie od tego, czy będzie to jej pierwsza praca.

Od początku działania programu, Dare IT wsparło już 21 firm zajmujących się nowymi technologiami.

Branża IT od lat stanowi jeden z bardziej zmaskulinizowanych sektorów rynku. Zgodnie z badaniami rynku kobiety stanowią około 17 proc. wszystkich pracowników.

– IT to jedna z tych branż, której zakres działania i tendencja do łamania dotychczasowego status quo najlepiej mogą sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Efektywność we wprowadzaniu zmian pozytywnych społecznie i likwidujących lukę płacową można jeszcze dodatkowo poprawić, zwiększając rolę kobiet w firmach tego sektora. Właśnie dlatego Deloitte zdecydował się na udział we wspólnym programie mentoringowym z Dare IT. Przyszłość branży informatycznej może tylko zyskać na polityce inkluzywności, hołdowaniu różnorodności i dostrzeganiu potencjału kobiet – mówi Aleksander Pruziński, dyrektor w zespole Salesforce w Deloitte Digital.

Sytuację ma zmienić realizacja programu Dare IT. 15 września ruszył nabór do kolejnej, czwartej edycji programu. Tym razem organizacja chce pomóc 200 kobietom otrzymać pierwszą pracę w IT w wybranej przez nie dziedzinie.

- Dzięki programowi zdobyłam wiedzę, otrzymałam cenne rady i wskazówki, a pół roku później rozpoczęłam pracę w największym fintech’u w Europie – wspomina Martyna, uczestniczka drugiej edycji programu mentoringowego, a obecnie data analyst w Klarnie (Berlin).

Program dla wszystkich

Zgłoszenie może wysłać każda kobieta, która wiąże swoją przyszłość z branżą technologiczną, niezależnie od tego, czy będzie to jej pierwsza praca. Nie liczy się wiek czy pochodzenie. Podopieczne, oprócz wsparcia mentorki otrzymają dostęp do konsultacji ze specjalistami ds. HR, serii webinarów prowadzonych przez praktyków i praktyczki z branży IT oraz bezpośredni kontakt z pracodawcami.

Inicjatywa zwróciła uwagę naukowców ze Stanford University. Wspólnie z Dare IT uczelnia zrealizuje projekt badawczy, którego wyniki pomogą w tworzeniu jeszcze bardziej efektywnych działań w ramach Dare IT.

Od początku działania programu, Dare IT wsparło już 21 firm zajmujących się nowymi technologiami. Firmy - zarówno polskie, jak i międzynarodowe - dostrzegają, jak ważną rolę pełnią w kształtowaniu rynku pracy i zatrudnieniu kobiet. – Jesteśmy organizacją, która co roku mobilizuje setki kobiet z IT chcące wraz z nami zmieniać branżę od środka. Zaangażowanych w nasz program jest wiele podmiotów technologicznych, co pokazuje, że tematy inkluzywności i różnorodności są w Polsce coraz ważniejsze. To nas bardzo cieszy – mówi współzałożycielka Dare IT, Aleksandra Bis. fot. Shutterstock Czwarta edycja organizowana jest we współpracy z popularnymi pracodawcami w branży IT – Allegro, ING Bank Śląski, intive i dwunastoma innymi. – Dbałość o różnorodność zespołów Allegro leży w DNA naszej firmy. Jak pokazujemy w naszym najnowszym raporcie ESG, 42 proc. osób pracujących w Allegro to kobiety. Oczywiście, nie spoczywamy na laurach i dążymy do pełnej równowagi w tym obszarze - również współpracując w ramach Dare IT. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jako pracodawca mamy wpływ na kształtowanie rynku pracy, dlatego otwarcie komunikujemy, że rekrutacje do Allegro są oparte o kompetencje. Jesteśmy dumni, że trafiają do nas najlepsze talenty i rozwijają się w ramach firmy - wśród nich są też absolwentki programu Dare IT z poprzednich edycji – mówi Milena Kulon, koordynatorka programu ze strony Allegro. Wsparcie przy podjęciu zmiany Program mentorski Dare IT opiera się na indywidualnych spotkaniach mentorek i uczestniczek, podczas których dąży się do osiągnięcia wcześniej zdefiniowanych celów - od zbudowania portfolio, po zmianę pracy. Dane mówią same za siebie - aż 65 proc. uczestniczek znalazło pracę w dwa miesiące od ukończenia programu, a 100 proc. z nich ponownie wzięłoby w nim udział. - Mentoring Dare IT przede wszystkim stworzony jest przez kobiety dla kobiet. Co za tym idzie, doskonale odpowiada na potrzeby swojej grupy docelowej, bo przez właśnie tę grupę jest reprezentowany. Jest w nim wiele mentorek, które zaczynały tak jak kobiety zgłaszające się do programu. Dzięki temu wiedzą one, z czym się mierzymy. Mentoring Dare IT skrojony jest na miarę potrzeb uczestniczek – mówi Joanna Cymkiewicz, projektantka i mentorka Dare IT.

