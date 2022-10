Zarobki poniżej 3 tysięcy miesięcznie to standard na polskich uczelniach

Gdyby nie premia, która ratuje tę sytuację, to trzeba by im (pracownikom niebędącym nauczycielami - red.) było wyrównywać pensję do wynagrodzenia minimalnego - alarmuje Aneta Trojanowska z Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. - Nic dziwnego, że masowo odchodzą z uczelni - dodaje.

Trudna sytuacja "nie nauczycieli", czyli pracowników administracji, laborantów, pracowników technicznych czy obsługi, jest tematem, który pojawia się od lat. Choć zwykle niewiele się o nich mówi, to stanowią blisko 50 proc. personelu uczelni. Bardzo często także "nie nauczyciele" mający tytuły naukowe lub będący ekspertami w swoich dziedzinach nie mogąc liczyć na podobne profity, co nauczyciele, a zdaniem przedstawicielki Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Anety Trojanowskiej nie mogą liczyć nawet na stawki, które bez problemu otrzymają, odchodząc z uczelni.

- Podwyżki są od października, ale my jeszcze nie dostaliśmy tych pieniędzy, a musimy co miesiąc żyć, co miesiąc opłacać rachunki - mówi Aneta Trojanowska. - Doszło do sytuacji, w której widzimy masowy odpływ pracowników z uczelni. W mojej uczelni także jest taka sytuacja. Jeśli coś się nie zmieni, to za chwilę tych uczelni po prostu nie będzie - dodaje.

Pracownicy nie naukowi to nie tylko sprzątaczki. To wysokiej klasy specjaliści

Tak zwana reforma Gowina określiła, jaka jest minimalna kwota, którą na uczelni może zarobić wykładowca akademicki. To w przypadku profesora trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Przepisy nie mówią jednak nic o pracownikach niebędących nauczycielami. Jedyne stosowane wobec nich przepisy to te o minimalnym wynagrodzeniu.

- Pracownicy nie naukowi to nie są tylko panie od sprzątania. To są również pracownicy wysokiej klasy. To pracownicy techniczni, laboranci, to są ludzie ze stopniami naukowymi - proszę o nich nie zapominać - apelowała podczas specjalnej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Aneta Trojanowska.

Pracownicy nie naukowi to nie tylko sprzątaczki. To wysokiej klasy specjaliści (fot. Pixabay)

Komisja spotkała się, by poznać informacje w zakresie wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym oraz sytuacji finansowej szkół wyższych w związku z postępującą inflacją oraz rosnącymi cenami energii. O trudnej sytuacji uczelni – nie tylko w kontekście pracowników nie będących nauczycielami – mówiła między innymi posłanka Katarzyna Lubnauer.

- Młodzi ludzie przestali wybierać karierę akademicką, bo wszędzie z takim wykształceniem i umiejętnościami już na starcie są w stanie zarabiać dwa razy więcej. Niech ktoś spróbuje, będąc młodym pracownikiem uczelni, doktorantem, wynająć mieszkanie w Warszawie czy Łodzi i potem się utrzymać. To niemożliwe - mówiła zdecydowanie Katarzyna Lubnauer.

Gwarancją podwyżek dla wszystkich pracowników uczelni jest zwiększenie nakładów na naukę w 2023 roku ze względu na postępującą inflację i rosnące ceny energii. W tej chwili zdaniem związkowców na naukę brakuje minimum 2 miliardów złotych.

- Trzeba zwiększyć deficyt budżetowy, bo Sejm, żeby przenieść takie środki dla nauki, musiałby je komuś zabrać. W tej "mizerii" to będzie bardzo trudne. Natomiast moim zdaniem dobrym rozwiązaniem będzie podjęcie ryzyka i zwiększenie o dwa miliardy deficytu budżetowego. To jest do zrobienia i – moim zdaniem – do udźwignięcia przez państwo - argumentował Tomasz Wójcik, przedstawiciel Solidarności Politechniki Wrocławskiej.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl