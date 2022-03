Zapłacą za połowę twojego szkolenia z IT. Jest tylko jeden warunek

Do 21 marca osoby chcące zdobyć wiedzę z zakresu IT mogą ubiega się o 50 proc. unijnego dofinansowania do kursu. Warunkiem jest podjęcie pracy w jednej z firm technologicznych działających na terenie województwa pomorskiego.

Autor: KDS

• 11 mar 2022 17:25





Rekrutacja chętnych trwa do 21 marca 2022 roku (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Popyt na specjalistów IT utrzymuje się na wysokim poziomie i nic nie zapowiada, żeby ta sytuacja szybko uległa zmianie.

Liczba osób zatrudnionych w sektorze IT rośnie w tempie około 6 proc. rocznie, a firmy mają problem ze znalezieniem odpowiednich specjalistów.

By zmniejszyć lukę kadrową w tym sektorze, województwo pomorskie ruszyło z projektem "Pomorskie idzie w IT!". Wnioski o dofinansowanie do szkoleń z zakresu IT można składać do 21 marca 2022.

Projekt skierowany jest do osób, które są gotowe podjąć pracę w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w jednej z firm zlokalizowanych w województwie pomorskim.

Kursy organizuje Software Development Academy - lokalna firma szkoleniowa, która od lat zajmuje się przygotowywaniem do zawodu i podnoszeniem kompetencji specjalistów z branży IT.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Sektor ICT to jeden z najdynamiczniej rozwijających gałęzi gospodarki pomorskiego. Obecnie w regionie, głównie w Trójmieście, pracuje ponad 25 000 programistów. Dostępność kadr wyszkolonych w zakresie nowoczesnych technologii to warunek aby zainteresować regionem kolejnych inwestorów oraz wspierać rozwój lokalnych MŚP. Realizowany przez nas projekt to doskonała szansa, aby połączyć aspirujących programistów z potencjalnymi pracodawcami i odpowiedzieć na potrzeby dynamicznie rozwijającej się gospodarki województwa - mówi Maciej Silarski, kierownik projektu w Invest in Pomerania.

Czytaj więcej: 152 zł za godzinę pracy programisty. Branża IT cały czas bije rekordy

Uczestnicy biorący udział w projekcie będą mieli do wyboru trzy ścieżki rozwoju - Java Developer, Data Scientist oraz Front-end Developer. Poza kursem prowadzonym przez trenerów-praktyków, organizatorzy we współpracy z Invest in Pomerania przygotowali zestaw aktywności, takich jak pakiet doradztwa kariery czy zamknięte spotkania z trójmiejskimi pracodawcami, które zapewnią realne wsparcie w wejściu na pomorski rynek pracy.

- Zaproponowane przez nas technologie są z grupy tych najbardziej pożądanych przez trójmiejskich pracodawców. Dofinansowanie z Unii Europejskiej ułatwia więc rozpoczęcie ciekawej kariery w jednej z kluczowych dziś branż, w sektorze z wielką przyszłością - dodaje Michał Mysiak, CEO Software Development Academy, firmy która będzie prowadziła szkolenia.

Rekrutacja chętnych trwa do 21 marca 2022. Zajęcia będą odbywać się w trybie wieczorowo-weekendowym, pierwszy kurs wystartuje jeszcze w marcu. Szkolenia są możliwe dzięki uzyskaniu pieniędzy unijnych. Pula do wykorzystania wynosi 650 tys. zł.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.