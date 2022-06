Zamówienia publiczne – niedoceniane złote runo MŚP. Fundusze europejskie pomogą po nie sięgnąć

Rok w rok w dziesiątkach tysięcy przetargów „do wzięcia” są kontrakty warte miliardy złotych. Według Urzędu Zamówień Publicznych, w 2020 roku, w Polsce udzielono ponad 135 tys. zamówień publicznych o wartości 183,5 mld zł. Aż 82 proc. złożonych ofert pochodziło od wykonawców z sektora MŚP.

Jeszcze mniej wykorzystywany jest potencjał zagranicznych zamówień publicznych. A jest on olbrzymi. Zamówienia publiczne to 15 proc. światowego PKB. To największy rynek jaki jest możliwy – mówił Michał Polański, dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Przyznawał jednak, że dostępność do poszczególnych kategorii jest różna. Najprościej rzecz ujmując nie wszystkie przetargi są dostępne w różnych krajach do zagranicznych podmiotów. - Nawet w ramach UE zaledwie 20 proc. zamówień ma charakter transgraniczny - stwierdził.

Przedsiębiorcy mogą brać również udział w procedurach zamówień publicznych ogłaszanych przez międzynarodowe organizacje, takie jak: Bank Światowy, Sojusz Północnoatlantycki, Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Wartość rynku zagranicznego szacuje się na ok. 50 mld dolarów rocznie. Udział w nim polskich firm, jest mniej niż skromny. Polskie firmy uczestniczyły w mniej niż 0,1 proc. zamówień. W 2020 roku polscy wykonawcy uzyskali 109 zamówień na rynkach państw, które są członkami Unii Europejskiej – niewiele jeśli porównać ze skalą uczestnictwa przetargów krajowych.

Część przedsiębiorców – zwłaszcza tych najmniejszych – wciąż jednak obawia się wzięcia udziałów w przetargach – zarówno krajowych, jak i tym bardziej zagranicznych - obawiając się biurokratycznej mordęgi, która dla mniejszych firm jest znacznie większym wyzwaniem – duże firmy mają znacznie większe działy administracyjne.

Nie takie zamówienia straszne

Obawy te mają swoje korzenie w przeszłości, od początku ubiegłego roku obowiązuje jednak znowelizowane Prawo Zamówień Publicznych, znacznie przyjaźniejsze tym mniejszym uczestnikom postępowań przetargowych. Wprowadzono m.in. obowiązek wypłacania zaliczek i częściowych płatności (dla mniejszych firm często bowiem barierą uczestnictwa w zamówieniach było niewystarczające zasoby finansowe – kiedy trzeba było sfinansować realizację kontraktu, a zapłatę otrzymywało się po jego zakończeniu), zakaz stosowania kar za działania, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Udział w przetargach jest zatem łatwiejszy i mniej ryzykowny, nadal jednak dla wielu przedsiębiorców jawi się jako administracyjny tor przeszkód. W większości przypadków to po prostu lęk przed nieznanym. Można się go wyzbyć. Dzięki finansowanym z funduszy europejskich szkoleniom, które pozwolą przedsiębiorcom zdobyć wiedzę jak ubiegać się o zamówienia publiczne.

Podczas szkoleń przedsiębiorcy mogą się nauczyć jak napisać ofertę, jakie dokumenty są wymagane, jak opracować pisma i materiały zgłoszeniowe, jak weryfikować dokumenty w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uczestnicy zajęć mają także możliwość przećwiczenia wypełniania wniosków oraz korzystania z narzędzi online.

PARP wybrała operatorów szkoleń

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w konkursie wybrała podmioty, które stworzyły specjalne oferty kursów i doradztwa w tym zakresie. Realizowane są obecnie trzy programy: Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich, Krajowe zamówienia publiczne oraz Międzynarodowe zamówienia publiczne. Wszystkie finansowane z unijnych funduszy z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

– Szkolenia i doradztwo oferowane w projektach dotyczą ubiegania się o zamówienia publiczne zarówno w Polsce, jak również na rynku międzynarodowym. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do wzięcia udziału w dofinansowanych z Funduszy Europejskich kursach, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia szansy na zdobycie nowych kontraktów – podkreśla Monika Łyk, zastępca dyrektora departamentu odpowiedzialnego za te projekty w PARP.

Przetarg dla każdego

Program „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” jest dedykowany przede wszystkim tym firmom, które dotychczas w przetargach nie uczestniczyły. Organizowane w jego ramach kursy będą zatem znakomitą okazją by się zaznajomić z zasadami i procedurami obowiązującymi na tym rynku. Firmy mogą zgłaszać się do 30 września 2023 r., swoje kursy oferuje 5 operatorów w całej Polsce.

W tym cyklu szkoleń operatorzy to: HRP Group, który będzie realizował program szkoleń "Przepis na rozwój zamówienia publiczne da wszystkich" w województwach mazowieckim i lubelskim, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, który zrealizuje dwa programy " Nowe Prawo zamówień publicznych - nowa szansa dla MŚP" w województwach małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim oraz "Przyjazne zamówienia publiczne dla MŚ - III edycja", w którym obsługiwane będą województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie, Wielkopolska Grupa Prawnicza swoim projektem "Otwórz się na zamówienia publiczne" będzie obsługiwała województwa: lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie, zaś Sarnowski Błażej Kancelaria Radcy Prawnego, z programem "Akademia Zamówień Publicznych" będzie działać w woj. opolskim, łódzkim i śląskim.

Pokonać konkurencje

„Krajowe zamówienia publiczne” to nieco bardziej zaawansowany projekt, którego celem jest finansowanie nabycia kompetencji z zakresu zamówień publicznych, pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Chętni mogą zgłaszać się do końca 2022 roku, a do wyboru mają 2 operatorów.

Tu szkolenia poprowadzą Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, który z programem "PZP - drzwi otwarte dla MŚP" będzie działał w woj. śląskim, opolskim i łódzkim, natomiast Polski Instytut Rozwoju będzie realizował program "Zamówienia publiczne dla MMSP z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego".

Na szerokie wody

I wreszcie - dla najodważniejszych i raczej już doświadczonych na rynku krajowym firm - celem programu „Międzynarodowych zamówień publicznych” jest nabycie kompetencji z zakresu ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Wnioski o udział w szkoleniu można składać do 14 maja 2023 r., operator, którym jest Wielkopolska Grupa Prawnicza świadczy usługi w całej Polsce.

Podczas tych szkoleń przedsiębiorcy mają okazję zapoznać się ze specyfiką poszczególnych zagranicznych rynków (ze szczególnym naciskiem na rynek zamówień publicznych), ale także poznać procedury przetargowe stosowane przez organizacje międzynarodowe takie jak ONZ czy NATO. Zwłaszcza te ostatnie mogą być przydatne ze względu na coraz liczniej stacjonujące w Polsce siły Sojuszu, które coraz częściej będą tu zamawiać potrzebne produkty i usługi.

Każde szkolenie to 6 godzin praktycznej wiedzy, która umożliwi skuteczny udział w przetargach na wybranym rynku. Kursy prowadzone są przez wybitnych trenerów, mających ogromną wiedzę praktyczną. W ramach dofinansowania każda firma może skorzystać z doradztwa prawnego.

To ma sens

Wielu firmom, które przeszły kursy szkoleniowe, udało się z sukcesem wygrać przetargi. Takim przykładem jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „MARKAN” Marek Kłysz – Pirski:

- Dzięki uczestnictwu w projekcie uzyskaliśmy wiedzę jak sporządzić ofertę, jak ją złożyć w postaci elektronicznej i na jakie elementy należy zwrócić uwagę, aby zwiększyć szanse na wygranie przetargu. Pomoc doradcy okazała się bezcenna, dwukrotnie wygraliśmy postępowanie przetargowe. Udało nam się wyeliminować konkurencję, która stanowiła na rynku monopol. Usługa jest realizowana na najwyższym poziomie – podsumowuje właściciel firmy.

Dla małych i średnich firm uczestnictwo w przetargach to szansa na zdobycie intratnych kontraktów, ale też zdobycia nowych doświadczeń i kompetencji, które zaprocentują w przyszłości. Udział w zagranicznych przetargach może być dla wielu firm sposobem na umiędzynarodowienie biznesu, pierwszym krokiem do rozwoju transgranicznej działalności - zamiast samodzielnie badać rynek można dopasować swoją ofertę do specyfikacji zamówienia przetargowego.

Małe firmy pożądane

Małe firmy często też żyją w przekonaniu, że w przetargach nie mają szans z krajowymi i zagranicznymi gigantami. To najczęściej nieprawda. A gdy zamówienie rzeczywiście może przerosnąć potencjał firmy, można pokusić się na stworzenie konsorcjum – przy dużych zamówieniach infrastrukturalnych łączą siły nawet duże firmy. Dlaczego miałoby się to nie udać mniejszym? Nawet pozycja partnera w konsorcjum pozwala na nabranie nowych kompetencji.

Co ciekawe z udziału mniejszych firm w przetargach cieszą się również zamawiający –firmy te najczęściej bywają bardziej innowacyjne niż większe, proponują nowocześniejsze rozwiązania, wreszcie – ich udział w postępowaniach zwiększa konkurencję, co ma ostatecznie wpływ na ceny. Skoro zatem udział MŚP w zamówieniach publicznych to korzyści dla wszystkich – i dla uczestników i dla zamawiających, to czemu nie dać sobie szansy na zamówienie. Wprawdzie na organizowanych przez PARP programach kursów nie uczą jak zyskać gwarancje zwycięstwa w przetargu, ale znacznie zwiększają na to szanse. O resztę muszą się zatroszczyć już sami przedsiębiorcy. Wiemy, że potrafią.