Zamiast kilku lat studiów, intensywny kurs. Tak będzie wyglądać przyszłość nauki

Na rynku pracy brakuje inżynierów w wielu branżach. By uzupełnić braki kadrowe, firmy rekrutują młode talenty. Pytanie jednak, czy uczelnie nadążają za zmianami i kształcą specjalistów Przemysłu 4.0?

Prof. UW, dr hab. Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab UW, kierowniczka Katedry Transformacji Technologicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, podkreśla, że firmy nie do końca będą mogły skorzystać z wiedzy i kompetencji absolwentów uczelni wyższych, bowiem ci najlepsi specjaliści po prostu nie będą dostępni.

- Świetnie wykształcone osoby najczęściej zatrudniają się w dużych korporacjach, gdzie mają zapewnione dobre warunki pracy i możliwości rozwojowe. Młodzi, ambitni ludzie szukają bardzo dobrych miejsc pracy, które pozwolą im na wyjazd za granicę czy rozpoczęcie studiów podyplomowych - zauważa Katarzyna Śledziewska.

Śledziewska dodaje jednak, że pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami będą dostępni na rynku, o ile firmy będą w nich inwestować.

- W literaturze mówi się o nadinwestowaniu w pracowników, które wynika z faktu, że nie do końca wiemy, jakie kompetencje należy rozwijać. Wiadomo, że trzeba skupiać się na obszarach digital literacy, data literacy, a także na kompetencjach miękkich. Ale na pytanie, o jakie dokładnie kompetencje chodzi, nie mamy gotowej odpowiedzi - wyjaśnia Katarzyna Śledziewska.

- Uczelnie (nie tylko techniczne) totalnie nie przygotowują studentów do Przemysłu 4.0 - mówi Paweł Poszytek. fot. Shutterstock

Jak dodaje, dlatego trzeba stworzyć ekosystem, który będzie miał charakter bardzo dynamiczny i będzie szybko dostosowywał się do zmian. Przedsiębiorcy muszą zrozumieć, że gdy stworzą strategię i określą, dokąd podąża firma, a pracownicy będą wiedzieć, jaka jest jej misja i w jakim kierunku idą zmiany, to będą oni w stanie sami podjąć inicjatywy edukacyjne. Wtedy też ekosystem edukacyjny będzie w stanie coś zaproponować, ale na krótki okres – musi on ciągle zmieniać się i dopasowywać.

- Menedżerowie boją się, że pracownicy, w których zainwestują, odejdą. Bardzo często te obawy pojawiają się w wywiadach. Pamiętajmy jednak, że przyjdą inni, w których zainwestowała inna firma. Trzeba otworzyć się na edukację. To nasza jedyna szansa - podkreśla.

Uczelnie nie przygotowują studentów do Przemysłu 4.0

W podobnym tonie wypowiada się dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

- Uczelnie (nie tylko techniczne) totalnie nie przygotowują studentów do Przemysłu 4.0. Nie tylko w Polsce tak jest. Ku mojemu zdziwieniu również w Stanach Zjednoczonych mówi się o tych samych problemach - komentuje Paweł Poszytek.

Poszytek podkreśla, że sytuacja jest bardzo dynamiczna – cały czas zmienia się, przez co nie wiadomo, w jakim kierunku kształcić. Jego zdaniem odpowiedzią są bardzo krótkie, dedykowane kursy, które powinny pojawić się na uczelniach. W tej kwestii polskie szkoły wyższe dopiero raczkują.

- Chodzi o to, aby uczelnie stały się miejscem, które nie tylko przygotowuje przyszłe kadry czy kształci studentów, ale powinny być miejscem edukacji według koncepcji lifelong learning. Osoby, będące już na rynku pracy - nawet te, które wcześniej nie korzystały z oferty edukacyjnej uczelni - mogłyby znaleźć kurs dla siebie i w krótkim czasie dokształcić się. To nie powinno zajmować kilku lat - ocenia Paweł Poszytek.

*Tekst powstał podczas debaty "Zarządzanie i kompetencje", która odbyła się w ramach konferencji Przemysł 4.0 w Katowicach.